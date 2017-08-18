Служители Фемиды Октябрьского района Самары оставили без изменения решение мирового суда о взыскании штрафа с городской самарской школы номер 41 "Гармония". Напомним, надзорные органы посчитали, что денежные взносы, которые делают родители школьников, собираются незаконно. На образовательное учреждение наложили штраф - 100 тыс. рублей. Однако представители школы уверяют - все деньги люди жертвовали исключительно на добровольных началах в качестве благотворительности.
Впервые в истории Самары педагоги решили отстоять свою правоту в районном суде, однако сделать это пока не получилось. Будет ли обжаловано новое судебное решение - неясно.
Кстати, это уже не первая история, когда представители школ оказываются в центре внимания надзорных ведомств за поборы в школах. Так, год назад оштрафовали гимназию №11, где обязательным условием поступления в первый класс было обучение в центре "Диалог культур" при учреждении. А две недели назад под арест взяли директора гимназии №1 Любовь Картамышеву. Ее подозревают в получении взятки в 800 тыс. рублей за перевод в 4-й класс двух детей из других школ.
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