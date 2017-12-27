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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 декабря 2017г 
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Анонс программы "Первые лица" 4 мая

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Об этом и многом другом в программе «Первые лица» рассказал митрополит Самарский и Сызранский Сергий. Смотрите программу «Первые лица» на телеканале «ТЕРРА» сегодня в 

4 мая 2017, 02:53
Анонс программы «Первые лица» 6 апреля

Анонс программы «Первые лица» 6 апреля

Сегодня в программе «Первые лица» на канале «ТЕРРА-РЕН ТВ»:
Как не попасть в чрезвычайную ситуацию? Что делать, если вы все-таки в ней оказались? Об этом и многом другом рассказал начальник поисково-спасательной службы Самарской области Олег Моцарь. Смотрите программу «Первые лица» 

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В Самарской области наркоторговцы начали активно вовлекать школьников в потребление запрещенных веществ. За полгода зафиксировано три таких случая.  С начала года изъято 22 килограмма «зелья» - на четыре кило больше, чем за первые месяцы 2016-го. Об этом в эксклюзивном интервью 

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Анонс программы «Первые лица» 16 марта

Анонс программы «Первые лица» 16 марта

Сегодня в программе «Первые лица» на телеканале «ТЕРРА РЕН ТВ»:

Как изменилось налоговое законодательство в 2017 году? Как будут меняться правил расчета пени за несвоевременную уплату налогов?

Об этом и многом другом в  программе «Первые лица» рассказала заместитель руководителя Управления ФНС России 

16 марта 2017, 04:23
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