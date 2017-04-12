Сегодня в программе «Тотальный футбол» на телеканале «ТЕРРА-РЕН ТВ»:

- Чуда не случилось. Действующие чемпионы оказались сильнее, но матч ЦСКА и «Крыльев» принес российскому футболу новые рекорды.

- Представляем соперника - пермский «Амкар». На Металлурге готовятся к битве прежней и нынешней …