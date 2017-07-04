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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Фото в блогах: как Самара изменилась за 18 лет

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В Самаре в районе пересечения улиц Ставропольской и Ново-Вокзальной стоят трамваи

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Самарским чиновникам придется потратиться на самоучители

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«Обязательно приобретите самоучители. Впереди мировое первенство. Предстоят встречи с иностранными делегациями. Знание элементарных основ английского языка будет необходимо», - цитирует градоначальника «Самарская газета».

Всем сотрудникам 
27 июня 2017, 12:48
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