В самое ближайшее время в Тольятти начнется карточный ремонт дорог. Таким методом будут приводиться в порядок наиболее разрушенные участки, которые не попали под плановый ремонт 2018 года. Всего картами планируется отремонтировать 30 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Из них 12,2 тысячи - в Автозаводском районе, 10,2 тысячи - в Центральном районе и 8 тысяч - в Комсомольском районе города, сообщает администрация Тольятти.
Стоит отметить, что ремонт картами относится к тем видам работ, которые позволяют поддерживать трассы в нормативном состоянии. Помимо этого в текущем году будут полностью отремонтированы семь участков дорог на сумму 694 миллиона рублей.
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