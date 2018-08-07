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Пляжные «Крылья Советов» завоевали путевку в Суперфинал
В областном центре завершился заключительный этап российской Суперлиги по пляжному футболу. По итогам матчей самарские «Крылья Советов» смогли выйти в Суперфинал и сразиться за медали российского первенства.
Путевку в Суперфинал «КС» получили благодаря победам в двух последних матчах над «Новатором» со …
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7 августа 2018, 12:18
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Улетели в кювет: автоледи на Toyota протаранила Opel в Самарской области
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7 августа 2018, 11:38
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Самарцам покажут гравюры Рембрандта и Хогарта
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7 августа 2018, 10:56
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33 человека утонули на пляжах Самарской области
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7 августа 2018, 10:45
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По Ракитовскому шоссе в Самаре растекаются фекальные реки
Ракитовское шоссе в Самаре затоплено канализационными стоками. О проблемах сообщают местные жители. Наиболее проблемный участок расположен в районе дома №38а. Фекальные массы растекаются по окрестностям второй день, пишет 63.ru со ссылкой на очевидцев.
По словам работников компании «РКС-Самара», …
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3 августа 2018, 02:19
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В блогах. В Самаре УК "ЖКС" может "слиться": платить или не платить
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2 августа 2018, 10:08
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Около парка Щорса в Самаре забил трехметровый гейзер
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2 августа 2018, 02:06
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Жителям Кировского и Промышленного районов Самары возвращают горячую воду
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2 августа 2018, 12:59
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25 апреля будет завершен отопительный сезон в Тольятти
На аппаратном совещании в администрации Тольятти обсудили окончание отопительного сезона в городе. Его завершение запланировано на ближайшую среду, 25 апреля. Соответствующее постановление уже подписано, сообщил руководитель департамента городского хозяйства Вадим Ерин.
Отмечается, что в первую очередь будет прекращаться подача …
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24 апреля 2018, 11:05
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Тепло и горячая вода вернулись в 273 жилых дома в Тольятти
Крупная коммунальная авария в Тольятти устранена, тепло и горячая вода вернулись в 273 дома Комсомольского района.
Отключение от коммунальных удобств произошло из-за остановки работы котельной №2. Бурильщики сторонней организации случайно повредили трубу тепломагистрали. До устранения неисправности пришлось остановить весь насосный парк …
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13 апреля 2018, 10:00
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273 дома остались без отопления и горячей воды в Тольятти
Крупная коммунальная авария произошла 12 апреля в Тольятти. Из-за остановки котельной без горячей воды и отопления остались 273 жилых дома, расположенных в микрорайоне Жигулёвское Море и центральной части Комсомольского района города.
В обстоятельствах случившегося разбираются специалисты прокуратуры Комсомольского района.
«В ходе указанной …
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12 апреля 2018, 03:22
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В Самаре на месте аварии на Вольской начались сварочные работы
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26 января 2018, 03:44