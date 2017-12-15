В Промсвязьбанке ждут временную администрацию ЦБ



«Это внутренний документ … Центробанк потребовал от Промсвязьбанка доначислить резервов на сумму от 100 до 130 миллиардов рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники. При этом сам капитал финансового учреждения составляет чуть более 150 миллиардов рублей.«Это внутренний документ