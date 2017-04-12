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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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«ТЕРРА» выявит лучшего гроссмейстера телерадиокомпании в 2017 году!

«ТЕРРА» выявит лучшего гроссмейстера телерадиокомпании в 2017 году!

Сегодня, 11 апреля, в ТРК «ТЕРРА» снова стартовал внутрикорпоративный  шахматный турнир! Он продлится до конца месяца и охватит все службы телерадиокомпании. Шахматная игра включает в себя много граней из других сфер жизни — военного искусства, математики, эстетики, психологии, политики и 
11 апреля 2017, 05:02
Видео с кастинга «Мисс Русское радио» в Самаре

Видео с кастинга «Мисс Русское радио» в Самаре

Первые красавицы областной столицы вступили в борьбу за титул «Мисс Русское радио» в Самаре. Девушки, прошедшие кастинг, примут участие в финале регионального этапа конкурса в мае. Его победительницы получат возможность отправиться в Москву на Всероссийский конкурс «Мисс Русское радио». Выбирали 

6 апреля 2017, 03:12
Анонс программы «Первые лица» 6 апреля

Анонс программы «Первые лица» 6 апреля

Сегодня в программе «Первые лица» на канале «ТЕРРА-РЕН ТВ»:
Как не попасть в чрезвычайную ситуацию? Что делать, если вы все-таки в ней оказались? Об этом и многом другом рассказал начальник поисково-спасательной службы Самарской области Олег Моцарь. Смотрите программу «Первые лица» 

6 апреля 2017, 02:03
Новый фотоконкурс и призы от программы «Дачный мир» на канале «ТЕРРА»!

Новый фотоконкурс и призы от программы «Дачный мир» на канале «ТЕРРА»!

Победительницей конкурса программы «Дачный мир» на телеканале «ТЕРРА» стала Галина Вашурина. Напомним, участникам нужно было сфотографировать самый высокий сугроб или прислать креативное фото тающего снега.

Победительница рассказала, что сделала снимки, когда ездила на свою дачу обрезать деревья. Ведущая программы 
5 апреля 2017, 04:21
В Самаре проходит кастинг регионального этапа конкурса

В Самаре проходит кастинг регионального этапа конкурса "Мисс "Русское радио"

В эти минуты в Самаре проходит каcтинг регионального этапа конкурса "Мисс "Русское радио". Экспертное жюри отберет самых ярких участниц для финала, который будет проходить в апреле. Его победительницы отправятся в Москву на Всероссийский финал. Кто попал в число счастливиц, расскажем 

4 апреля 2017, 07:00
Анонс программы «Тотальный футбол» 4 апреля

Анонс программы «Тотальный футбол» 4 апреля

Сегодня в программе «Тотальный футбол» на телеканале «ТЕРРА-РЕН ТВ»:
- Чуда не случилось. Действующие чемпионы оказались сильнее, но матч ЦСКА и «Крыльев» принес российскому футболу новые рекорды.

- Представляем соперника - пермский «Амкар». На Металлурге готовятся к битве прежней и нынешней 

4 апреля 2017, 04:25
4 апреля состоится кастинг на конкурс «Мисс Русское Радио в Самаре»!

4 апреля состоится кастинг на конкурс «Мисс Русское Радио в Самаре»!

Во вторник, 4 апреля, состоится кастинг на конкурс красоты «Мисс Русское Радио в Самаре». На кастинг с собой нужно взять паспорт (к участию допускаются только совершеннолетние девушки), а также купальник и туфли на высоком каблуке.

Начни свою головокружительную карьеру 
3 апреля 2017, 12:41
Конкурс «Мисс Русское Радио» снова в Самаре!

Конкурс «Мисс Русское Радио» снова в Самаре!

Конкурс красоты «Мисс Русское Радио в Самаре» возвращается! Кастинг состоится 4 апреля. Принять участие могут девушки не моложе 18 лет.
 
На кастинг с собой нужно взять паспорт (для подтверждения возраста), купальник и туфли на высоком каблуке. Самарский этап состоится на одной 
24 марта 2017, 03:13
В Самаре две девушки попали в ДТП, есть фото

В Самаре две девушки попали в ДТП, есть фото

В самарском паблике в соцсети появилось фото с места ДТП на Красноглинском шоссе. Столкнулись два автомобиля. По словам очевидца, авария случилась 7 марта около девяти часов утра. «На Красной Глинке перед мостом, две девушки», - сообщил пользователь. По его словам, 
7 марта 2017, 10:49
Самарским девушкам будут платить за роды до 25 лет

Самарским девушкам будут платить за роды до 25 лет

Рождаемость в Самарской области планируют простимулировать за счет специальных выплат. Их планируют назначать за первенца матерям до 25 лет.

По статистике, в последнее время чаще всего женщины становятся матерями в 27-28 лет, отметили чиновники.

Предполагается, что новая мера соцподдержки поможет улучшить демографическую 

1 марта 2017, 04:37
В ДТП под Самарой пострадали 5 человек – ранены две 17-летние девушки

В ДТП под Самарой пострадали 5 человек – ранены две 17-летние девушки

В воскресенье, 12 февраля, на 95 километре трассы Самара – Бугуруслан столкнулись две иномарки. ДТП произошло около восьми часов вечера. Предположительно 39-летний водитель «Форда Фокуса» нарушил правила очередности проезда на регулируемом перекрестке, и столкнулся «Тойотой Камри», ехавшей по главной дороге. 

13 февраля 2017, 03:59
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