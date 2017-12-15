Санировать один из крупнейших финансовых институтов страны – «Бинбанк», который входит в российский Тор-15, будут по новой схеме: без агентства по страхованию вкладов, но с участием Фонда консолидации банковского сектора. До недавнего времени активы предприятия, которое в последние 2 года занималось поглощением небольших организаций, увеличились в три раза - до триллиона рублей. Но потом стали происходить вещи, которые насторожили экспертов. Трижды печатались облигации, выплаты по которым происходили раз в месяц. Потом Московская биржа исключила из первого котировального списка бумаги «Бинбанка» на 66 миллиардов рублей. Косвенно о проблемах сигнализировал и тот факт, что холдинг учредителей «Сафмар» выставил на продажу недвижимость на 23 миллиарда рублей.
В Самаре у «Бинбанка» 5 отделений. Эксперты утверждают, что, несмотря на то, как сейчас развиваются события, проблемы у вкладчиков вряд ли возникнут, если у кого они и будут, то только у собственника - группы бизнесменов Гуцериевых.
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ЦБ ввел в «Промсвязьбанке» временную администрацию
В пятницу, 15 декабря, в «Промсвязьбанке» ввели временную администрацию, при этом о моратории на удовлетворение требований кредиторов пока не говорят.
«Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не …
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15 декабря 2017, 12:01
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В Промсвязьбанке ждут временную администрацию ЦБ
Центробанк потребовал от Промсвязьбанка доначислить резервов на сумму от 100 до 130 миллиардов рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники. При этом сам капитал финансового учреждения составляет чуть более 150 миллиардов рублей.
«Это внутренний документ …
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15 декабря 2017, 05:42
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СМИ рассказали о появлении нового вида банковских мошенников
Руководитель проекта "За права заемщиков" Виктор Климов поведал журналистам, что на российском финансовом рынке активизировались злоумышленники, выдающие себя за юристов. Они сулят возвращение страховки, внесенной клиентом финансового учреждения при подписании кредита. Естественно, "специалисты" требуют за свои услуги немалое денежное вознаграждение.
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14 декабря 2017, 11:28
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«АК Банку» добавили капитала
Бенефициар «АктивКапитал Банка» Григорий Оганесян сделал взнос в уставный капитал кредитного учреждения. Соответствующие сведения опубликованы на портале раскрытия информации. Речь идет о передаче имущества ООО «Лира», которое оценили почти в 594,5 миллиона рублей. Отмечу, Григорий Оганесян является 100% владельцем «Лиры». …
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13 декабря 2017, 04:54
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Перед санацией банка «ФК Открытие» его акции на 40 миллиардов рублей скупил «Траст». Речь идет о 13-процентном пакете ценных бумаг, сообщают "Ведомости". Именно финансовым оздоровлением «Траста» ранее занималось «Открытие». Продавцами пакетов акций были три негосударственных пенсионных фонда. По оценкам …
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16 октября 2017, 05:42
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К санации банка «ФК Открытие» подключили Агентство по страхованию вкладов
Центробанк включил в состав временной администрации санируемого банка «ФК Открытие» сотрудников Агентства по страхованию вкладов. Информация об этом появилась на официальном портале регулятора. В сообщении указано, что численность временной администрации будет увеличена на 22 человека. Это представители двух департаментов АСВ …
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13 октября 2017, 01:04
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На санацию "Бинбанка" и "ФК Открытие" нужно около 820 миллиардов рублей
Такую цифру во время своего выступления озвучил зампредседателя Центробанка Василий Поздышев. Напомним, сейчас «ФК Открытие» и "Бинбанк", входящие в российский топ-12 по объему активов, проходят процедуру финансового оздоровления через Фонд консолидации банковского сектора. ЦБ становится основным собственником санируемых банков с …
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12 октября 2017, 10:15
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ЦБ принял решение о санации «Бинбанка»
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21 сентября 2017, 11:30