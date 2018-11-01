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«Бункер S» Эфир передачи от 30.10.2018  
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Материалы по теме:

Рекордно высокую температуру воздуха зафиксировали синоптики в Сызрани

Рекордно высокую температуру воздуха зафиксировали синоптики в Сызрани

16 октября воздух там прогрелся до 22,3 градуса Цельсия.
17 октября 2018, 03:55
Лето 2018 года стало для РЕН ТВ лучшим по доле телесмотрения за всю историю канала

Лето 2018 года стало для РЕН ТВ лучшим по доле телесмотрения за всю историю канала

В летние месяцы средняя доля телесмотрения РЕН ТВ, партнером которого в Самаре с 2006 года является ТРК «ТЕРРА», составила 6,6% по данным Mediascope Это лучший результат лета за все годы вещания телеканала. Важно отметить, что по сравнению с 2014 годом 
4 сентября 2018, 04:34
Есть рекорд: 5 июля на сайте trkterra.ru побывали почти 80 тысяч человек

Есть рекорд: 5 июля на сайте trkterra.ru побывали почти 80 тысяч человек

Сайт trkterra.ru продолжает обновлять рекорды. 5 июля, всего за один день, у нас побывали 79 568 человек. Такого показателя сайт достиг впервые в своей истории. По итогам четверга он стал самым читаемым среди самарских электронных СМИ.

Интерес читателей был 
6 июля 2018, 11:00
Новый рекорд жары поставлен 3 июля в Самаре

Новый рекорд жары поставлен 3 июля в Самаре

В Самарской области во вторник, 3 июля, зарегистрирован новый рекорд жары. Абсолютный максимум температуры воздуха в этот день был перекрыт в шести «точках». Самая высокая температура была в Безенчуке – 39,5 градуса. Экстремально жарко также было в Самаре, Тольятти, Аглосе, 
4 июля 2018, 11:32
В июне сайт trkterra.ru обновил рекорд посещаемости

В июне сайт trkterra.ru обновил рекорд посещаемости

Июнь 2018 года стал по-настоящему победным для сайта телерадиокомпании «ТЕРРА»  trkterra.ru. Прошедший месяц завершился рекордной посещаемостью за всю его историю. За 30 дней на сайте побывали 339 399 человек, которые просмотрели 669 137 страниц. Рост числа уникальных посетителей по сравнению 

2 июля 2018, 04:45
Посещаемость российских кинотеатров в июле стала рекордной за пять лет

Посещаемость российских кинотеатров в июле стала рекордной за пять лет

В июле россияне сходили в кино 21,88 млн раз. Это рекордный показатель на середину лета за последнюю пятилетку. При этом данные по июлю-2015 превосходят первый летний месяц на 40,2%. Самая популярная кинолента июля - мультфильм «Миньоны» (более 7,5 млн зрителей), 
17 августа 2015, 04:26
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