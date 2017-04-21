Эксперты «ТурСтата» определили наиболее популярные в стране направления гастрономического туризма. В топ-15 самых «вкусных» регионов России включили Самарскую область.
При составлении рейтинга учитывались данные по предложениям гастротуров на 2017 год. Самым «аппетитным» городом стала Москва. Петербург занял второе место. «Бронза» у Коломны. Самарская губерния оказалась на 11-м месте в топе за счет двух летних фестивалей еды: «Сызранский помидор» и «Рыба моя», который проводят в Тольятти.
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