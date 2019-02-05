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Материалы по теме:

350 уборочных машин будут чистить улицы Самары ночью

350 уборочных машин будут чистить улицы Самары ночью

В ночь на среду, 6 февраля, на уборку улиц от снега в Самаре выйдут 349 машин и 192 рабочих, что вдвое больше по сравнению с предыдущей ночной сменой. С пяти часов утра усилится расчистка выходов на пешеходные переходы и остановки 
5 февраля 2019, 07:25
В Самарской области гриппом и ОРВИ заразились 12 тысяч человек

В Самарской области гриппом и ОРВИ заразились 12 тысяч человек

За неделю, с 28 января по 3 февраля, в Самарской области слегли с гриппом или ОРВИ 12 557 человек. Причем, большинство пациентов живет в Самаре — 5565 человек. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, по данным на 4 февраля заболеваемость регистрируется 
5 февраля 2019, 05:30
В Самаре Гелендваген застрял на трамвайных путях на Ново-Садовой

В Самаре Гелендваген застрял на трамвайных путях на Ново-Садовой

Вот вторник днем, 5 февраля, в Самаре неожиданно встало движение трамваев по направлению к Постникову оврагу. На трамвайных путях в районе пересечения Ново-Садовой и проспекта Ленина застрял Mercedes-Benz G-Сlass. Интересно, что рельсы, на которых завяз в снегу Гелендваген, обособлены, заезд 
5 февраля 2019, 04:57
«Крылья Советов» готовятся к игре с сербским «Партизаном»

«Крылья Советов» готовятся к игре с сербским «Партизаном»

Футболисты самарских «Крыльев Советов» готовятся к контрольному матчу с одним из флагманов сербского футбола, белградским «Партизаном». Игра запланирована на среду, 6 февраля. Накануне спортсмены провели очередную тренировку на зимнем сборе в турецком Белеке. Как пояснили представители команды, в ней приняли 
5 февраля 2019, 03:59
Самарскую область до четверга оккупируют снегопад и метели

Самарскую область до четверга оккупируют снегопад и метели

В ближайшие дни, с 4 по 7 февраля, в Самарской области прогнозируют осадки и слабую метель. Дело в том, что в понедельник на Среднюю Волгу из северо-западных районов России перешла ложбина с теплым фронтом. Специалисты «Приволжского УГМС» ожидают снег 
4 февраля 2019, 01:45
В Самаре за эту зиму выпало 176% от нормы снега

В Самаре за эту зиму выпало 176% от нормы снега

Зима 2018-2019 бьет рекорды по количеству осадков: сейчас выпало уже 176% от нормы. Такие данные были озвучены на еженедельном совещании в мэрии Самары. По словам директора МП «Благоустройство» Евгения Садовникова, улично-дорожную сеть в городе ежедневно убирают сотни единиц спецтехники и 
29 января 2019, 10:51
Самарцев предупредили о сильном ветре в понедельник

Самарцев предупредили о сильном ветре в понедельник

До вечера понедельника, 28 января, в Самарской области ожидается переменная облачность без существенных осадков, юго-восточный ветер 7-12 м/с, местами его порывы будут достигать 15-18 м/с. В отдельных районах будет наблюдаться гололедица. Днем по области -8,-13, в Самаре - 9,-11 градусов 
28 января 2019, 09:06
В Самаре прошел самый сильный за эту зиму снегопад

В Самаре прошел самый сильный за эту зиму снегопад

Снегопад, обрушившийся на Самару 24 января, стал самым сильным за текущую зиму. По информации «Приволжского УГМС», за вчерашний вечер и утро 25 января в городе выпало 18,7 миллиметров осадков. Высота снежного покрова составляет 82 сантиметра, что более, чем вдвое выше 

25 января 2019, 12:54
Снег, метель и порывистый ветер: погода в Самарской области испортится

Снег, метель и порывистый ветер: погода в Самарской области испортится

Жителей региона просят быть особенно осторожными в четверг: сегодня местами по Самарской области усилится ветер, его порывы могут достигать 15-20 м/с. С семи часов вечера синоптики Приволжского УГМС обещают снег и метель в отдельных районах, на дорогах появятся снежные заносы. 
24 января 2019, 03:14
Ночью после снегопада Самару чистили 332 машины

Ночью после снегопада Самару чистили 332 машины

В ночь на вторник, 22 января, на улицы областной столицы вышли 332 единицы снегоуборочной техники — самосвалы, погрузчики, дорожные комбинированные машины, МТЗ-80 (щетка) и МТЗ (нож), а также 195 человек. Снегопад оккупировал город с прошлого вечера, и теперь коммунальщикам придется 
22 января 2019, 09:08
В Самарской области побит рекорд 35-летней давности по количеству выпавшего снега

В Самарской области побит рекорд 35-летней давности по количеству выпавшего снега

Синоптики рассказали, что в выходные в Самарской области был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков. Превышение показателей отметили в субботу, 12 января, на четырех метеостанциях региона. В Большой Глушице выпало 11,8 мм осадков, что превышает рекорд 1984 года, а 
14 января 2019, 08:51
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