Сегодня, 26 апреля, муниципальная служба благоустройства вымыла одну из центральных улиц Самары со специальным дорожным шампунем, передает samru.ru. Химическая жидкость производится на одном из местных предприятий.
Как сообщили порталу в горадминистрации, улицу Самарскую вымыли на всем протяжении, затем шампунь смыли водой.
Если результат подобной мойки окажется удовлетворительным, то шампунь данного производителя начнут использовать и для очистки других улиц города в летнее время. Шампунь, заверяют чиновники, безопасен для животных и людей.
|
Появилась схема размещения новых станций метро на Самарской и площади Куйбышева
В сети появилась схема для проекта размещения в Самаре двух следующих станций городского метрополитена – «Самарской» и «Театральной». Судя по изображению, входы на станцию «Самарская» предполагается построить в сквере Устинова, на пересечении улиц Самарской и Ярмарочной. Есть предложение оформить спуск …
|
20 апреля 2017, 01:38
|
В Самаре тоннель к следующей станции метро проложат за 9 месяцев
|
19 апреля 2017, 03:39
|
В Самаре борьбой с мусором на дорогах займется «чудо-веник» за 3 млн рублей
|
5 апреля 2017, 10:36
|
Из горящей двухэтажки в центре Самары эвакуировали две семьи, есть фото
|
21 октября 2016, 04:04
|
Очевидцы: из-за пожара на Самарской перекрыто движение транспорта
|
21 октября 2016, 10:17
|
Самарским дворникам поднимают зарплату в 1,5-2 раза
В областной столице катастрофически не хватает дворников. В надежде, что хоть как-то получится укомплектовать штат жилищные организации города начали повышать оплату труда работникам, которые занимаются уборкой придомовых территорий, сообщает мэрия Самары.
Если раньше они получали от силы 10 тысяч …
|
6 февраля 2016, 11:29
|
Общественники займутся благоустройством территории у Дома печати
Общественники микрорайона "Парковый" обратили внимание на заброшенный Дом печати. После того как объект прекратил свою работу, территория возле него пришла в упадок. И это - несмотря на регулярные субботники и постоянную плановую работу коммунальных служб. Жители микрорайона обратились в общественный …
|
16 июля 2015, 02:32
|
В Самаре станет жестче контроль за уборкой территорий
В Самаре пересмотрят длительность муниципальных контрактов на уборку территорий. Если раньше договоры с подрядчиками заключали максимум на год, то теперь срок увеличится. При этом контроль за качеством выполнения работ станет жестче. В этот вторник глава Самары Дмитрий Азаров проинспектировал благоустройство 4 …
|
17 июня 2014, 06:47