Одной из самых рейтинговых российских телепередач - «Военной тайне» исполнился 21 год. В конце 2017-го она получила престижную телевизионную награду «ТЭФИ» в категории «Просветительская программа». В чем секрет успеха проекта, который выходит на канале «РЕН-ТВ», телерадиокомпании «ТЕРРА» рассказал автор и ведущий проекта, лауреат 7 премий «ТЭФИ» Игорь Прокопенко.
Первый эфир программы «Военная тайна», с которой чаще всего связывают имя Игоря Прокопенко, состоялся 6 марта 1996 года.
«Когда у меня спрашивают, в чем секрет долгожительства, я отвечаю, что всегда стараюсь быть интересным сегодняшнему зрителю. Если сегодня зрителя волнуют события на Украине, мы рассказываем о событиях на Украине. Если несколько лет назад зрителя волновали неопознанные летающие объекты, мы сделали огромное количество материалов на эту тему. Если в начале 2000 зрителей волновала чеченская война, как мне трудно ни было, я этим занимался», - рассказал Игорь Прокопенко.
Игорь Прокопенко один из первых в России начал рассказывать о войне на Кавказе. Он снял фильм «Чеченский капкан».
«До тех пор, пока мы не поймем, что произошло с нашей страной в конце 80-х - начале 90-х годов, что привело к той трагедии, которая случилась в Чечне и на Кавказе, мы не поймем, в какой стране живем. Мы не поймем, как улавливать ростки новых проблем, как улавливать новых басаевых и березовских», - рассказал журналист.
Есть и то, за что Игоря Прокопенко многие критикуют: например, он автор скандально известной программы о том, что земля на самом деле плоская.
«Не всегда критики - есть такая проблема - смотрят проект до конца, а он называется «Самые шокирующие гипотезы». Моя задача зрителю рассказать, что есть такой британский ученый Дейв Мерфи, который собрал определенное количество косвенных доказательств этой идеи, и вдруг ни с того ни с сего ее поддержали сотни тысяч людей. Невероятная популярность этой не только шокирующей, но и абсурдной гипотезы говорит о том, что сегодня академические знания вошли в жесткое противоречие с той действительностью, в которой мы существуем», - пояснил Игорь Прокопенко.
Полную версию интервью с заместителем генерального директора телекомпании «РЕН ТВ», телеведущим и писателем Игорем Прокопенко смотрите на телеканале «ТЕРРА» в четверг, 28 декабря, в 18:20.
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