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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

«Авиакор» должен украинцам почти $3 млн

«Авиакор» должен украинцам почти $3 млн

Самарский завод «Авиакор» должен выплатить два миллиона и девятьсот тысяч долларов украинскому государственному предприятию «Антонов».
Таково постановление 11 апелляционного арбитражного суда, который оставил без изменения решение суда первой инстанции. Дело велось в закрытом режиме, сообщают федеральные СМИ, но известно, что 

20 октября 2016, 10:12
Сегодня в Сочи открылся Международный инвестиционный форум

Сегодня в Сочи открылся Международный инвестиционный форум

Форум является одной из трех крупнейших дискуссионных площадок в России, наряду с аналогичными мероприятиями в Санкт-Петербурге и Владивостоке. Обычно на таких масштабных встречах обсуждаются проблемы регионального развития, вопросы реформирования государственного  управления.
Дискуссии деловой программы будут развернуты по трем направлениям: устойчивое 

30 сентября 2016, 03:24
В блогах: авиакатастрофа куйбышевского самолёта

В блогах: авиакатастрофа куйбышевского самолёта "Ту-4"

Блогер babsund напоминает, что ровно 65 лет назад произошла одна из самых загадочных авиакатастроф в истории Самары. "18 августа 1951 года под Саратовом разбился самолёт "Ту-4", изготовленный на Куйбышевском авиазаводе. Погибли 15 куйбышевцев - членов экипажа. Хоронила их вся 
18 августа 2016, 05:37
Названы подробности крушения самолета в Оренбуржье

Названы подробности крушения самолета в Оренбуржье

В авиакатастрофе близ Соль-Илецка в районе поселка Елшанка погиб директор аэроклуба имени Ю.А.Гагарина Сергей Дурнев. Об этом сообщают региональные и федеральные информагентства.
Пассажиром, по предварительной информации, была женщина. Напомним, авиакатастрофа произошла вчера вечером. Самолет, судя по всему, упал вскоре после 

29 июня 2016, 12:46
В Сочи пьяный мужчина взял в заложники свою 12-летнюю дочь

В Сочи пьяный мужчина взял в заложники свою 12-летнюю дочь

Полицейские ведут переговоры об освобождении девочки. По данным МВД России по Красноярскому краю, между дебоширом и его женой произошла ссора, после которой он выставил супругу за дверь. Сейчас гражданин забаррикадировался и не выпускает из дома дочь-шестиклассницу. Придомовая территория оцеплена силовиками. 

15 июня 2016, 05:31
Новые авиарейсы из Самары в Сочи

Новые авиарейсы из Самары в Сочи

Красноярская компания «КрасАвиа» откроет с июня текущего года регулярные рейсы из аэропорта Курумоч в Сочи. Ранее сибирский перевозчик обслуживал только вахтовые перелеты из Самары. Перевозка пассажиров в город-курорт и обратно будет осуществляться на самолетах ЯК-42Д, которые имеют один класс и вмещают 
14 апреля 2016, 04:59
В РФ заработал сервис, в котором цену в такси устанавливает клиент

В РФ заработал сервис, в котором цену в такси устанавливает клиент

Пока эксперимент проводится в Сочи, где со вчерашнего дня появился новый сервис Fixtaxi, позволяющий клиентам устанавливать самим плату. Изначально сервис носил название Aerotaxi и подразумевал только поездки до аэропорта. Далее начали высказываться предложения о расширении проекта. Как отмечается, на поездку 
21 марта 2016, 09:30
Самарский завод «Авиакор» требует 177 миллионов рублей с ГП

Самарский завод «Авиакор» требует 177 миллионов рублей с ГП "Антонов"

Завод «Авиакор» обратился в областной арбитражный суд с требованием взыскать с украинского предприятия «Антонов» 177 млн рублей убытка. Встречный иск подан в рамках дела о невыплате самарской компанией украинской стороне почти 5,5 млн долларов. Речь идет о задолженности по лицензионному 
14 января 2016, 11:29
Эксперты определили тип взрывчатки, уничтожившей А321

Эксперты определили тип взрывчатки, уничтожившей А321

Специалисты всесторонне исследовали материалы дела о катастрофе с российским лайнером А321 и определили тип взрывчатки, уничтожившей пассажирский самолет, унесшей жизни 224 человек. Эту информацию распространил «Коммерсант». По сведениям издания, бомбу злоумышленники могли соорудить, взяв за основу пластиковую взрывчатку С-4. Данное 
25 декабря 2015, 12:45
В блогах: под Петербургом похоронили семью «главного пассажира»

В блогах: под Петербургом похоронили семью «главного пассажира»

«Похоронили «главного пассажира» разбившегося в Египте самолета», - такая информация появилась в сообществе «Самарский край» в "Живом Журнале".

Речь идет о 10-месячной Дарине Громовой. Её мама – Татьяна, уроженка Тольятти, папа – Алексей. Семья погибла в результате 
10 декабря 2015, 03:38
Поезд «Адлер - Самара» попал в аварию

Поезд «Адлер - Самара» попал в аварию

Поезд «Адлер - Самара» столкнулся с грузовиком в Республике Адыгея. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «Мерседес» 45-летний житель Москвы не успел проехать переезд перед приближающимся пассажирским поездом. Пострадавших нет. Автомобиль получил механические повреждения. 

В настоящее время на месте происшествия работают 

3 сентября 2013, 04:41
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