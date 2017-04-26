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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Появилась схема размещения новых станций метро на Самарской и площади Куйбышева

Появилась схема размещения новых станций метро на Самарской и площади Куйбышева

В сети появилась схема для проекта размещения в Самаре двух следующих станций городского метрополитена – «Самарской» и «Театральной». Судя по изображению, входы на станцию «Самарская» предполагается построить в сквере Устинова, на пересечении улиц Самарской и Ярмарочной. Есть предложение оформить спуск 
20 апреля 2017, 01:38
В Самаре тоннель к следующей станции метро проложат за 9 месяцев

В Самаре тоннель к следующей станции метро проложат за 9 месяцев

По словам метростроителей, чтобы провести тоннель от «Алабинской» к следующей станции «Самарская», осталось пройти еще 680 метров. Спуски на новую станцию планируют разместить на Самарской площади по улице Ярмарочной. Есть предложение оформить вход на «Самарскую» в виде шайбы, так как 

19 апреля 2017, 03:39
В Самаре борьбой с мусором на дорогах займется «чудо-веник» за 3 млн рублей

В Самаре борьбой с мусором на дорогах займется «чудо-веник» за 3 млн рублей

В Самаре начали тестировать новую подметально-уборочную машину элеваторного типа, передает 63.ru. «Механический веник» умеет убирать не только мелкий мусор и пыль, но и даже пустые бутылки.
 
Пока в областной столице испытывают только одну подобную машину, но если в течение 
5 апреля 2017, 10:36
Из горящей двухэтажки в центре Самары эвакуировали две семьи, есть фото

Из горящей двухэтажки в центре Самары эвакуировали две семьи, есть фото

Появилась официальная информация об утреннем пожаре в центре Самары. В 6 часов 6 минут в МЧС поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Самарской в Ленинском районе. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. К месту ЧП направили 17 
21 октября 2016, 04:04
Очевидцы: из-за пожара на Самарской перекрыто движение транспорта

Очевидцы: из-за пожара на Самарской перекрыто движение транспорта

В социальных сетях очевидцы сообщили о пожаре в центре Самары. По предварительной информации, перекрыто движение транспорта по улице Самарской - на участке от Красноармейской до улицы Льва Толстого.

«Пожар в доме на пересечении ул.Самарской и ул. Льва Толстого. Движение 
21 октября 2016, 10:17
Самарским дворникам поднимают зарплату в 1,5-2 раза

Самарским дворникам поднимают зарплату в 1,5-2 раза

В областной столице катастрофически не хватает дворников. В надежде, что хоть как-то получится укомплектовать штат жилищные организации города начали повышать оплату труда работникам, которые занимаются уборкой придомовых территорий, сообщает мэрия Самары.

Если раньше они получали от силы 10 тысяч 
6 февраля 2016, 11:29
Общественники займутся благоустройством территории у Дома печати

Общественники займутся благоустройством территории у Дома печати

Общественники микрорайона "Парковый" обратили внимание на заброшенный Дом печати. После того как объект прекратил свою работу, территория возле него пришла в упадок. И это - несмотря на регулярные субботники и постоянную плановую работу коммунальных служб. Жители микрорайона обратились в общественный 
16 июля 2015, 02:32
В Самаре станет жестче контроль за уборкой территорий

В Самаре станет жестче контроль за уборкой территорий

В Самаре пересмотрят длительность муниципальных контрактов на уборку территорий. Если раньше договоры с подрядчиками заключали максимум на год, то теперь срок увеличится. При этом контроль за качеством выполнения работ станет жестче. В этот вторник глава Самары Дмитрий Азаров проинспектировал благоустройство 4 

17 июня 2014, 06:47
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