В главном управлении МЧС по Самарской области провели брифинг по поводу повышения уровня воды в Волге. Из-за обильных дождей паводок продолжается, приток в Куйбышевское водохранилище увеличился. На Жигулевской ГЭС решили начать сбросы - до 20 тысяч кубометров воды в секунду. В таком режиме гидросооружение будет работать десять дней. В районе Самары ожидается подъем уровня воды до 31 м.
«Эта отметка не является критичной. Неблагоприятные и опасные явления не прогнозируются. Подтапливаются незначительные территории», - прокомментировал начальник самарского областного управления МЧС Олег Бойко.
Специалисты призывают самарцев сохранять бдительность в береговых зонах. Оставлять детей без присмотра там ни в коем случае нельзя.
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