Уже скоро на самарских улицах заискрятся новогодние огни. В этом году при украшении города решили использовать столичный опыт. Для этого специально закупили 7 световых фигур. Их установят на площади Куйбышева, улице Ленинградской и на Аллее Трудовой Славы по проспекту Юных Пионеров.
- Это два павлина царских, фоторамка, самолет с летчиком, мишка и шары и фоторамка. Фоторамка так называется специально, чтобы люди могли фотографироваться прямо в ней непосредственно, - рассказал Владислав Бубнов, главный инженер МП «Самарагорсвет».
Сотрудники "Самарагорсвета" также украсят тысячу двести тридцать семь деревьев. Для этого используют почти 110 километров гирлянд. Новые докупать не пришлось: благодаря более дорогому, но качественному материалу - резине на каучуковой основе, они сохранились еще с прошлого года.
На украшение каждого дерева уходит от 60 до 80 метров гирлянд. Их обернут вокруг стволов и развесят на ветвях. Такое дизайнерское решение придумали во Франции, и с тех пор оно используется во всем мире. В Самаре работы по монтажу гирлянд проводятся около недели и будут закончены в начале декабря. В праздничный вид приведут каждый район города.
|
Прогноз: К новогодним праздникам в России подешевеют апельсины и мандарины
Как информируют «Известия» со ссылкой на представителей Плодоовощного союза, прогнозируемое снижение стоимости может объясняться тем, что в текущем месяце традиционно стартует сбор таких фруктов. Кроме того, определенное влияние на общую картину окажет традиционное увеличение закупок.
|
15 ноября 2017, 12:02
|
Названы самые популярные российские города для отдыха в Новый год
Проанализировав запросы россиян по бронированию отелей на новогодние праздники в нашей стране, эксперты составили топ-10 наиболее востребованных направлений. Лидирующая позиция досталась Сочи, сообщает tvil.ru.
Далее в перечне расположились Санкт-Петербург, Москва, Казань, Екатеринбург, Ярославль, Кострома, Нижний Новгород, Калининград и Кисловодск. …
|
13 ноября 2017, 03:26
|
Прогноз: К Новому году цены на шампанское в России вырастут на 15%
К новогодним праздникам цена шампанского и игристых вин в Российской Федерации вырастет на 10-15%, рассказывают "Известия" со ссылкой на экспертов рынка. Прогнозируемое подорожание меньше всего коснется напитков нижней ценовой категории, где традиционно по причине более высокого спроса рост составит порядка …
|
13 ноября 2017, 09:02
|
В Великобритании начали продавать елочные игрушки с виски, водкой и джином
В Великобритании задолго до новогодних и рождественских праздников в продажу в онлайн-магазине поступили своеобразные елочные игрушки с различными крепкими спиртными напитками. Такие украшения будут продавать по всему миру, причем комплект купить окажется дешевле.
|
26 октября 2017, 10:19
|
Самара вошла в топ самых популярных для новогоднего отдыха городов
|
13 января 2017, 05:08
|
За новогодние каникулы к офтальмологам обратились 509 самарцев
В новогодние праздники за помощью к офтальмологам самарской глазной больницы имени Ерошевского обратились 509 человек. У 14 горожан диагностировали «типичные новогодние травмы». Пробкой от шампанского в глаз получили двое пациентов, девять человек пострадали из-за осколков елочных игрушек и петард, в …
|
11 января 2017, 03:22
|
Новогодние праздники в Самарской области унесли десятки жизней
|
9 января 2017, 01:34
|
В Самаре из-за праздников сместился график соцвыплат
В Самарской области в связи с новогодними праздниками досрочно произведут часть социальных выплат, сообщает региональное министерство социально-демографической и семейной политики.
С 26 декабря по 30 декабря перечисляются субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. 28 декабря переведены ежемесячные доплаты к январским …
|
29 декабря 2016, 04:52
|
В Самаре потратят на гирлянды 5 млн 300 тысяч рублей
|
5 декабря 2016, 04:21
|
Впервые в этом году городские власти украшают гирляндами деревья
|
1 декабря 2016, 05:53
|
Новогодние огни зажгутся в Самаре 15 декабря
Новогоднюю иллюминацию в Самаре включат к 15 декабря, сообщили в муниципальном предприятии "Самарагорсвет". Всего в этом сезоне город украсит более 1200 светодиодных конструкций. Новые праздничные украшения появятся на улицах Авроры, Победы, Гагарина, Стара-Загора, Куйбышева, проспектах Кирова и Металлургов. Кроме того …
|
4 декабря 2012, 02:40