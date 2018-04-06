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Материалы по теме:

Выбраны банки-агенты для выплат вкладчикам «АктивКапитал Банка»

Выбраны банки-агенты для выплат вкладчикам «АктивКапитал Банка»

Выбраны банки-агенты для выплаты возмещения по вкладам клиентам «АктивКапитал Банка». Победителями конкурса по отбору банков-агентов стали Сбербанк и ВТБ, сообщает Агентство по страхованию вкладов.

«Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также 
6 апреля 2018, 10:16
Инкассатор из Самары украл пакет с миллионом рублей и купил машину

Инкассатор из Самары украл пакет с миллионом рублей и купил машину

В Самаре бывший инкассатор стал подозреваемым по уголовному делу о присвоении и растрате.По версии силовиков, он украл пакет с миллионом рублей и купил себе машину и несколько гаджетов. Преступление было совершено в Самарском районе. В полицию в конце марта обратились сотрудники банка. 

6 апреля 2018, 09:56
Пенсионеры «АктивКапитал Банка» идут на почту

Пенсионеры «АктивКапитал Банка» идут на почту

Жители Самарской области, которые получали пенсию через лишившийся лицензии «АктивКапитал Банк»,  в апреле смогут сделать это на почте по месту жительства. При этом им необходимо будет написать заявление о выборе нового способа доставки  денег. Это можно сделать в отделении ПФР, 
5 апреля 2018, 12:27
Жители и предприятия Самарской области все чаще берут кредиты

Жители и предприятия Самарской области все чаще берут кредиты

В Самарской области по итогам 2017-го, организации заняли у банков 570 миллиардов рублей, что на 5 процентов больше, чем в 2016-м. Население получило займов на 187 миллиардов рублей. Прирост составил 28 процентов. Относительно ипотеки показатели тоже растут. В прошлом году 

4 апреля 2018, 08:01
«Промсвязьбанк» требует отменить сделку между АВБ и «Возрождением»

«Промсвязьбанк» требует отменить сделку между АВБ и «Возрождением»

«Промсвязьбанк» обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием отменить сделку между «Автовазбанком» и «Возрождением» на сумму почти 700 миллионов рублей. Речь идет о переуступке прав требования по займу. По оценкам истца, реальная стоимость сделки составляет всего 10 процентов от номинальной. 

28 марта 2018, 06:53
ЦБ лишил лицензии «АктивКапитал Банк» из Самары

ЦБ лишил лицензии «АктивКапитал Банк» из Самары

ЦБ  отозвал лицензию на осуществление банковских операций у самарского «АктивКапитал Банка». Соответствующий приказ, под которым подпись поставил первый зампредседателя Банка России, председатель Комитета банковского надзора Дмитрий Тулин, опубликован на сайте регулятора.

«Отозвать 29 марта 2018 года лицензию на осуществление банковских операций 

29 марта 2018, 09:33
ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25% годовых

ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25% годовых

Совет директоров Банка России в пятницу, 23 марта, принял решение снизить ключевую ставку на четверть процента - до 7,25% годовых. По оценке регулятора, основная причина - уровень годовой инфляции, которая остается устойчиво слабой. Она, по прогнозу ЦБ, составит 3–4% в 

23 марта 2018, 04:58
Главе самарского отделения ЦБ Константину Сурикову нашли временную замену

Главе самарского отделения ЦБ Константину Сурикову нашли временную замену

В Самаре управляющий самарским отделением Центробанка Константин Суриков покинул свой пост. По данным kommersant.ru, он уволен по собственному желанию. Официально эту информацию пока 
7 марта 2018, 02:35
Братья Ананьевы поделили бизнес

Братья Ананьевы поделили бизнес

Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы - бывшие владельцы санируемого сейчас «Промсвязьбанка» - разделили бизнес. Решение было принято вскоре после введения временной администрации в кредитном учреждении. Сделка была безденежной, пишут "Ведомости" со ссылкой на Алексея Ананьева. По его словам, он предложил разделить 

27 февраля 2018, 06:43
Центробанк объединит два крупнейших банка, взятых на санацию

Центробанк объединит два крупнейших банка, взятых на санацию

Центробанк объединит два крупнейших банка, взятых на санацию. Речь идет об «Открытии» и «Бин-Банке». У созданной финансовой организации будут единые банкоматы и филиалы - всего около 1 тысячи точек продаж. Реализация банковских и страховых продуктов будет осуществляться сразу всей сетью. 

