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Материалы по теме:

В «Курумоче» открываются рейсы в Краснодар и Челябинск

В «Курумоче» открываются рейсы в Краснодар и Челябинск

С пятницы, 16 февраля, из Самары можно будет летать в Краснодар и Челябинск. Одна из авиакомпаний решила расширить свою маршрутную сеть.

Самолеты будут курсировать три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Борт из Челябинска будет прибывать в Самару в 

15 февраля 2018, 01:28
Ради спасения пассажира в аэропорту «Курумоч» экстренно сел самолет

Ради спасения пассажира в аэропорту «Курумоч» экстренно сел самолет

12 февраля в самарском аэропорту «Курумоч» экстренную посадку совершил самолет A-320 авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари». Борт летел рейсом Ургенч-Санкт-Петербург.

Причиной экстренного приземления воздушного судна стало то, что один из пассажиров внезапно почувствовал себя плохо. После посадки на место срочно прибыла бригада 

13 февраля 2018, 08:37
Из Самары можно будет летать в Баку и Норильск

Из Самары можно будет летать в Баку и Норильск

C 26 марта самарцы смогут летать из аэропорта «Курумоч» по двум новым направлениям. Через наш город будет проходить регулярный маршрут Норильск-Самара-Баку, выполняемый самолетом Boeing B-737-800.

Прибывать из Норильска борт будет по понедельникам в 16:35, а вылетать в Баку в 18:50. В 

9 февраля 2018, 02:52
В аэропорту «Курумоч» заработал каршеринг

В аэропорту «Курумоч» заработал каршеринг

Популярная в столице услуга каршеринга пришла в Самарскую область. С 7 февраля ею могут пользоваться пассажиры аэропорта «Курумоч», заключившего договор с одним из операторов. Прибывающие в воздушную гавань люди могут забронировать и оплатить автомобиль через мобильное приложение или сайт во 

8 февраля 2018, 03:01
Два человека погибли после падения самолета в Италии

Два человека погибли после падения самолета в Италии

В среду, 31 января в Италии произошла авиакатастрофа. В провинции Верона рухнул легкомоторный самолет «Сессна». Оба человека, бывшие на его борту, погибли, сообщает Интерфакс со ссылкой на итальянское агентство ANSA.

За штурвалом самолета сидел 61-летний Лино Лаварини, который 
31 января 2018, 08:22
Большой грех: В Самаре около ТЦ «Самолет» неизвестные выкинули много буханок хлеба

Большой грех: В Самаре около ТЦ «Самолет» неизвестные выкинули много буханок хлеба

Жители Самары обнаружили и сделали фотографии буханок хлеба, которые неизвестные "негодяи" выбросили прямо на землю около торгового центра "Самолет" на Московском шоссе. Естественно, состава преступления в этом нет, однако комментаторы очень возмущены таким поступком. "Их бы в блокадный Ленинград" – 
7 января 2018, 06:29
Возвращавшиеся из Стамбула туристы не смогли долететь в Самару

Возвращавшиеся из Стамбула туристы не смогли долететь в Самару

Возвращавшиеся из Стамбула туристы не смогли долететь в Самару, самолет приземлился в Уфе. Речь идет о рейсе №487 Стамбул – Самара. На борту находился 71 пассажир.

«Сегодня ночью рейс Стамбул — Самара не смог приземлиться в аэропорту назначения и 
6 декабря 2017, 04:22
Названа новая дата открытия отремонтированного самолета-памятника «Ил-2»

Названа новая дата открытия отремонтированного самолета-памятника «Ил-2»

Открытие обновленного самолета-памятника «Ил-2», который после ремонта снова установлен на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, состоится 6, а не 7 ноября, как сообщалось ранее. Об этом проинформировала пресс-служба областного правительства.

Напомним, отремонтированный самолет уже установили на постамент, его 
2 ноября 2017, 03:18
В Самаре совершил нештатную посадку Boeing с 66 пассажирами на борту

В Самаре совершил нештатную посадку Boeing с 66 пассажирами на борту

16 мая в 19:05 в областное ГУ МЧС поступило сообщение о нештатной ситуации на борту самолета «Боинг 737-500» авиакомпании «ЮТэйр», рейс 357. Судно следовало по маршруту Москва - Самара. Предварительная причина инцидента - несрабатывание сигнализации, которая подтверждает выпуск шасси. На 
16 мая 2015, 10:45
В Китае самолет 15 минут не мог приземлиться из-за уснувших диспетчеров

В Китае самолет 15 минут не мог приземлиться из-за уснувших диспетчеров

В Китае начато расследование по делу авиадиспетчеров, заснувших на рабочем месте, пишут СМИ.
Как оказалось, инцидент произошел еще в июле, но широкой общественности о нем стало известно только сейчас.
8 июля самолет компании China Eastern Airlines не мог приземлиться около 

19 августа 2014, 03:25
В Новокуйбышевске экстренно приземлился параплан

В Новокуйбышевске экстренно приземлился параплан

Сегодня, 21 мая, около 10 часов утра на территории одного из заводов Новокуйбышевска совершил вынужденную посадку летательный аппарат, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.
Прибывшая оперативная группа выяснила, что у параплана местного жителя 1970 года рождения во время полета неожиданно заглох 

21 мая 2014, 12:51
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