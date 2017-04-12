|
«ТЕРРА» выявит лучшего гроссмейстера телерадиокомпании в 2017 году!
|
11 апреля 2017, 05:02
|
Видео с кастинга «Мисс Русское радио» в Самаре
|
6 апреля 2017, 03:12
|
Анонс программы «Первые лица» 6 апреля
|
6 апреля 2017, 02:03
|
Новый фотоконкурс и призы от программы «Дачный мир» на канале «ТЕРРА»!
Победительницей конкурса программы «Дачный мир» на телеканале «ТЕРРА» стала Галина Вашурина. Напомним, участникам нужно было сфотографировать самый высокий сугроб или прислать креативное фото тающего снега.
Победительница рассказала, что сделала снимки, когда ездила на свою дачу обрезать деревья. Ведущая программы …
|
5 апреля 2017, 04:21
|
В Самаре проходит кастинг регионального этапа конкурса "Мисс "Русское радио"
|
4 апреля 2017, 07:00
|
Анонс программы «Тотальный футбол» 4 апреля
|
4 апреля 2017, 04:25
|
4 апреля состоится кастинг на конкурс «Мисс Русское Радио в Самаре»!
|
3 апреля 2017, 12:41
|
Конкурс «Мисс Русское Радио» снова в Самаре!
|
24 марта 2017, 03:13
|
В Самаре две девушки попали в ДТП, есть фото
|
7 марта 2017, 10:49
|
Самарским девушкам будут платить за роды до 25 лет
Рождаемость в Самарской области планируют простимулировать за счет специальных выплат. Их планируют назначать за первенца матерям до 25 лет.
По статистике, в последнее время чаще всего женщины становятся матерями в 27-28 лет, отметили чиновники.
Предполагается, что новая мера соцподдержки поможет улучшить демографическую …
|
1 марта 2017, 04:37
|
В ДТП под Самарой пострадали 5 человек – ранены две 17-летние девушки
В воскресенье, 12 февраля, на 95 километре трассы Самара – Бугуруслан столкнулись две иномарки. ДТП произошло около восьми часов вечера. Предположительно 39-летний водитель «Форда Фокуса» нарушил правила очередности проезда на регулируемом перекрестке, и столкнулся «Тойотой Камри», ехавшей по главной дороге. …
|
13 февраля 2017, 03:59