Двухдневный снегопад и колебания температуры воздуха то в минус, то в плюс спровоцировали снежные заносы на дорогах и гололед, число ДТП растет в геометрической прогрессии. Из-за этого Самара второй день стоит в многочасовых пробках, сегодня они уже достигли 10 баллов. МЧС просит всех быть предельно осторожными, а синоптики предупреждают, что такая погода сохранится в регионе как минимум до вечера среды. В результате неблагоприятных климатических условий, мокрого снега с дождем, сопровождающихся сильными порывами ветра, в губернии нарушено электроснабжение у жителей нескольких населенных пунктов в районе Чапаевска. Энергетики занимаются ликвидацией порывов.
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Пьяный самарец на черной «Приоре» снес ограждение на улице Тувинской
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Пробки в 9 баллов зафиксированы на дорогах Самары
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Напомним, в выходные в Самарской области выпал снег. …
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25 июля 2017, 12:46