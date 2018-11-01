Крайне удачно сложился октябрь для сайта trkterra.ru. У нас очередной рекорд посещаемости. За прошедший 31 день сайт посетили 597 183 человека, которые просмотрели 912 467 страниц. Если сравнивать эти цифры с показателями октября 2017 года, то динамика составила плюс 478 процентов по посетителям и плюс 201 процент по просмотрам.
На данный момент сайт trkterra.ru прочно закрепился в ТОП-5 самых читаемых самарских электронных СМИ, занимая четвертую позицию.
Также стоит отметить, что предыдущий рекорд посещаемости продержался всего три месяца. По итогам июля, когда в Самаре полным ходом шли матчи чемпионата мира по футболу, на сайте побывали 583 729 посетителя, просмотревшие 853 685 страниц.
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