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105 лет со дня основания отмечает ПАО «Кузнецов» - самарское предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации, входящее в крупнейшую общественную организацию «Союз машиностроителей России».
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Совет директоров завода «Кузнецов» остался без годового вознаграждения

Совет директоров завода «Кузнецов» остался без годового вознаграждения

ПАО «Кузнецов» опубликовало итоги работы в 2016 году. Как следует из годового отчета компании, чистый убыток увеличился почти в четыре раза с 1 миллиарда до 3 миллиардов 959 миллионов рублей. Поэтому годовое вознаграждение членам совета директоров предприятия не выплачивалось. А 

4 июля 2017, 04:37
Самарский завод «Кузнецов» получит 8 млрд рублей

Самарский завод «Кузнецов» получит 8 млрд рублей

Акционерное общество «Оборонпром» стало владельцем 7 с половиной процентов уставного капитала самарского завода «Кузнецов», а госкорпорация «Ростех» увеличила свою долю в предприятии до 14 процентов. Об этом говорится в сообщении компании. Изменения зафиксированы после размещения дополнительной эмиссии «Кузнецова».

Как уже сообщала 

14 июня 2017, 04:14
Самарские авизаводы посетил замминистра обороны России Юрий Борисов

Самарские авизаводы посетил замминистра обороны России Юрий Борисов

Замминистра обороны России Юрий Борисов посетил 3 предприятия Самарской области. На «Авиакоре» посмотрел, как идет ремонт самолетов Ту-154.

На «Авиаагрегате» - станок с электролучевой сваркой и новую печь для обжига, а также проинспектировал изготовление запчастей для Ту-160, стоек шасси для Ил-476 

27 июля 2016, 04:22
Членам правительства РФ представлены перспективы стратегических предприятий Самарской области

Членам правительства РФ представлены перспективы стратегических предприятий Самарской области

Вместе с президентом страны Владимиром Путиным в понедельник, 21 июля, в Самару прибыла целая делегация высокопоставленных чиновников. В том числе заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин, министр финансов Антон Силуанов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и заместитель министра обороны 

22 июля 2014, 09:50
ЧП в Чапаевске: журналисты «ТЕРРЫ» вместе с саперами Минобороны побывали в эпицентре взрывов

ЧП в Чапаевске: журналисты «ТЕРРЫ» вместе с саперами Минобороны побывали в эпицентре взрывов

Эксклюзивные кадры из эпицентра взрывов в Чапаевске. Корреспонденты и операторы «ТЕРРЫ» - единственные из журналистов вместе с саперами Минобороны побывали на полигоне, где хранятся миллионы боеприпасов. Калибр самых крупных из них – 122 мм. В случае разрыва осколки разлетаются на 

20 июня 2013, 10:11
Минобороны заключило контракт с самарским заводом «Кузнецов» на обслуживание бомбардировщиков

Минобороны заключило контракт с самарским заводом «Кузнецов» на обслуживание бомбардировщиков

Министерство обороны России заключило с заводом «Кузнецов» контракт на обслуживание и ремонт стратегических бомбардировщиков. О соглашении стало известно во время визита на предприятие заместителя министра обороны Юрия Борисова. Самарский завод будет ремонтировать двигатели НК-12, НК-25 и НК-32, которые установлены на 

3 июня 2013, 04:46
Матери погибших в Чечне самарских солдат требуют изменить федеральный закон

Матери погибших в Чечне самарских солдат требуют изменить федеральный закон

Частичная компенсация. Самарский комитет "Чечня" требует изменить 306-й федеральный закон. Общественники уверены, что близкие погибших на Северном Кавказе солдат и офицеров недополучают установленную в 2011 году сумму возмещения морального ущерба. Адвокаты говорят о юридическом нонсенсе, а вдовы и матери уверены: 

19 февраля 2013, 03:26
Самарское Росимущество хочет взыскать с минобороны 12 млн рублей

Самарское Росимущество хочет взыскать с минобороны 12 млн рублей

Самарское Росимущество против Управления торговли Центрального военного округа. Чиновники взыскивают с подконтрольной минобороны организации более 12 млн руб. Дело рассматривается в областном арбитражном суде. Шесть лет назад Самарский комбинат бытового обслуживания вместе с армейской баней перешли в частные руки. Но 

21 декабря 2012, 01:41
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