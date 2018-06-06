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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Госдума может отменить врачебную тайну для подростков

Госдума может отменить врачебную тайну для подростков

В Госдуму поступил законопроект, который предусматривает отмену врачебной тайны для подростков в возрасте 15-18 лет. Их родители смогут получить доступ к медицинским данным в тех случаях, если они касаются беременности детей, курения табака, злоупотребления алкоголем и заражения венерическими болезнями. По 
6 июня 2018, 03:55
Легализовать курилки в больницах через Госдуму хотят в Самаре

Легализовать курилки в больницах через Госдуму хотят в Самаре

В Самаре во вторник, 29 мая, депутаты губернской думы на пленарном заседании решили направить в Госдуму инициативу по легализации больничных «курилок». Предлагается разрешить администрациям медучреждений по своему усмотрению оборудовать места для курения в вентилируемых помещениях и на улице. Сейчас такого 

29 мая 2018, 03:38
УФСБ России по Самарской области отмечает 100-летие со дня образования службы

УФСБ России по Самарской области отмечает 100-летие со дня образования службы

Сотрудники УФСБ России по Самарской области отмечают 100-летний юбилей службы. История регионального управления ведомства начинается с октября 1918 года. С тех пор задачи перед сотрудниками практически не изменились. Главное - вовремя распознать скрытые угрозы и своевременно принять меры. Среди ключевых 

24 мая 2018, 02:47
15 новых избирательных участков откроются в Самарской области

15 новых избирательных участков откроются в Самарской области

В Самарской области на выборах губернатора откроются 15 новых избирательных участков. Четыре в региональной столице, а именно два - в Советском районе, и по одному - в Куйбышевском и Красноглинском. Семь участков оборудуют в Волжском районе, два - в Кинельском, 

23 мая 2018, 08:00
Заморозки до -3 ожидаются в выходные в Самарской области

Заморозки до -3 ожидаются в выходные в Самарской области

В Самарской области в выходные прогнозируют заморозки до -3 градусов по Цельсию. Минусовая температура ожидается в ночь на субботу, 26 мая. «Переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха 3 ... 8 °C, местами заморозки в 
23 мая 2018, 04:29
Закон о контрсанкциях принят Госдумой в третьем чтении

Закон о контрсанкциях принят Госдумой в третьем чтении

Государственная дума приняла законопроект о контрсанкциях в третьем чтении. Теперь его должен утвердить Совет Федерации и подписать президент Владимир Путин. Напомним, документ позволяет главе государства вводить санкции против США и их союзников в ответ на «недружественные действия в отношении России». 

22 мая 2018, 03:23
Ученые помогут разработать самарскую стратегию дорожного движения

Ученые помогут разработать самарскую стратегию дорожного движения

В Самарской области потратят 51 миллион рублей на научные исследования по созданию двадцатилетней стратегии дорожного движения на территориях муниципальных образований региона. Тендер по определению подрядчика объявил региональный минтранс. Согласно техзаданию, исполнителю предстоит «создать математическую модель работы транспорта с использованием сети 

17 мая 2018, 07:00
В Госдуму внесен законопроект о наказаниях для авиадебоширов

В Госдуму внесен законопроект о наказаниях для авиадебоширов

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об ужесточении административной ответственности за совершение противоправных действий на борту самолетов. Документ опубликован на сайте кабмина.

"Законопроектом предлагается усилить административную ответственность, в частности, за невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного 
28 марта 2018, 11:46
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