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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Полицейские в броне и с автоматами вышли на дороги Тольятти

Полицейские в броне и с автоматами вышли на дороги Тольятти

В четверг, 20 апреля, на улицах Тольятти видели полицейских в боевом снаряжении. По словам очевидцев, на силовиках были каски и бронежилеты, они были вооружены автоматами. В социальной сети появилось фото.

В местной госавтоинспекции заявили, что беспокоиться не надо. В 
20 апреля 2017, 11:06
В Тольятти пассажирский автобус улетел в кювет

В Тольятти пассажирский автобус улетел в кювет

Жители Тольятти сообщили о пробке в зеленой зоне города в сторону Центрального района. По словам очевидцев, произошло ДТП с участием общественного транспорта. В кювет прямо рядом с остановкой улетел пассажирский микроавтобус, следовавший по маршруту №93. О пострадавших не сообщается. Очевидцы 
20 апреля 2017, 10:46
Мам вынуждают платить за выдачу детей в тольяттинском роддоме

Мам вынуждают платить за выдачу детей в тольяттинском роддоме

В группе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте" пожаловались на неизвестных личностей, которые организовали "мутный" бизнес в роддоме местного Медгородка. Ушлые дельцы здесь делают деньги на процедуре выдачи детей в зале выписки. Хочешь получить своего ребенка в торжественной обстановке и заснять 
20 апреля 2017, 05:42
Подальше от деревьев: В Тольятти объявлено штормовое предупреждение

Подальше от деревьев: В Тольятти объявлено штормовое предупреждение

Как предупреждает горадминистрация Тольятти, завтра, 20 апреля, утром и днем ожидаются сильные осадки в виде дождя со снегом, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +7…+9°С, ночью +1…+3°С.
 
"Водителям следует припарковать автомобили в безопасном 

19 апреля 2017, 10:55
Составлен топ-10 российских регионов-лидеров гастрономического туризма

Составлен топ-10 российских регионов-лидеров гастрономического туризма

Эксперты назвали наиболее популярные гастрономические направления в РФ. Своими выводами поделились специалисты аналитического агентства «ТурСтат».
Итак, в топ-10 попали Москва, Петербург, Московская и Владимирская область, Казань, Тверская область, Тульская область, Алтайский край, а также Калининградская и Новгородская область. Более других 

18 апреля 2017, 11:28
В Китае создали корпус копии «Титаника» для туристов

В Китае создали корпус копии «Титаника» для туристов

В КНР завершили сооружение корпуса копии «Титаника» в натуральную величину, который планируется использовать для туристов. На корабле для любителей острых ощущений будет имитироваться процесс затопления.
Строительство этого аналога известного океанского лайнера стартовало в январе 2014-го в провинции Сычуань. Стоимость проекта 

14 апреля 2017, 01:40
Туристы за год бросили в фонтан Треви 1,4 миллиона евро

Туристы за год бросили в фонтан Треви 1,4 миллиона евро

За год мечтающие возвратиться к одному из самых известных архитектурных сооружений в мире туристы набросали в фонтан Треви в Риме 1,4 млн евро. В прошлый раз результаты подсчетов выловленной из фонтана мелочи обнародовались в 2013 году. Тогда фонтан Треви «заработал» 

13 апреля 2017, 11:20
В АТОР рассказали о причинах возможной отмены чартеров в Турцию

В АТОР рассказали о причинах возможной отмены чартеров в Турцию

По данным российских СМИ, Росавиация сообщила отечественным авиакомпаниям о вероятном приостановлении чартерных полетов в Турцию. Причиной является «сложная внутриполитическая обстановка в стране», в ближайшее время там пройдет референдум.
Если запрет все-таки будет введен, от него пострадают миллионы российских туристов. В 

11 апреля 2017, 07:46
В блогах: «Сызранский помидор – 2016»

В блогах: «Сызранский помидор – 2016»

Блогер Сергей Дробилов анонсирует, что завтра, 20 августа, в Сызрани в очередной раз пройдет праздник "Сызранский помидор". "По уже заведенной традиции он будет совмещен с фестивалем духовых оркестров "Серебряные трубы Поволжья". Кроме того, завтра в городе отметят еще одно 
19 августа 2016, 05:33
В блогах: как прошёл «Сызранский помидор»

В блогах: как прошёл «Сызранский помидор»

Блогер tomatirishka рассказала, как в субботу прошел фестиваль "Сызранский помидор" - один из главных праздников Сызрани. "На площадь и улицы города вышло очень много людей. Помидорный парад принимало руководство города. Перед трибунами прошли флагоносцы, военный оркестр - участники "Серебряных 
24 августа 2015, 05:46
В блогах: «Сызранский помидор – 2015»

В блогах: «Сызранский помидор – 2015»

Блогер Сергей Дробилов анонсирует, что 22 августа в Сызрани пройдет городской праздник «Сызранский помидор». Это самый вкусный летний праздник в Самарской области. Он проводится с 2001 года и в этом году отмечает свой 15-летний юбилей. Жители Сызрани всегда отмечают 
20 августа 2015, 09:15
«Сызранский помидор» признан лучшим проектом гастрономического туризма

«Сызранский помидор» признан лучшим проектом гастрономического туризма

Праздник «Сызранский помидор» признан лучшим проектом в России в области гастрономического туризма. Об этом стало известно по итогам форума, прошедшего во Владимире и Суздале. В финале конкурса было представлено 108 туристических проектов по 11 направлениям. Сызранцам удалось обойти 6 других 

12 декабря 2013, 05:22
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