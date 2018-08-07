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Материалы по теме:

Пляжные «Крылья Советов» завоевали путевку в Суперфинал

Пляжные «Крылья Советов» завоевали путевку в Суперфинал

В областном центре завершился заключительный этап российской Суперлиги по пляжному футболу. По итогам матчей самарские «Крылья Советов» смогли выйти в Суперфинал и сразиться за медали российского первенства.

Путевку в Суперфинал «КС» получили благодаря победам в двух последних матчах над «Новатором» со 

7 августа 2018, 12:18
Улетели в кювет: автоледи на Toyota протаранила Opel в Самарской области

Улетели в кювет: автоледи на Toyota протаранила Opel в Самарской области

В понедельник, 6 августа, в 12:55 35-летняя женщина ехала на иномарке Toyota Corolla по трассе «Самара - Волгоград - Красноармейское - Пестравка» со стороны Пестравки в направлении областной столицы.

На 15-м километре трассы во время обгона она не смогла 
7 августа 2018, 11:38
Самарцам покажут гравюры Рембрандта и Хогарта

Самарцам покажут гравюры Рембрандта и Хогарта

В четверг, 9 августа, в Самарском областном художественном музее на улице Куйбышева, 92 откроется выставка западноевропейской гравюры ХVI - ХIХ вв. из собрания музея - «Путешествие в мир света и тени». Начало в 18:00. Экспозицию составили около 100 произведений мастеров 
7 августа 2018, 10:56
33 человека утонули на пляжах Самарской области

33 человека утонули на пляжах Самарской области

За этот пляжный сезон в Самарской области уже утонуло практически столько же людей, сколько в целом за весь прошлый год. Обстоятельства гибели людей схожи: купание после распития алкоголя на необорудованном пляже. 
 
- В основном это случается на правом берегу Волги, 
7 августа 2018, 10:45
По Ракитовскому шоссе в Самаре растекаются фекальные реки

По Ракитовскому шоссе в Самаре растекаются фекальные реки

Ракитовское шоссе в Самаре затоплено канализационными стоками. О проблемах сообщают местные жители. Наиболее проблемный участок расположен в районе дома №38а. Фекальные массы растекаются по окрестностям второй день, пишет 63.ru со ссылкой на очевидцев.

По словам работников компании «РКС-Самара», 
3 августа 2018, 02:19
В блогах. В Самаре УК

В блогах. В Самаре УК "ЖКС" может "слиться": платить или не платить

Самарец Вадим Афанасьев поведал в "Фейсбуке", что в городской сфере ЖКХ назревает большой скандал. "УК "ЖКС", одна из крупнейших управляющих компаний города, обслуживающая более тысячи домов города, по слухам, может "слиться", - утверждает автор. - Есть инфа, что до 9 

2 августа 2018, 10:08
Около парка Щорса в Самаре забил трехметровый гейзер

Около парка Щорса в Самаре забил трехметровый гейзер

В среду, 1 августа, в областной столице забил гейзер на проезжей части. Заснять необычный трехметровый фонтан удалось около парка Щорса в Железнодорожном районе. На видеоролике можно наблюдать, как струя воды под давлением бьет прямо на проезжую часть, а рядом проносятся 
2 августа 2018, 02:06
Жителям Кировского и Промышленного районов Самары возвращают горячую воду

Жителям Кировского и Промышленного районов Самары возвращают горячую воду

Жителям Кировского и Промышленного районов города, которые последние недели сидели без горячей воды, начали ее возвращать. Речь идет о домах, подключенных от I тепломагистрали Самарской ТЭЦ. С 20 июля там велись ремонтные работы. Специалисты приводили в порядок запорную и регулирующую 

2 августа 2018, 12:59
25 апреля будет завершен отопительный сезон в Тольятти

25 апреля будет завершен отопительный сезон в Тольятти

На аппаратном совещании в администрации Тольятти обсудили окончание отопительного сезона в городе. Его завершение запланировано на ближайшую среду, 25 апреля. Соответствующее постановление уже подписано, сообщил руководитель департамента городского хозяйства Вадим Ерин.

Отмечается, что в первую очередь будет прекращаться подача 
24 апреля 2018, 11:05
Тепло и горячая вода вернулись в 273 жилых дома в Тольятти

Тепло и горячая вода вернулись в 273 жилых дома в Тольятти

Крупная коммунальная авария в Тольятти устранена, тепло и горячая вода вернулись в 273 дома Комсомольского района.

Отключение от коммунальных удобств произошло из-за остановки работы котельной №2. Бурильщики сторонней организации случайно повредили трубу тепломагистрали. До устранения неисправности пришлось остановить весь насосный парк 

13 апреля 2018, 10:00
273 дома остались без отопления и горячей воды в Тольятти

273 дома остались без отопления и горячей воды в Тольятти

Крупная коммунальная авария произошла 12 апреля в Тольятти. Из-за остановки котельной без горячей воды и отопления остались 273 жилых дома, расположенных в микрорайоне Жигулёвское Море и центральной части Комсомольского района города.

В обстоятельствах случившегося разбираются специалисты прокуратуры Комсомольского района.

«В ходе указанной 

12 апреля 2018, 03:22
В Самаре на месте аварии на Вольской начались сварочные работы

В Самаре на месте аварии на Вольской начались сварочные работы

В Самаре на месте коммунальной аварии на улице Вольской начались сварочные работы. Как уже сообщала «ТЕРРА», 26 января рано утром на пересечении улиц Вольской и Ново-Вокзальной прорвало трубу диаметром 500 миллиметров. 
26 января 2018, 03:44
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