В столицу 63 региона артист приехал в рамках всероссийского тура "Звезды Русского радио".
"Ла-ла-ла, все будет хорошо!" спел вместе с ди-джеем "Русского радио" в Самаре Еленой Максимовой ранее бессменный фронтмен популярной группы Hi-Fi, а теперь успешный сольный исполнитель Митя Фомин. Трансляция в режиме он-лайн велась на сайте http://www.trkterra.ru/. В прямом эфире артист разыграл билеты на свое вечернее шоу и ответил на вопросы поклонников. Например, о своей хорошей физической форме.
Митя Фомин, певец:
-Я занимаюсь спортом, и занимаюсь спортом много, преимущественно на улице. Даже сейчас еще в морозы пробегаю несколько километров, останавливаюсь у турников. Делаю упражнения самые разные на верхнюю группу мышц, на нижнюю.
Сольную карьеру Митя Фомин начал 7 лет назад. Главными своими наградами считает три золотых граммофона от Русского радио - по одному на каждый вышедший альбом. Рассказал, на предложение радиостанции принять участие во всероссийском турне "Звезды Русского радио" откликнулся не задумываясь.
Митя Фомин, певец:
- Это такой мощный ресурс для любого артиста, если мы говорим о каких-то профессиональных чертах этой радиостанции. С другой стороны, это мощный рупор. Это то, что слушают практически везде в нашей стране, в каждой квартире, в каждом доме.
В Самару Митя Фомин привез новое барабанное шоу, которое кардинально отличается от его предыдущего творчества.
Митя Фомин, певец
- Это громко, это масштабно, это харизматично, запоминающееся и очень энергично. Как раз подходит для субботнего вечера.
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Митя Фомин разыграет билеты на свой концерт
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17 февраля 2017, 05:41
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"Русское радио" в Самаре разыгрывает билеты на концерт Мити Фомина
В рамках всероссийского проекта "Звезды русского радио" в Самаре выступит популярный исполнитель, экс-вокалист группы "Hi-Fi" Митя Фомин. Информационные партнеры мероприятия - "Телерадиокомпания "ТЕРРА" и "Русское радио в Самаре".
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