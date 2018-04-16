В Самарской области с начала 2018 года фиксируется рекордный объем изъятого контрафакта - одежды, обуви, парфюмерии и другой продукции. С января по март таможенники конфисковали более 50 тысяч штук самых разных изделий, за начало апреля еще 25 тысяч. Для сравнения за весь 2017 год изъяли 120 тысяч единиц. Эксперты объясняют такой бум популярности подделок непростой экономической ситуацией. Нарушителей не останавливают штрафы в сотни тысяч рублей, изъятие продукции и даже уголовная ответственность и лишение свободы сроком до четырех лет. Компании выпускающие товары известных мировых брендов терпят беспрецедентные убытки. А бюджет недополучает налоговые поступления.
«В прошлом году ущерб нанесенный правообладателям составлял порядка 400 миллионов в этом году только по нескольким товарным знакам – «Найк», «Адидас» ущерб составил порядка 130 миллионов рублей. Учитывая, что суммы ущерба из-за большого объема задержанного товара всегда значительна. Крупный ущерб, чаще всего это уголовная ответственность», - сообщил начальник службы таможенного контроля после выпуска товара Самарской таможни, подполковник Рустам Тунтаев.
В марте 2018 года вышло специальное постановление правительства России о дополнительном усилении борьбы с контрафактной продукцией. Для этого самарская таможня создала специальную службу по контролю за товарами. Микроавтобус с сотрудниками перемещается по дорогам 63-го региона и они прямо на трассе проводят досмотр. Кроме того, сейчас проводятся проверки и в магазинах губернии.
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