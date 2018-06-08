По итогам мая самой продаваемой вазовской моделью в России стала Lada Granta. Об этом говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса. Всего в прошлом месяце на отечественном рынке было реализовано 8 с половиной тысяч Granta, что на 16 процентов выше аналогичного периода 2017 года. Выбор в пользу Vesta сделали практически 7700 покупателей - на 17 процентов больше, чем годом ранее. Наиболее популярной моделью в мае стала Kia Rio с показателем почти 8900 штук. Из машин АвтоВАЗа по итогам пяти месяцев самой востребованной остается Lada Vesta, Гранта - вторая. Тройку лидеров замкнула КИА. Всего в мае продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей на российском рынке выросли на 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 147 с половиной тысяч экземпляров.
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