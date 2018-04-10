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Порушенную тротуарную плитку в этом месяце восстановят в Самаре
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10 апреля 2018, 10:07
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Главы районов Самары начали пешие обходы территорий
Главы районов Самары начали пешие обходы своих территорий, чтобы проконтролировать работы по очистке дворов от снега, откачке воды и отреагировать на жалобы жителей. Такое поручение им дала глава города — Елена Лапушкина.
В Самаре продолжается месячник благоустройства, объявленный в начале апреля. …
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10 апреля 2018, 09:48
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Открытое горение в здании около КРЦ «Звезда» в Самаре ликвидировано
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9 апреля 2018, 11:07
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Пожар около КРЦ «Звезда» в Самаре локализован
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9 апреля 2018, 08:32
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Самарскому Фонду капремонта удалось привлечь кредит
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3 апреля 2018, 05:15
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«АктивКапитал Банк» выдал кредит самарскому предприятию «Нефтегазмаш»
В феврале 2018 года АО «АК Банк» и ООО «Производственное предприятие «Нефтегазмаш» заключили кредитный договор на сумму 100 млн рублей. Данные средства будут направлены предприятием на исполнение условий контрактов по изготовлению и поставке резервуарных металлоконструкций.
Это предприятие входит в производственно-инжиниринговый холдинг …
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14 марта 2018, 12:34
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«АктивКапитал Банк» открыл кредитную линию новому резиденту ТОСЭР «Тольятти»
«АктивКапитал Банк» продолжает финансировать деятельность предприятий, способствующих развитию экономики региона.
В феврале 2018 года открыта третья кредитная линия ООО «ВолгаГофроПак+» (г. Тольятти). Объем кредитной линии составляет 250 млн рублей, срок - до февраля 2021 года. Денежные средства будут направлены на пополнение …
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12 марта 2018, 02:17
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Посетитель банка задержал грабителя с ножом в Тольятти
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21 февраля 2018, 01:02
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«АктивКапитал Банк» расширяет филиальную сеть
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21 февраля 2018, 10:41
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Самарец набрал по поддельным паспортам кредитов на 480 тысяч рублей
В Самаре вынесли приговор излишне предприимчивому жителю города. В 2015 году мужчина набрал потребительских кредитов на 480 тысяч рублей. Для оформления займов он предоставил поддельные паспорта. Позже, как установило следствие, деньги были переведены на счета ООО "ПромМетаКон", генеральным директором которого являлся …
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7 февраля 2018, 04:24
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Мэрия Самары возьмет в кредит полмиллиарда рублей
«Сбербанк» стал победителем тендера на предоставление самарской мэрии кредита в полмиллиарда рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Стоимость контракта составит почти 40 миллионов рублей. Сумма рассчитана, исходя из процентной ставки в 9,25 % годовых. Полученные средства горадминистрация планирует направить …
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12 января 2018, 08:24
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МП «Самарский метрополитен» возьмет в кредит 35 миллионов рублей
Муниципальное предприятие «Самарский метрополитен» возьмет в кредит 35 миллионов рублей. Такие сведения содержатся в документах, опубликованных на официальном портале госзакупок. Муниципальное предприятие объявило тендер по поиску банка, который предоставит ей средства сроком на 120 дней. Деньги подземке нужны на пополнение …
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10 января 2018, 12:34