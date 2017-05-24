На заседании Градостроительного совета шла речь об установлении границ исторической части областной столицы. Решалось, оставить границы без изменений, от Полевой, либо «сдвинуть» их к Красноармейской.
Строительные компании выступали, в основном, за сокращение территории, ссылаясь на экономические аспекты. Архитектурное сообщество заняло другую позицию: по мнению его представителей, границы сокращать не следует, более того, нужно обеспечить сохранность не только отдельных объектов культурного наследия, но и городской среды в целом.
В итоге появилось компромиссное решение: историческую часть поделят на две зоны. В Самаре будет так называемое «историческое ядро» в границах улиц Красноармейской, Братьев Коростелевых, берегов рек Самара и Волга, где станет действовать особый режим по сохранению городской среды и объектов культурного наследия. Участок от Красноармейской до Полевой будет «исторической планировочной зоной», в которой будет меньше ограничений, связанных с застройкой, но при этом участок останется под особым контролем города и архитектурного сообщества.
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