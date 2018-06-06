Самарская область оказалась в числе регионов, которые срывают реализацию «мусорной реформы». Об этом заявили в комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды. По информации депутатов, все субъекты РФ к 1 мая должны были заключить соглашения с региональными операторами по обращению с отходами. Однако Москва и шесть регионов, в том числе и Самарская область, этого так и не сделали. В декабре прошлого года был подписан закон, который предусматривает раздельный сбор мусора, а также содержит меры по его стимулированию для предприятий и россиян. Как показал думский мониторинг, к 1 июня операторы были выбраны в 69 регионах. Какие санкции будут применены к отстающим, пока не уточняется.
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