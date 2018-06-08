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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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АвтоВАЗ покажет новые автомобили в августе

АвтоВАЗ покажет новые автомобили в августе

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел первую встречу с новым президентом АвтоВАЗа Ивом Каракатзанисом. Главной темой встречи стали рабочие планы тольяттинского 
7 июня 2018, 02:52
УАЗ поднял цены на свои автомобили

УАЗ поднял цены на свои автомобили

Ульяновский автозавод поднял цены на весь модельный ряд своих автомобилей. Об этом сообщает аналитическое агентство АВТОСТАТ. Сильнее всего выросла стоимость внедорожника УАЗ «Хантер», на 18 500 рублей. Машина с 2,7 л (128 л.с.) и МКП предлагается к продаже за 
6 июня 2018, 03:32
На три дня парковка в Москве станет бесплатной

На три дня парковка в Москве станет бесплатной

На три дня, с 10 по 12 июня, в российской столице обещают сделать бесплатную парковку для автомобилей. Причиной этого решения стало празднование Дня России. Бесплатно оставить свою машину можно будет на любой уличной стоянке, включенной в зону парковочного пространства города. 
4 июня 2018, 04:15
Появились фото нового седана Geely Emgrand SL

Появились фото нового седана Geely Emgrand SL

Руководство китайской компании-производителя опубликовало первые официальные фотоснимки новинки Geely Emgrand SL. Известно, что машина поступит в продажу до конца этого года и будет продаваться с двумя турбированными 1,0 и 1,4-литровыми агрегатами, мощность которых составит 136 и 133 л.с. соответственно. Новая 
31 мая 2018, 08:28
Утвержден новый состав совета директоров «АвтоВАЗа»

Утвержден новый состав совета директоров «АвтоВАЗа»

В Тольятти 17 мая состоялось годовое общее собрание акционеров и проведено заседание совета директоров ПАО «АвтоВАЗ». По итогам 2017 года  продажи автомобилей «Лада» в России выросли на 17% - до 311 тысяч 588 штук, выручка автогиганта увеличилась на 22 процента 

17 мая 2018, 04:57
АвтоВАЗ повысит цены на автомобили Lada

АвтоВАЗ повысит цены на автомобили Lada

АвтоВАЗ повысит с 1 мая цены на свою продукцию из-за падения курса рубля к евро и доллару. В отличие от других автопроизводителей, которые уже переписали ценники, удорожание будет незначительным и составит всего 1–2 процента в зависимости от модели, утверждают на 

26 апреля 2018, 03:25
Фото: обновленную Lada Granta засняли на улицах Тольятти

Фото: обновленную Lada Granta засняли на улицах Тольятти

Тольяттинские фотошпионы в очередной раз засняли на дорогах города рестайлинговую версию автомобиля Lada Granta. Сейчас новинку видно со всех ракурсов. Несмотря на плотный слой камуфляжной ленты, заметно, что в дизайне Granta 
23 апреля 2018, 10:28
В Топ-50 самых популярных автомобилей в мире попала Lada

В Топ-50 самых популярных автомобилей в мире попала Lada

Российская Lada попала в Топ-50 самых популярных автомобилей в мире. По итогам февраля продано более 29 тысяч машин, выпущенных на площадках АвтоВАЗа. Это на 36 процентов превышает показатели за аналогичный период 2017 года, говорится в отчете автомобильного портала Focus2move. В 

11 апреля 2018, 08:02
Уже 79 тысяч автомобилей Lada смог продать АвтоВАЗ с начала года

Уже 79 тысяч автомобилей Lada смог продать АвтоВАЗ с начала года

По итогам первого квартала в России было реализовано более 79 тысяч автомобилей Lada, что почти на треть выше аналогичного результата прошлого года, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа. При этом в марте продали 30 тысяч 700 машин, рост составил 22 процента. Самой популярной 

5 апреля 2018, 05:24
Обновленная Lada Granta вышла на дорожные испытания

Обновленная Lada Granta вышла на дорожные испытания

АвтоВАЗ выпустил на дорожные испытания обновленную версию седана Lada Granta. На днях в сети появились его фото. Машина плотно обернута в камуфляжную ленту, однако даже через нее можно кое-что заметить.

Так, видно, что передняя часть авто стала больше напоминать 
17 января 2018, 01:19
АвтоВАЗ переносит в Тольятти производство лифтбека Lada Granta

АвтоВАЗ переносит в Тольятти производство лифтбека Lada Granta

АвтоВАЗ объявил о переносе производства Lada Granta в кузове лифтбек из Ижевска в Тольятти. С нового года автомобиль начнут собирать на линии «Калина», на которой с 2011 года изготавливают Granta седан. Лифтбек Granta АвтоВАЗ начал выпускать в мае 2014 года, 

12 декабря 2017, 04:19
Lada Granta оснастят системой дистанционного управления

Lada Granta оснастят системой дистанционного управления

Автомобили АвтоВАЗа, оснащенные системой дистанционного управления Lada Connect, появятся в 2018 году, пишут «Ведомости». С помощью приложения, разработанного «Лабораторией умного вождения», можно будет удаленно (со смартфона или компьютера) запускать двигатель, открывать двери, включать фары, отслеживать местонахождение и состояние авто 
13 ноября 2017, 08:04
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