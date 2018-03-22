Совет директоров завода «Кузнецов» остался без годового вознаграждения ПАО «Кузнецов» опубликовало итоги работы в 2016 году. Как следует из годового отчета компании, чистый убыток увеличился почти в четыре раза с 1 миллиарда до 3 миллиардов 959 миллионов рублей. Поэтому годовое вознаграждение членам совета директоров предприятия не выплачивалось. А …