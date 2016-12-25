Поезд «Адлер - Самара» столкнулся с грузовиком в Республике Адыгея. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «Мерседес» 45-летний житель Москвы не успел проехать переезд перед приближающимся пассажирским поездом. Пострадавших нет. Автомобиль получил механические повреждения.

В настоящее время на месте происшествия работают …