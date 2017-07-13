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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 июля 2017г 
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К какой погоде готовиться россиянам во второй половине лета?

К какой погоде готовиться россиянам во второй половине лета?

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Прячьтесь, на Самару надвигается гроза с градом!

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Кого смоет: скоро начнутся сбросы воды на жигулевской плотине

Кого смоет: скоро начнутся сбросы воды на жигулевской плотине

Жигулевская ГЭС в ближайшие дни начнет сброс воды. В бассейне Куйбышевского гидроузла началось весеннее половодье.

За прошедшую неделю боковой приток воды вырос в 6 раз - до 5,4 тысячи кубометров в секунду, что соответствует паводковым расходам апреля.

По 
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Паводок смыл с трассы автобус с казахстанскими школьниками

Паводок смыл с трассы автобус с казахстанскими школьниками

В сети появилось видео из Казахстана – с дороги в Акмолинской области в результате наводнения смыло школьный автобус с детьми.

Инцидент произошел на трассе Атбасар – Кокшетау 16 апреля. В автобусе «Паз» находились десять школьников, а также педагоги.

На видео запечатлена спасательная 

18 апреля 2017, 11:07
Тонем: самарец пытался сбежать от наводнения и не успел

Тонем: самарец пытался сбежать от наводнения и не успел

В четверг, 13 апреля, под Самарой случился потоп. Наводнение застигло врасплох автомобилиста, ехавшего на внедорожнике «УАЗ-Патриот» через  Смышляевку. Река Падовка вышла из берегов и дорогу под железнодорожным мостом стремительно затопило. Двигатель машины заглох, 46-летний водитель даже не успел покинуть салон.
14 апреля 2017, 10:03
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