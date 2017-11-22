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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

Прогноз: К новогодним праздникам в России подешевеют апельсины и мандарины

Прогноз: К новогодним праздникам в России подешевеют апельсины и мандарины

Как информируют «Известия» со ссылкой на представителей Плодоовощного союза, прогнозируемое снижение стоимости может объясняться тем, что в текущем месяце традиционно стартует сбор таких фруктов. Кроме того, определенное влияние на общую картину окажет традиционное увеличение закупок.
В конце второго осеннего месяца 

15 ноября 2017, 12:02
Названы самые популярные российские города для отдыха в Новый год

Названы самые популярные российские города для отдыха в Новый год

Проанализировав запросы россиян по бронированию отелей на новогодние праздники в нашей стране, эксперты составили топ-10 наиболее востребованных направлений. Лидирующая позиция досталась Сочи, сообщает tvil.ru.
Далее в перечне расположились Санкт-Петербург, Москва, Казань, Екатеринбург, Ярославль, Кострома, Нижний Новгород, Калининград и Кисловодск. 
13 ноября 2017, 03:26
Прогноз: К Новому году цены на шампанское в России вырастут на 15%

Прогноз: К Новому году цены на шампанское в России вырастут на 15%

К новогодним праздникам цена шампанского и игристых вин в Российской Федерации вырастет на 10-15%, рассказывают "Известия" со ссылкой на экспертов рынка. Прогнозируемое подорожание меньше всего коснется напитков нижней ценовой категории, где традиционно по причине более высокого спроса рост составит порядка 

13 ноября 2017, 09:02
В Великобритании начали продавать елочные игрушки с виски, водкой и джином

В Великобритании начали продавать елочные игрушки с виски, водкой и джином

В Великобритании задолго до новогодних и рождественских праздников в продажу в онлайн-магазине поступили своеобразные елочные игрушки с различными крепкими спиртными напитками. Такие украшения будут продавать по всему миру, причем комплект купить окажется дешевле.
Как рассказывают западные СМИ, на выбор предлагаются 

26 октября 2017, 10:19
Самара вошла в топ самых популярных для новогоднего отдыха городов

Самара вошла в топ самых популярных для новогоднего отдыха городов

Самара включена в ТОП-15 российских городов, популярных в новогодние праздники, составленный порталом поиска отелей Room Guru. Рейтинг составлен на основе данных бронирования номеров в гостиницах в период с 1 по 8 января.  
 
Больше всего туристов привлекли Москва, Санкт-Петербург, 

13 января 2017, 05:08
За новогодние каникулы к офтальмологам обратились 509 самарцев

За новогодние каникулы к офтальмологам обратились 509 самарцев

В новогодние праздники за помощью к офтальмологам самарской глазной больницы имени Ерошевского обратились 509 человек. У 14 горожан диагностировали «типичные новогодние травмы». Пробкой от шампанского в глаз получили двое пациентов, девять человек пострадали из-за осколков елочных игрушек и петард, в 
11 января 2017, 03:22
Новогодние праздники в Самарской области унесли десятки жизней

Новогодние праздники в Самарской области унесли десятки жизней

В новогодние праздники в Самарской области, по данным следственного комитета, было много убийств и смертей в результате получения тяжких телесных повреждений. Подобные ЧП случались каждый день, а иногда по несколько раз в сутки. Почти все конфликты произошли на бытовой почве 
9 января 2017, 01:34
В Самаре из-за праздников сместился график соцвыплат

В Самаре из-за праздников сместился график соцвыплат

В Самарской области в связи с новогодними праздниками досрочно произведут часть социальных выплат, сообщает региональное министерство социально-демографической и семейной политики.

С 26 декабря по 30 декабря перечисляются субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. 28 декабря переведены ежемесячные доплаты к январским 

29 декабря 2016, 04:52
В Самаре потратят на гирлянды 5 млн 300 тысяч рублей

В Самаре потратят на гирлянды 5 млн 300 тысяч рублей

В Самаре собираются потратить 5 млн 300 тысяч рублей на гирлянды для украшения городских улиц к Новому году. Тендер на их покупку объявило муниципальное предприятие "Самарагорсвет". Согласно техзаданию, длина гирлянды должна быть не более 21 метра и не менее 19-ти. Напряжение 

5 декабря 2016, 04:21
Впервые в этом году городские власти украшают гирляндами деревья

Впервые в этом году городские власти украшают гирляндами деревья

Подготовить самарские улицы к новогодним праздникам нужно до 5 декабря. Сотрудники МП "Самарагорсвет" работают над этим уже две недели без выходных. Они украшают деревья гирляндами двух цветов - белого и желтого. Сейчас работы идут на Волжском проспекте, на улицах Стара-Загора 

1 декабря 2016, 05:53
Новогодние огни зажгутся в Самаре 15 декабря

Новогодние огни зажгутся в Самаре 15 декабря

Новогоднюю иллюминацию в Самаре включат к 15 декабря, сообщили в муниципальном предприятии "Самарагорсвет". Всего в этом сезоне город украсит более 1200 светодиодных конструкций. Новые праздничные украшения появятся на улицах Авроры, Победы, Гагарина, Стара-Загора, Куйбышева, проспектах Кирова и Металлургов. Кроме того 

4 декабря 2012, 02:40
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