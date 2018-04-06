Инкассатор из Самары украл пакет с миллионом рублей и купил машину В Самаре бывший инкассатор стал подозреваемым по уголовному делу о присвоении и растрате.По версии силовиков, он украл пакет с миллионом рублей и купил себе машину и несколько гаджетов. Преступление было совершено в Самарском районе. В полицию в конце марта обратились сотрудники банка. …