В Самаре борьбой с мусором на дорогах займется «чудо-веник» за 3 млн рублей В Самаре начали тестировать новую подметально-уборочную машину элеваторного типа, передает 63.ru. «Механический веник» умеет убирать не только мелкий мусор и пыль, но и даже пустые бутылки.



Пока в областной столице испытывают только одну подобную машину, но если в течение …