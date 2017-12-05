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«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

Снег с федеральных дорог в Самарской области убирают 180 единиц техники

Снег с федеральных дорог в Самарской области убирают 180 единиц техники

Снег с федеральных дорог на территории Самарской области убирают 180 единиц техники.
 
«Дорожное покрытие обрабатывается противогололедными материалами, организована работа аварийных бригад. Последствия неблагоприятных погодных условий устраняют до 180 единиц дорожной техники. По окончании снегопада техника продолжит работать в усиленном 

5 декабря 2017, 04:47
В Самаре пошел снег: встали трамваи и перевернулся «КамАЗ»

В Самаре пошел снег: встали трамваи и перевернулся «КамАЗ»

В Самаре пошел снег. Во вторник, 5 декабря, в социальных сетях появились сообщения о ДТП и пробках на дорогах. Так, на проспекте Масленникова перевернулся «КамАЗ». На проспекте Ленина произошло массовое ДТП – столкнулись четыре автомобиля. Утром трамваи встали на Ново-Садовой 
5 декабря 2017, 01:58
«Все зубы выпали»: В Сызрани иномарка опрокинула маршрутку с пассажирами

«Все зубы выпали»: В Сызрани иномарка опрокинула маршрутку с пассажирами

Сегодня, 4 декабря, в Сызрани примерно в 13:20 на перекрестке улиц Победы и Комсомольской произошла автоавария с участием общественного транспорта, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По версии полицейских, водитель на автомобиле «Пежо» при выезде со стороны улицы Комсомольской, 
4 декабря 2017, 10:33
МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Самарской области

МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Самарской области

МЧС распространило сообщение об ухудшении погодных условий в Самарской области.
 
«С 19 часов 4 декабря до 19 часов 5 декабря прогнозируются осадки, местами сильные в виде снега и мокрого снега, туман, гололед. Будьте осторожны», - предупредило ведомство.
 
Напомним, 
4 декабря 2017, 05:16
В Самаре водитель «ВАЗ-21099» насмерть сбил пожилого пешехода

В Самаре водитель «ВАЗ-21099» насмерть сбил пожилого пешехода

В Самаре водитель автомобиля «ВАЗ-21099» насмерть сбил пожилого пешехода. ДТП произошло в Кировском районе города в воскресенье, 3 декабря.

«3 декабря 2017 года в 18:30 у дома №22 на Красноглинском шоссе в Кировском районе Самары произошло ДТП со смертельным исходом. Как 

4 декабря 2017, 10:55
Пьяный самарец на черной «Приоре» снес ограждение на улице Тувинской

Пьяный самарец на черной «Приоре» снес ограждение на улице Тувинской

В Самаре в ночь с пятницы на субботу, с 1 на 2 декабря, произошло крупное ДТП. Мужчина за рулем автомобиля снес ограждение на улице Тувинской, передает 63.ru со ссылкой на активистов «Ночного патруля».
 
По словам активистов, житель Самары 
2 декабря 2017, 04:25
В Самарской области ожидается потепление почти до +10

В Самарской области ожидается потепление почти до +10

Синоптики прогнозируют потепление в выходные и в начале следующей недели на территории Самарской области. Столбик термометра снова приблизится к отметке +10. Согласно данным различных сервисов погоды, в воскресенье, 29 октября, ожидается до 7-8 градусов тепла. А в понедельник до +9. 

27 октября 2017, 11:32
Пробки в 9 баллов зафиксированы на дорогах Самары

Пробки в 9 баллов зафиксированы на дорогах Самары

Утром в понедельник, 23 октября, на дорогах Самары зафиксированы 9-балльные пробки. Проезжая часть покрылась ледяной коркой. Заторы, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», наблюдались на Московском шоссе, улице Авроры, проспекте Кирова, Ново-Садовой.

Напомним, в выходные в Самарской области выпал снег. 
23 октября 2017, 09:26
Пешком быстрее: В Самаре ограничат движение по четырем улицам

Пешком быстрее: В Самаре ограничат движение по четырем улицам

Как сообщает администрация г. о. Самары, в связи с проведением работ по ремонту тепловых сетей и восстановлению благоустройства на территории города временно ограничивается движение транспорта по следующим участкам:
С 8:00 4 сентября до 22:00 10 сентября движение перекроют по ул. 

5 сентября 2017, 09:17
По каким дорогам в Самаре пока можно ездить?

По каким дорогам в Самаре пока можно ездить?

В ближайший год, оставшийся до ЧМ-2018, трамваи, пожалуй, будут единственным видом транспорта, на котором без проблем  можно будет добраться из одной части города в другую. Несмотря на то, что к сентябрю в Самаре откроют движение на развязках в районе пересечения 
25 июля 2017, 12:46
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