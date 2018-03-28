В блогах: про Самару «без ракурсов и фильтров»



"Город держится местами. - утверждает автор. - Я принципиально не стала выбирать ракурсы, чтобы провода, грязь и столбы в кадр не попали. Да, можно … Тольяттинский блогер Наталья Козловская поделилась впечатлениями от прогулки по Самаре "без ракурсов и фильтров"."Город держится местами. - утверждает автор. - Я принципиально не стала выбирать ракурсы, чтобы провода, грязь и столбы в кадр не попали. Да, можно