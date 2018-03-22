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Самарский завод «Кузнецов» готов к серийному выпуску двигателей для ТУ-160
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6 октября 2017, 06:00
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Самарский завод «Кузнецов» потребовали признать банкротом
Компания «Призма» обратилась в Арбитражный суд с требованием запустить процедуру банкротства на самарском заводе «Кузнецов». Поставщик из города Искитим Новосибирской области хочет получить от оборонного предприятия деньги за поставленное промышленное оборудование. Сумма требований в материалах арбитража не раскрывается. По мнению …
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24 августа 2017, 12:40
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Совет директоров завода «Кузнецов» остался без годового вознаграждения
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4 июля 2017, 04:37
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Самарский завод «Кузнецов» получит 8 млрд рублей
Акционерное общество «Оборонпром» стало владельцем 7 с половиной процентов уставного капитала самарского завода «Кузнецов», а госкорпорация «Ростех» увеличила свою долю в предприятии до 14 процентов. Об этом говорится в сообщении компании. Изменения зафиксированы после размещения дополнительной эмиссии «Кузнецова».
Как уже сообщала …
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14 июня 2017, 04:14
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Самарские авизаводы посетил замминистра обороны России Юрий Борисов
Замминистра обороны России Юрий Борисов посетил 3 предприятия Самарской области. На «Авиакоре» посмотрел, как идет ремонт самолетов Ту-154.
На «Авиаагрегате» - станок с электролучевой сваркой и новую печь для обжига, а также проинспектировал изготовление запчастей для Ту-160, стоек шасси для Ил-476 …
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27 июля 2016, 04:22
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Членам правительства РФ представлены перспективы стратегических предприятий Самарской области
Вместе с президентом страны Владимиром Путиным в понедельник, 21 июля, в Самару прибыла целая делегация высокопоставленных чиновников. В том числе заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин, министр финансов Антон Силуанов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и заместитель министра обороны …
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22 июля 2014, 09:50
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ЧП в Чапаевске: журналисты «ТЕРРЫ» вместе с саперами Минобороны побывали в эпицентре взрывов
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20 июня 2013, 10:11
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Минобороны заключило контракт с самарским заводом «Кузнецов» на обслуживание бомбардировщиков
Министерство обороны России заключило с заводом «Кузнецов» контракт на обслуживание и ремонт стратегических бомбардировщиков. О соглашении стало известно во время визита на предприятие заместителя министра обороны Юрия Борисова. Самарский завод будет ремонтировать двигатели НК-12, НК-25 и НК-32, которые установлены на …
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3 июня 2013, 04:46
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Матери погибших в Чечне самарских солдат требуют изменить федеральный закон
Частичная компенсация. Самарский комитет "Чечня" требует изменить 306-й федеральный закон. Общественники уверены, что близкие погибших на Северном Кавказе солдат и офицеров недополучают установленную в 2011 году сумму возмещения морального ущерба. Адвокаты говорят о юридическом нонсенсе, а вдовы и матери уверены: …
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19 февраля 2013, 03:26
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Самарское Росимущество хочет взыскать с минобороны 12 млн рублей
Самарское Росимущество против Управления торговли Центрального военного округа. Чиновники взыскивают с подконтрольной минобороны организации более 12 млн руб. Дело рассматривается в областном арбитражном суде. Шесть лет назад Самарский комбинат бытового обслуживания вместе с армейской баней перешли в частные руки. Но …
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21 декабря 2012, 01:41