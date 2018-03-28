В Самаре в среду, 28 марта, экстренно приземлился самолет Як-42. Это произошло утром. Воздушное судно авиакомпании «Саратовские авиалинии», летевшее из Саратова в Оренбург, в 10:38 по местному времени совершило вынужденную посадку в аэропорту Курумоч, сообщили представители транспортной прокуратуры. Пассажиров на борту не было, только семеро членов экипажа. Предварительной причиной внеплановой посадки стал сбой в работе двигателя. Проводятся ремонтные работы. Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку.
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В МВД рассказали правду о происшествии на Ново-Садовой в Самаре
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28 марта 2018, 02:40
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Комиссия МВД с начала недели работает в Самаре
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27 марта 2018, 06:15
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В блогах: про Самару «без ракурсов и фильтров»
Тольяттинский блогер Наталья Козловская поделилась впечатлениями от прогулки по Самаре "без ракурсов и фильтров".
"Город держится местами. - утверждает автор. - Я принципиально не стала выбирать ракурсы, чтобы провода, грязь и столбы в кадр не попали. Да, можно …
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27 марта 2018, 05:56
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В блогах: в Самаре уже готовятся к открытию навигации
В паблике «Речфлот 63» поведали, что самарские речники уже начали готовиться к навигации. Постоянным «пионером» открытия навигации в Самаре является теплоход «ОТ-2005». «Не будет исключением и навигация 2018 года: на борту уже поднят государственный флаг, экипаж готовит свое судно …
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27 марта 2018, 05:11
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«Землянина» из экстренно севшего в Самаре самолета на авто повезли в Ульяновск
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19 марта 2018, 09:39
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Самолет Москва – Ульяновск экстренно посадили на запасном аэродроме в Самаре
В Самаре в воскресенье, 18 марта, вынужденно приземлился самолет, на котором летели более полусотни человек. Рейс компании "ЮТэйр" следовал по маршруту Москва – Ульяновск. Борт посадили на запасном аэродроме аэропорта Курумоч в 16:28, сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре. Причина вынужденной посадки: …
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19 марта 2018, 07:31
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Самолет «Москва-Бухара» совершил экстренную посадку в аэропорту «Курумоч» в Самаре
Вечером 11 марта экстренную посадку в аэропорту «Курумоч» совершил самолет «Москва-Бухара». Одному из пассажиров, находившихся на борту воздушного судна внезапно стало плохо. У 35-летнего мужчины из Узбекистана случился либо приступ аппендицита, либо перитонит, сообщает Волга Ньюс со ссылкой на …
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12 марта 2018, 08:48
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Два человека погибли после падения самолета в Италии
В среду, 31 января в Италии произошла авиакатастрофа. В провинции Верона рухнул легкомоторный самолет «Сессна». Оба человека, бывшие на его борту, погибли, сообщает Интерфакс со ссылкой на итальянское агентство ANSA.
За штурвалом самолета сидел 61-летний Лино Лаварини, который …
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31 января 2018, 08:22
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В Самаре экстренно сел самолет из Москвы
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7 апреля 2017, 06:20
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В Курумоче из-за дебошира самолет совершил вынужденную посадку
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8 декабря 2016, 11:17
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Пассажиры Як-42 улетели из Самары в Новый Уренгой другим бортом
Появились подробности о незапланированной посадке самолета Як-42 в аэропорту Курумоч. Воздушное судно компании «КрасАвиа» должно было лететь из Самары в Новый Уренгой. По предварительным данным, на борту находились 78 вахтовиков и 9 членов экипажа. По информации транспортной прокуратуры, некоторое время …
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28 марта 2016, 03:22
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В Самаре вынужденно приземлился Як-42 с 78 пассажирами
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28 марта 2016, 11:04