27 октября «Самая полезная программа» ТЕРРА РЕН ТВ отметит сотый выход в эфир. Уже три года ведущий Владимир Щеглов подвергает риску собственное здоровье и ставит над собой опасные эксперименты – ради того, чтобы поделиться со зрителями уникальными лайфхаками и сделать их жизнь проще.
За 100 выпусков «Самая полезная программа» успела показать многое. Владимир Щеглов объявлял войну сахару и шокировал синтетической едой из Китая, разоблачал индустрию «здорового образа жизни» и ЗОЖ-аферистов, готовил продлевающий жизнь шашлык при помощи старейшей жительницы России и даже водил настоящего верблюда в Отрадное – чтобы накормить его шаурмой. За годы своего существования «Самая полезная программа» подарила зрителям сотни полезных советов для качественной жизни.
«Самую полезную программу» смотрят 8,3% россиян в возрасте от 25 до 54 лет*. В этом году проект впервые стал финалистом ТЭФИ – в номинации «Просветительская программа».
Смотрите юбилейный выпуск «Самой полезной программы» – в субботу, 27 октября, в 10:20 на ТЕРРА РЕН ТВ.