|
Объездную дорогу у Московского шоссе должны сделать за 10 дней
В мэрию поступили жалобы от почетных граждан города по поводу состояния перекрестка Московского и Ракитовского шоссе. Напомним, там идет строительствой двухуровневой транспортной развязки. Самарцы недовольны качеством покрытия и отсутствием объездных путей. Во время выездного совещания глава города Олег Фурсов поручил …
|
22 июня 2017, 09:32
|
Когда в Самаре исчезнут пробки?
|
21 июня 2017, 02:15
|
В Самаре не смогли перекрыть новый участок Московского шоссе
|
13 июня 2017, 03:25
|
Новый участок Московского шоссе в районе Луначарского перекроют с 13 июня, появилась схема
|
9 июня 2017, 12:07
|
В Самаре жилые дома разрушат ради дороги, которую никак не построят с 1965 года
|
5 мая 2017, 03:15
|
Куда отправят жителей снесенных хрущевок?
Совет при президенте по совершенствованию гражданского законодательства раскритиковал резонансный проект о сносе пятиэтажек. Документ нарушает конституционные права россиян, аргументируют эксперты Совета.
У человека могут быть личные причины не переезжать в другое место. Такое желание индивида нужно уважать, так как оно воплощено …
|
19 апреля 2017, 02:01
|
СМИ узнали про разработку законопроекта о «гаражной амнистии»
В РФ могут объявить «гаражную амнистию». Как сообщают отечественные информагентства, соответствующий законопроект разрабатывает Совет Федерации.
|
31 марта 2017, 09:36
|
Мужчина и женщина скончались от угарного газа в гараже на Алма-Атинской
|
6 декабря 2016, 10:39
|
В Куйбышевском районе Самары без ведения собственников снесли 56 кирпичных гаражей
Объекты располагались на улице Тракторной. Их общая рыночная стоимость оценивалась примерно в 14 миллионов рублей.
|
7 ноября 2016, 03:47
|
В Самаре снесут многоквартирный дом возле Иверского монастыря
До конца этого года в Самаре должны снести многоквартирный дом, расположенный по адресу: Вилоновская, 4. Он находится возле Иверского монастыря. Информация о предстоящем сносе двухэтажного здания опубликована на портале госзокупок. Согласно конкурсной документации на эти цели из городского бюджета выделят …
|
5 октября 2016, 12:12
|
В Самаре незаконные гаражи мешают реконструкции улицы Ташкентской к ЧМ-2018
Хозяев нелегальных гаражей вдоль Ташкентской (участок от Московского шоссе до Демократической) просят добровольно убрать их в ближайшее время. С таким обращением к владельцам боксов обратились представители администрации Кировского района. В противном случае гаражи демонтируют и вывезут в установленном законом порядке, …
|
12 июля 2016, 12:05
|
Тольяттинцы собирают подписи против сноса музейного комплекса «Наследие»
В интернете стартовал сбор подписей с требованием защитить тольяттинский музейный комплекс «Наследие» от сноса и разграбления. Музей посвящён памяти города Ставрополя-на-Волге, утраченного в 1950-е годы в связи со строительством ГЭС. Главная реликвия хранилища - дом Стариковых, перенесённый из зоны затопления …
|
7 июля 2016, 04:19