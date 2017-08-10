В самарском аэропорту Курумоч появится ранний рейс в Москву, который будет отправляться в 5:20 утра. Перевозки пассажиров до аэропорта Шереметьево будут осуществляться на борту воздушного судна Airbus 321. Перевозчик – авиакомпания Nordwind. Первый рейс запланирован на 30 октября. Московское направление в самарском аэропорту называют самым востребованным. В первой половине года по этому маршруту перевезли более полумиллиона пассажиров – это половина от всего пассажиропотока. Авиакомпания Nordwind станет пятой по счету, работающей на маршруте Самара - Москва. Сейчас его обслуживают «Аэрофлот», «Сибирь», «Победа» и «ЮТэйр».
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Появилось фото новой двухметровой инсталляции в Самаре
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8 августа 2017, 12:38
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В Курумоче разрушат старый VIP-зал
В самарском аэропорту Курумоч снесут старые терминалы, говорится в сообщении на портале госзакупок. Речь идет о VIP-зале международной зоны прилета с тамбурными группами и багажном павильоне. Согласно техзаданию, за 60 календарных дней подрядчику нужно демонтировать строения с вывозом строительного мусора …
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28 июля 2017, 04:35
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Самарский аэропорт попал в мировой топ-45
Курумоч попал в число 45 лучших аэропортов мира, самарскую воздушую гавань оценили на "четверку". Исследование представила консалтинговая компания Skytrax. В один ряд с Курумочем эксперты поставили аэропорты Хельсинки, Барселоны, Парижа, Лондона, Копенгагена, Цюриха и Сан-Франциско. Все они также получили по …
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21 июля 2017, 04:05
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В Курумоче исчезли миллионы рублей
Сотрудники управления ФСБ России по Самарской области вскрыли факт хищения бюджетных средств во время реконструкции аэропорта Курумоч. Подряд на строительство патрульной автодороги летом 2015 года получила питерская компания «Аркона-Инжиниринг». Цена вопроса тогда превысила 206 миллионов рублей. По окончании работ технический …
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6 июля 2017, 05:14
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«Крыльям Советов» обеспечат взлет
На авиаперевозки футболистов «Крыльев Советов» потратят 25 миллионов рублей. О намерении заключить договора с единственным поставщиком - группой компаний «Поволжье менеджмент» сообщается на портале госзакупок. Как следует из проекта контракта речь идет об организации чартерных авиарейсов по требованию заказчика. Исполнитель …
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30 июня 2017, 02:48
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Более 200 туристов не могут улететь из Самары в Турцию
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27 июня 2017, 11:44
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Будет ржачно: Московская полиция закупает орловских скакунов на два миллиона рублей
Столичный полицейский главк объявил тендер на приобретение десяти лошадей. Данная заявка появилась на портале госзакупок.
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20 июня 2017, 11:12
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Археологи нашли в Москве артефакты эпохи мезолита
Артефакты периодов мезолита и неолита были обнаружены в российской столице во время работ по реконструкции. В частности, уникальный фрагмент каменного скребка периода мезолита (VII тысячелетие до н.э.) откопали на Покровском бульваре. Такие орудия доисторический человек использовал для работы со шкурами …
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16 июня 2017, 11:21
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В Самаре задерживают несколько авиарейсов
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15 июня 2017, 03:14
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Самолеты из Самары в Стамбул будут летать чаще
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15 июня 2017, 10:25
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В самом центре Москвы археологи обнаружили фундаменты древних церквей
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9 июня 2017, 05:30
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Рейсы двухэтажных поездов из Самары в Москву возобновятся 25 июня
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2 июня 2017, 03:37