5 февраля 2018, 08:01
ЦБ может вновь понизить ключевую ставку уже через неделю

ЦБ может вновь понизить ключевую ставку уже через неделю

ЦБ может понизить ключевую ставку уже на следующем заседании совета директоров, 9 февраля, заявила глава ведомства Эльвира Набиуллина.

«Мы не исключаем паузу, но не исключаем и снижения ставки», - цитирует заявление главы Банка России газета «Известия».

Напомним, 
2 февраля 2018, 04:45
«Промсвязьбанк» подал в суд на «АвтоВАЗбанк»

«Промсвязьбанк» подал в суд на «АвтоВАЗбанк»

«Промсвязьбанк» обратился в арбитражный суд Москвы с иском к «АвтоВАЗбанку». Согласно сообщению на сайте арбитража, заявитель требует признать незаконными решения тольяттинской финансовой организации. Подробности не уточняются.  Третьим лицом по иску выступает родственный ПСБ банк «Возрождение».

Как уже сообщала «ТЕРРА», летом 2015 

2 февраля 2018, 12:35
ЦБ ввел в «Промсвязьбанке» временную администрацию

ЦБ ввел в «Промсвязьбанке» временную администрацию

В пятницу, 15 декабря, в «Промсвязьбанке» ввели временную администрацию, при этом о моратории на удовлетворение требований кредиторов пока не говорят.

«Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не 
15 декабря 2017, 12:01
Санировать «Бинбанк» будут по новой схеме

Санировать «Бинбанк» будут по новой схеме

Санировать один из крупнейших финансовых институтов страны – «Бинбанк», который входит в российский Тор-15, будут по новой схеме: без агентства по страхованию вкладов, но с участием Фонда консолидации банковского сектора. До недавнего времени активы предприятия, которое в последние 2 года 

15 декабря 2017, 11:35
В Промсвязьбанке ждут временную администрацию ЦБ

В Промсвязьбанке ждут временную администрацию ЦБ

Центробанк потребовал от Промсвязьбанка доначислить резервов на сумму от 100 до 130 миллиардов рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники. При этом сам капитал финансового учреждения составляет чуть более 150 миллиардов рублей.

«Это внутренний документ 
15 декабря 2017, 05:42
Акции банка «ФК Открытие» на 40 млрд рублей скупил «Траст»

Акции банка «ФК Открытие» на 40 млрд рублей скупил «Траст»

Перед санацией банка «ФК Открытие» его акции на 40 миллиардов рублей скупил «Траст». Речь идет о 13-процентном пакете ценных бумаг, сообщают "Ведомости". Именно финансовым оздоровлением «Траста» ранее занималось «Открытие». Продавцами пакетов акций были три негосударственных пенсионных фонда. По оценкам 
16 октября 2017, 05:42

"Самарский резервуарный завод" банкротят

В областной арбитраж с соответствующим иском обратился "Автовазбанк". Соответствующая информация появилась на сайте суда. Сумма иска не сообщается. В то же время ООО "СРЗ" имеет долю в одноименном открытом акционерном обществе. А ОАО "Самарский резервуарный завод" пытались обанкротить уже несколько раз. 

29 апреля 2016, 03:32
«АвтоВАЗбанк» планирует закрыть свой филиал в Москве

«АвтоВАЗбанк» планирует закрыть свой филиал в Москве

Этот вопрос вынесен на рассмотрение совета директоров «АвтоВАЗбанка», заседание которого состоится завтра, 25 февраля.

Отметим, ранее у АВБ было 7 филиалов - в Самаре, Сызрани, Димитровграде, Чебоксарах, Оренбурге, Москве и на Кипре. Однако, весной 2014 года филиальная сеть была 
24 февраля 2016, 04:08
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