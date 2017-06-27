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«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июня 2017г 
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Когда в Самаре наступит настоящее лето?

Когда в Самаре наступит настоящее лето?

Самарские синоптики опубликовали прогноз погоды на последнюю декаду июня. Согласно сообщению Приволжского УГМС, в конце месяца на Средней Волге ожидается повышение температуры воздуха.

Фронтальные разделы очередного циклонического вихря, перемещающегося по северным широтам, должны достигнуть берегов Волги во вторник, 27 июня. Вновь 

27 июня 2017, 11:15
Пляжные аномалии: вода в Волге стала чистая, но слишком холодная

Пляжные аномалии: вода в Волге стала чистая, но слишком холодная

Восемь самарских пляжей получили заключения о соответствии санитарным правилам, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Однако вода пока остается холодной. В конце минувшей недели температура достигла лишь +17 градусов по Цельсию. Ровно год назад вода в Волге была прогрета до +23 
26 июня 2017, 11:14
Кто портит погоду в Самаре?

Кто портит погоду в Самаре?

Самарские синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня. По данным Приволжского УГМС, воздух в регионе прогрелся почти до 30 градусов по Цельсию. Но погоду продолжат портить дожди и сильный ветер. Во вторник и среду ожидается до +29 градусов, при 
26 июня 2017, 09:54
К выходным Самара может снова утонуть

К выходным Самара может снова утонуть

К выходным Самара может снова утонуть, если верить прогнозам синоптиков.
12 июня в губернской столице уже был перекрыт абсолютный максимум суточной нормы осадков, он превысил рекордный показатель 1978 года и составил 16,3 миллиметра. По мнению экспертов, самарская инфраструктура дворов и 

22 июня 2017, 05:49
Срочно: Самару снова может засыпать градом

Срочно: Самару снова может засыпать градом

В Самарской области снова объявлено штормовое предупреждение, передает МЧС. По прогнозу синоптиков, в среду 21 июня с семи часов вечера в Самаре ожидается ухудшение погодных условий. Возможны грозы, град, усиление ветра до 20 метров в секунду. Такие погодные явления могут 
21 июня 2017, 01:38
Самару снова накрыло градом

Самару снова накрыло градом

Во вторник, 20 июня, в центре Самары пошел град. Об этом сообщают жители Самарского и Ленинского районов. Аналогичные сообщения приходят из сел под Самарой. Отметим, вчера градом засыпало 15-й микрорайон, Крутые Ключи, Металлург и Зубчаниновку.
Через Тольятти сегодня прошел смерч. 
20 июня 2017, 02:22
Самару накрыл дождь с градом: фото в соцсетях

Самару накрыл дождь с градом: фото в соцсетях

В социальных сетях появились сообщения самарцев о граде в районе улицы Алма-Атинской и в Зубчаниновке, а также в микрорайоне Крутые Ключи. Некоторые улицы оказались затоплены. По словам пользователей, это  произошло в понедельник, 19 июня. Очевидцы опубликовали фото и видео.
19 июня 2017, 03:14
Новое штормовое предупреждение пришло из Тольятти

Новое штормовое предупреждение пришло из Тольятти

В Самарской области в ближайшее время начнется гроза, которая, по прогнозу, может продлиться до конца дня. Ветер усилится до 16 метров в секунду. Непогода ожидается в Тольятти и на территории Ставропольского района. Мэрия Автограда распространила штормовое предупреждение.  

При сильном ветре 

16 июня 2017, 03:41
МЧС предупредило об усилении ветра в Самаре

МЧС предупредило об усилении ветра в Самаре

Главное управление МЧС России по Самарской области распространило сообщение о сильном ветре и гололеде на территории региона.  Ведомство приводит прогноз Приволжского УГМС на понедельник, 3 апреля. «Сохранится облачная погода, ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, переходящего в 
3 апреля 2017, 09:32
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

Самарские синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в ближайшее время. Ориентировочно через 2-4 часа на территории региона может начаться гроза с градом и шквалистым ветром с порывами до 22 метров в секунду, передает МЧС данные, полученные от специалистов Приволжского УГМС.

Людям, оказавшимся 

1 августа 2016, 11:58
В Самаре в грозу рухнувшие деревья и остановки разбили машины

В Самаре в грозу рухнувшие деревья и остановки разбили машины

В социальных сетях появились фотографии последствий грозы в Самаре. Разбито несколько автомобилей. Как минимум на две машины упали поваленные ветром деревья. Один инцидент произошел на улице Московском шоссе.

Ещё на одну машину опрокинулся павильон остановки общественного транспорта.  Это случилось 
27 июня 2016, 03:22
В Самаре возможно усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду

В Самаре возможно усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду

Городская администрация разослала штормовое предупреждение от синоптиков.

«Ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 15-20 метров в секунду с сохранением до середины дня 6 ноября», - сообщили в мэрии со ссылкой на Приволжское УГМС.

В выходные, 7 и 
6 ноября 2015, 09:36
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