Дали прикурить: две подпольные табачные фабрики «накрыли» сотрудники ФСБ в Самарской области 11 апреля сотрудники ФСБ прекратили работу сразу двух табачных фабрик в Самарской области. Они располагались на территории Сызрани. По информации силовиков, оба цеха были оборудованы дорогостоящей импортной техникой, на которой был налажен полный цикл выпуска сигарет и папирос. Обе базы были …