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Материалы по теме:

Порушенную тротуарную плитку в этом месяце восстановят в Самаре

Порушенную тротуарную плитку в этом месяце восстановят в Самаре

В Самаре в этом месяце восстановят порушенную тротуарную плитку. Этот вопрос в понедельник, 9 апреля, обсудили в мэрии на еженедельном совещании, которое провела глава Самары Елена Лапушкина. Главной темой стал месячник по благоустройству. С особым вниманием нужно отнестись к устранению 
10 апреля 2018, 10:07
Главы районов Самары начали пешие обходы территорий

Главы районов Самары начали пешие обходы территорий

Главы районов Самары начали пешие обходы своих территорий, чтобы проконтролировать работы по очистке дворов от снега, откачке воды и отреагировать на жалобы жителей. Такое поручение им дала глава города — Елена Лапушкина.

В Самаре продолжается месячник благоустройства, объявленный в начале апреля. 

10 апреля 2018, 09:48
Открытое горение в здании около КРЦ «Звезда» в Самаре ликвидировано

Открытое горение в здании около КРЦ «Звезда» в Самаре ликвидировано

Открытое горение в здании рядом с КРЦ «Звезда» в Самаре ликвидировано. Добиться этого результата удалось спустя 2 часа и 26 минут после поступления сигнала о начале возгорания.

Как сообщает ГУ МЧС России по Самарской области, на тушении крупного пожара задействован 71 

9 апреля 2018, 11:07
Пожар около КРЦ «Звезда» в Самаре локализован

Пожар около КРЦ «Звезда» в Самаре локализован

Пожар около КРЦ «Звезда» локализован. Это произошло в 19:51. По последним данным, площадь возгорания составила 450 квадратных метров. На место происшествия прибыл начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. Он рассказал подробности ЧП.

«В Центр кризисных ситуаций поступило сообщение 

9 апреля 2018, 08:32
Самарскому Фонду капремонта удалось привлечь кредит

Самарскому Фонду капремонта удалось привлечь кредит

250 миллионов рублей фонд искал для реконструкции домов вдоль гостевых маршрутов ЧМ-2018 по футболу.
3 апреля 2018, 05:15
«АктивКапитал Банк» выдал кредит самарскому предприятию «Нефтегазмаш»

«АктивКапитал Банк» выдал кредит самарскому предприятию «Нефтегазмаш»

В феврале 2018 года АО «АК Банк» и ООО «Производственное предприятие «Нефтегазмаш» заключили кредитный договор на сумму 100 млн рублей. Данные средства будут направлены предприятием на исполнение условий контрактов по изготовлению и поставке резервуарных металлоконструкций.

Это предприятие входит в производственно-инжиниринговый холдинг 

14 марта 2018, 12:34
«АктивКапитал Банк» открыл кредитную линию новому резиденту ТОСЭР «Тольятти»

«АктивКапитал Банк» открыл кредитную линию новому резиденту ТОСЭР «Тольятти»

«АктивКапитал Банк» продолжает финансировать деятельность предприятий, способствующих развитию экономики региона.

В феврале 2018 года открыта третья кредитная линия ООО «ВолгаГофроПак+» (г. Тольятти). Объем кредитной линии составляет 250 млн рублей, срок - до февраля 2021 года. Денежные средства будут направлены на пополнение 

12 марта 2018, 02:17
Посетитель банка задержал грабителя с ножом в Тольятти

Посетитель банка задержал грабителя с ножом в Тольятти

В Тольятти произошло нападение на офис микрофинансовой организации, расположенный на улице Мира. Во время рабочего дня в помещение зашел мужчина. Он вытащил из куртки нож, и потребовал у сотрудников отдать ему деньги. Забрав 8 тысяч рублей, злоумышленник попытался сбежать. Однако 

21 февраля 2018, 01:02
«АктивКапитал Банк» расширяет филиальную сеть

«АктивКапитал Банк» расширяет филиальную сеть

Реализуя планы по расширению филиальной сети, «АктивКапитал Банк» в декабре прошлого года вышел в новый регион – открыл в Оренбургской области ОО «Бугурусланский». На днях в Бугуруслане была открыта еще одна точка обслуживания клиентов – операционная касса, расположенная в РЭО 
21 февраля 2018, 10:41
Самарец набрал по поддельным паспортам кредитов на 480 тысяч рублей

Самарец набрал по поддельным паспортам кредитов на 480 тысяч рублей

В Самаре вынесли приговор излишне предприимчивому жителю города. В 2015 году мужчина набрал потребительских кредитов на 480 тысяч рублей. Для оформления займов он предоставил поддельные паспорта.  Позже, как установило следствие, деньги были переведены на счета ООО "ПромМетаКон", генеральным директором которого являлся 
7 февраля 2018, 04:24
Мэрия Самары возьмет в кредит полмиллиарда рублей

Мэрия Самары возьмет в кредит полмиллиарда рублей

«Сбербанк» стал победителем тендера на предоставление самарской мэрии кредита в полмиллиарда рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Стоимость контракта составит почти 40 миллионов рублей. Сумма рассчитана, исходя из процентной ставки в 9,25 % годовых. Полученные средства горадминистрация планирует направить 

12 января 2018, 08:24
МП «Самарский метрополитен» возьмет в кредит 35 миллионов рублей

МП «Самарский метрополитен» возьмет в кредит 35 миллионов рублей

Муниципальное предприятие «Самарский метрополитен» возьмет в кредит 35 миллионов рублей. Такие сведения содержатся в документах, опубликованных на официальном портале госзакупок. Муниципальное предприятие объявило тендер по поиску банка, который предоставит ей средства сроком на 120 дней. Деньги подземке нужны на пополнение 

10 января 2018, 12:34
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