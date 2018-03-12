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В «Курумоче» открываются рейсы в Краснодар и Челябинск
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15 февраля 2018, 01:28
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Ради спасения пассажира в аэропорту «Курумоч» экстренно сел самолет
12 февраля в самарском аэропорту «Курумоч» экстренную посадку совершил самолет A-320 авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари». Борт летел рейсом Ургенч-Санкт-Петербург.
Причиной экстренного приземления воздушного судна стало то, что один из пассажиров внезапно почувствовал себя плохо. После посадки на место срочно прибыла бригада …
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13 февраля 2018, 08:37
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Из Самары можно будет летать в Баку и Норильск
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9 февраля 2018, 02:52
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В аэропорту «Курумоч» заработал каршеринг
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8 февраля 2018, 03:01
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Два человека погибли после падения самолета в Италии
В среду, 31 января в Италии произошла авиакатастрофа. В провинции Верона рухнул легкомоторный самолет «Сессна». Оба человека, бывшие на его борту, погибли, сообщает Интерфакс со ссылкой на итальянское агентство ANSA.
За штурвалом самолета сидел 61-летний Лино Лаварини, который …
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31 января 2018, 08:22
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Большой грех: В Самаре около ТЦ «Самолет» неизвестные выкинули много буханок хлеба
Жители Самары обнаружили и сделали фотографии буханок хлеба, которые неизвестные "негодяи" выбросили прямо на землю около торгового центра "Самолет" на Московском шоссе. Естественно, состава преступления в этом нет, однако комментаторы очень возмущены таким поступком. "Их бы в блокадный Ленинград" – …
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7 января 2018, 06:29
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Возвращавшиеся из Стамбула туристы не смогли долететь в Самару
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6 декабря 2017, 04:22
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Названа новая дата открытия отремонтированного самолета-памятника «Ил-2»
Открытие обновленного самолета-памятника «Ил-2», который после ремонта снова установлен на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, состоится 6, а не 7 ноября, как сообщалось ранее. Об этом проинформировала пресс-служба областного правительства.
Напомним, отремонтированный самолет уже установили на постамент, его …
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2 ноября 2017, 03:18
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В Самаре совершил нештатную посадку Boeing с 66 пассажирами на борту
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16 мая 2015, 10:45
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В Китае самолет 15 минут не мог приземлиться из-за уснувших диспетчеров
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19 августа 2014, 03:25
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В Новокуйбышевске экстренно приземлился параплан
Сегодня, 21 мая, около 10 часов утра на территории одного из заводов Новокуйбышевска совершил вынужденную посадку летательный аппарат, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.
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21 мая 2014, 12:51