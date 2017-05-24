В блогах: памятники архитектуры будет изымать город … Блогер Жанна Скокова сообщила , что сегодня в Самаре прошел круглый стол с участием общественников и властей. "На нем обсуждали судьбу памятников архитектуры, которые Минобороны забросило или просто держит при себе и ждет, когда они сами развалятся от старости, чтобы