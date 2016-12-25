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«Авиакор» должен украинцам почти $3 млн
Самарский завод «Авиакор» должен выплатить два миллиона и девятьсот тысяч долларов украинскому государственному предприятию «Антонов».
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20 октября 2016, 10:12
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Сегодня в Сочи открылся Международный инвестиционный форум
Форум является одной из трех крупнейших дискуссионных площадок в России, наряду с аналогичными мероприятиями в Санкт-Петербурге и Владивостоке. Обычно на таких масштабных встречах обсуждаются проблемы регионального развития, вопросы реформирования государственного управления.
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30 сентября 2016, 03:24
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В блогах: авиакатастрофа куйбышевского самолёта "Ту-4"
Блогер babsund напоминает, что ровно 65 лет назад произошла одна из самых загадочных авиакатастроф в истории Самары. "18 августа 1951 года под Саратовом разбился самолёт "Ту-4", изготовленный на Куйбышевском авиазаводе. Погибли 15 куйбышевцев - членов экипажа. Хоронила их вся …
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18 августа 2016, 05:37
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Названы подробности крушения самолета в Оренбуржье
В авиакатастрофе близ Соль-Илецка в районе поселка Елшанка погиб директор аэроклуба имени Ю.А.Гагарина Сергей Дурнев. Об этом сообщают региональные и федеральные информагентства.
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29 июня 2016, 12:46
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В Сочи пьяный мужчина взял в заложники свою 12-летнюю дочь
Полицейские ведут переговоры об освобождении девочки. По данным МВД России по Красноярскому краю, между дебоширом и его женой произошла ссора, после которой он выставил супругу за дверь. Сейчас гражданин забаррикадировался и не выпускает из дома дочь-шестиклассницу. Придомовая территория оцеплена силовиками. …
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15 июня 2016, 05:31
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Новые авиарейсы из Самары в Сочи
Красноярская компания «КрасАвиа» откроет с июня текущего года регулярные рейсы из аэропорта Курумоч в Сочи. Ранее сибирский перевозчик обслуживал только вахтовые перелеты из Самары. Перевозка пассажиров в город-курорт и обратно будет осуществляться на самолетах ЯК-42Д, которые имеют один класс и вмещают …
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14 апреля 2016, 04:59
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В РФ заработал сервис, в котором цену в такси устанавливает клиент
Пока эксперимент проводится в Сочи, где со вчерашнего дня появился новый сервис Fixtaxi, позволяющий клиентам устанавливать самим плату. Изначально сервис носил название Aerotaxi и подразумевал только поездки до аэропорта. Далее начали высказываться предложения о расширении проекта. Как отмечается, на поездку …
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21 марта 2016, 09:30
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Самарский завод «Авиакор» требует 177 миллионов рублей с ГП "Антонов"
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14 января 2016, 11:29
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Эксперты определили тип взрывчатки, уничтожившей А321
Специалисты всесторонне исследовали материалы дела о катастрофе с российским лайнером А321 и определили тип взрывчатки, уничтожившей пассажирский самолет, унесшей жизни 224 человек. Эту информацию распространил «Коммерсант». По сведениям издания, бомбу злоумышленники могли соорудить, взяв за основу пластиковую взрывчатку С-4. Данное …
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25 декабря 2015, 12:45
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В блогах: под Петербургом похоронили семью «главного пассажира»
«Похоронили «главного пассажира» разбившегося в Египте самолета», - такая информация появилась в сообществе «Самарский край» в "Живом Журнале".
Речь идет о 10-месячной Дарине Громовой. Её мама – Татьяна, уроженка Тольятти, папа – Алексей. Семья погибла в результате …
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10 декабря 2015, 03:38
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Поезд «Адлер - Самара» попал в аварию
Поезд «Адлер - Самара» столкнулся с грузовиком в Республике Адыгея. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «Мерседес» 45-летний житель Москвы не успел проехать переезд перед приближающимся пассажирским поездом. Пострадавших нет. Автомобиль получил механические повреждения.
В настоящее время на месте происшествия работают …
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3 сентября 2013, 04:41