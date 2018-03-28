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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Материалы по теме:

В МВД рассказали правду о происшествии на Ново-Садовой в Самаре

В МВД рассказали правду о происшествии на Ново-Садовой в Самаре

В Самаре представители МВД сообщили, что произошло на перекрестке улиц Ново-Садовой и Советской 
28 марта 2018, 02:40
Комиссия МВД с начала недели работает в Самаре

Комиссия МВД с начала недели работает в Самаре

Комиссия Министерства внутренних дел работает с начала этой недели в Самаре. Об этом сообщил руководитель регионального главка Александр Винников. Напомним, сейчас самарское управление находится на особом контроле в Москве. По результатам визита может быть принято решение об отмене этого режима. 

27 марта 2018, 06:15
В блогах: про Самару «без ракурсов и фильтров»

В блогах: про Самару «без ракурсов и фильтров»

Тольяттинский блогер Наталья Козловская поделилась впечатлениями от прогулки по Самаре "без ракурсов и фильтров".

"Город держится местами. - утверждает автор. - Я принципиально не стала выбирать ракурсы, чтобы провода, грязь и столбы в кадр не попали. Да, можно 
27 марта 2018, 05:56
В блогах: в Самаре уже готовятся к открытию навигации

В блогах: в Самаре уже готовятся к открытию навигации

В паблике «Речфлот 63» поведали, что самарские речники уже начали готовиться к навигации. Постоянным «пионером» открытия навигации в Самаре является теплоход «ОТ-2005». «Не будет исключением и навигация 2018 года: на борту уже поднят государственный флаг, экипаж готовит свое судно 
27 марта 2018, 05:11
«Землянина» из экстренно севшего в Самаре самолета на авто повезли в Ульяновск

«Землянина» из экстренно севшего в Самаре самолета на авто повезли в Ульяновск

В экстренно приземлившемся в аэропорту Курумоч самолете Москва – Ульяновск летел экс-солист ВИА «Земляне» Сергей Скачков. Артиста пригласили выступить в Ульяновске на празднике в честь Дня воссоединения России и Крыма. Но из-за ухудшения метеоусловий – сильного ветра 18 марта самолет 
19 марта 2018, 09:39
Самолет Москва – Ульяновск экстренно посадили на запасном аэродроме в Самаре

Самолет Москва – Ульяновск экстренно посадили на запасном аэродроме в Самаре

В Самаре в воскресенье, 18 марта, вынужденно приземлился самолет, на котором летели более полусотни человек. Рейс компании "ЮТэйр" следовал по маршруту Москва – Ульяновск. Борт посадили на запасном аэродроме аэропорта Курумоч в 16:28, сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре. Причина вынужденной посадки: 

19 марта 2018, 07:31
Самолет «Москва-Бухара» совершил экстренную посадку в аэропорту «Курумоч» в Самаре

Самолет «Москва-Бухара» совершил экстренную посадку в аэропорту «Курумоч» в Самаре

Вечером 11 марта экстренную посадку в аэропорту «Курумоч» совершил самолет «Москва-Бухара». Одному из пассажиров, находившихся на борту воздушного судна внезапно стало плохо. У 35-летнего мужчины из Узбекистана случился либо приступ аппендицита, либо перитонит, сообщает Волга Ньюс со ссылкой на 
12 марта 2018, 08:48
Два человека погибли после падения самолета в Италии

Два человека погибли после падения самолета в Италии

В среду, 31 января в Италии произошла авиакатастрофа. В провинции Верона рухнул легкомоторный самолет «Сессна». Оба человека, бывшие на его борту, погибли, сообщает Интерфакс со ссылкой на итальянское агентство ANSA.

За штурвалом самолета сидел 61-летний Лино Лаварини, который 
31 января 2018, 08:22
В Самаре экстренно сел самолет из Москвы

В Самаре экстренно сел самолет из Москвы

В четверг, 6 апреля, в Самаре совершил вынужденную посадку самолет Airbus 320, летевший из Москвы в Алма-Ату. На борту находилось 147 пассажиров, одному из них стало плохо – несовершеннолетняя девушка потеряла сознание. После приземления в аэропорту, ее передали врачами и 

7 апреля 2017, 06:20
В Курумоче из-за дебошира самолет совершил вынужденную посадку

В Курумоче из-за дебошира самолет совершил вынужденную посадку

Минувшей ночью в Курумоче  вынужденную посадку совершил самолет, летевший из  Киева в Алма-Аты. Об этом сегодня пишут электронные СМИ со ссылкой на  помощника Куйбышевского транспортного прокурора Таулана Чепкенчиева.
На борту было 50 пассажиров и 6 членов экипажа. Командир принял решение 

8 декабря 2016, 11:17
Пассажиры Як-42 улетели из Самары в Новый Уренгой другим бортом

Пассажиры Як-42 улетели из Самары в Новый Уренгой другим бортом

Появились подробности о незапланированной посадке самолета Як-42 в аэропорту Курумоч. Воздушное судно компании «КрасАвиа» должно было лететь из Самары в Новый Уренгой. По предварительным данным, на борту находились 78 вахтовиков и 9 членов экипажа. По информации транспортной прокуратуры, некоторое время 
28 марта 2016, 03:22
В Самаре вынужденно приземлился Як-42 с 78 пассажирами

В Самаре вынужденно приземлился Як-42 с 78 пассажирами

В воскресенье, 27 марта, в Самаре совершил вынужденную посадку самолет Як-42. Известно, что это был чартерный рейс для рабочих-вахтовиков. 78 человек летели из Самары в Новый Уренгой. Из-за технических неполадок пилоты решили вернуться в аэропорт вылета. Что стало причиной неполадок 
28 марта 2016, 11:04
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