Центробанк России сам займется санацией «АвтоВАЗабанка» вместо «Промсвязьбанка». Регулятор возложил функции временной администрации по управлению тольяттинским кредитным учреждением на Фонд консолидации банковского сектора. Речь идет о дочернем подразделении ЦБ, специально созданном в 2017 году для финансового оздоровления несостоятельных банков. Теперь Фонду предстоит разработать план по предупреждению несостоятельности АВБ.
Напомним, «Промсвязьбанк» братьев Ананьевых был выбран санатором «АвтоВАЗбанка» в июле 2015 года. Тогда Агентство по страхованию вкладов»за счет кредита Банка России выдало ПСБ на санацию АВБ более 18 миллиардов рублей сроком на 10 лет. План участия предусматривал приобретение «Промсвязьбанком» контрольного пакета тольяттинского банка и дальнейшее его присоединение до сентября 2022 года. По данным официального сайта ЦБ, сейчас «Промсвязьбанку» принадлежат 100 процентов акций АВБ.
Однако с декабря 2017-го «Промсвязьбанк» сам попал под санацию через ФКБС. По оценкам ЦБ, АВБ до сих пор нуждается в докапитализации на 15 миллиардов рублей.
Как уже сообщала «ТЕРРА», в конце марта «Промсвязьбанк» обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием отменить сделку между «АвтоВАЗбанком» и «Возрождением» на сумму почти 700 миллионов рублей. Речь идет о переуступке прав требования по займу. По оценкам истца, реальная стоимость сделки составляет всего 10 процентов от номинальной. В этой связи «АвтоВАЗбанку» был причинен ущерб, сетуют в ПСБ. ТЕРРА следит за развитием событий.
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