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350 уборочных машин будут чистить улицы Самары ночью
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5 февраля 2019, 07:25
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В Самарской области гриппом и ОРВИ заразились 12 тысяч человек
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5 февраля 2019, 05:30
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В Самаре Гелендваген застрял на трамвайных путях на Ново-Садовой
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5 февраля 2019, 04:57
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«Крылья Советов» готовятся к игре с сербским «Партизаном»
Футболисты самарских «Крыльев Советов» готовятся к контрольному матчу с одним из флагманов сербского футбола, белградским «Партизаном». Игра запланирована на среду, 6 февраля. Накануне спортсмены провели очередную тренировку на зимнем сборе в турецком Белеке. Как пояснили представители команды, в ней приняли …
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5 февраля 2019, 03:59
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Самарскую область до четверга оккупируют снегопад и метели
В ближайшие дни, с 4 по 7 февраля, в Самарской области прогнозируют осадки и слабую метель. Дело в том, что в понедельник на Среднюю Волгу из северо-западных районов России перешла ложбина с теплым фронтом. Специалисты «Приволжского УГМС» ожидают снег …
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4 февраля 2019, 01:45
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В Самаре за эту зиму выпало 176% от нормы снега
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29 января 2019, 10:51
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Самарцев предупредили о сильном ветре в понедельник
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28 января 2019, 09:06
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В Самаре прошел самый сильный за эту зиму снегопад
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25 января 2019, 12:54
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Снег, метель и порывистый ветер: погода в Самарской области испортится
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24 января 2019, 03:14
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Ночью после снегопада Самару чистили 332 машины
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22 января 2019, 09:08
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В Самарской области побит рекорд 35-летней давности по количеству выпавшего снега
Синоптики рассказали, что в выходные в Самарской области был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков. Превышение показателей отметили в субботу, 12 января, на четырех метеостанциях региона. В Большой Глушице выпало 11,8 мм осадков, что превышает рекорд 1984 года, а …
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14 января 2019, 08:51
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