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Когда в Самаре наступит настоящее лето?
Самарские синоптики опубликовали прогноз погоды на последнюю декаду июня. Согласно сообщению Приволжского УГМС, в конце месяца на Средней Волге ожидается повышение температуры воздуха.
Фронтальные разделы очередного циклонического вихря, перемещающегося по северным широтам, должны достигнуть берегов Волги во вторник, 27 июня. Вновь …
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27 июня 2017, 11:15
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Пляжные аномалии: вода в Волге стала чистая, но слишком холодная
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26 июня 2017, 11:14
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Кто портит погоду в Самаре?
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26 июня 2017, 09:54
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К выходным Самара может снова утонуть
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22 июня 2017, 05:49
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Срочно: Самару снова может засыпать градом
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21 июня 2017, 01:38
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Самару снова накрыло градом
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20 июня 2017, 02:22
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Самару накрыл дождь с градом: фото в соцсетях
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19 июня 2017, 03:14
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Новое штормовое предупреждение пришло из Тольятти
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16 июня 2017, 03:41
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МЧС предупредило об усилении ветра в Самаре
Главное управление МЧС России по Самарской области распространило сообщение о сильном ветре и гололеде на территории региона. Ведомство приводит прогноз Приволжского УГМС на понедельник, 3 апреля. «Сохранится облачная погода, ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, переходящего в …
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3 апреля 2017, 09:32
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В Самарской области объявлено штормовое предупреждение
Самарские синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в ближайшее время. Ориентировочно через 2-4 часа на территории региона может начаться гроза с градом и шквалистым ветром с порывами до 22 метров в секунду, передает МЧС данные, полученные от специалистов Приволжского УГМС.
Людям, оказавшимся …
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1 августа 2016, 11:58
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В Самаре в грозу рухнувшие деревья и остановки разбили машины
В социальных сетях появились фотографии последствий грозы в Самаре. Разбито несколько автомобилей. Как минимум на две машины упали поваленные ветром деревья. Один инцидент произошел на улице Московском шоссе.
Ещё на одну машину опрокинулся павильон остановки общественного транспорта. Это случилось …
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27 июня 2016, 03:22
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В Самаре возможно усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду
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6 ноября 2015, 09:36