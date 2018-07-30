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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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В Самаре пройдет заключительный этап Кубка России по пляжному футболу

В Самаре пройдет заключительный этап Кубка России по пляжному футболу

2 августа в Самаре начнется заключительный этап Кубка России по пляжному футболу. Площадкой для состязаний станет вторая очередь набережной. Футбольные баталии продлятся до 5 августа.

Стоит отметить, что самарская набережная считается одним из лучших мест для проведения подобных соревнований. 
24 июля 2018, 01:44
«Крылья Советов» заключили контракт с Максимом Канунниковым

«Крылья Советов» заключили контракт с Максимом Канунниковым

Ряды «Крыльев Советов» пополнились новичком. Клуб подписал контракт с форвардом Максимом Канунниковым. Ранее он выступал за казанский «Рубин» и «СКА-Хабаровск».

За «Рубин» Канунников провел первую половину минувшего футбольного сезона Премьер-лиги. После расторжения контракта футболист перешел в хабаровский клуб, где 
18 июля 2018, 02:32
«Крылья Советов» завершают сбор в Австрии

«Крылья Советов» завершают сбор в Австрии

Футбольный клуб «Крылья Советов» завершает тренировочный предсезонный сбор в Австрии. Футболисты и тренеры расположились в местечке Гайнберг. На 18 число у них запланировано последнее занятие. Кроме того, команде предстоит сыграть два контрольных матча. Соперниками волжан станут два немецких клуба, выступающие 

18 июля 2018, 12:54
Как готовят стадион «Самара Арена» к новому сезону Премьер-лиги

Как готовят стадион «Самара Арена» к новому сезону Премьер-лиги

Меньше двух недель остается до начала чемпионата России по футболу. В свяи с этим сейчас идет активная подготовка к предстоящим матчам газона на стадионе «Самара Арена». 31 июля «Крылья Советов» проведут там первую игру в новом сезоне против столичного ЦСКА.

Как 

18 июля 2018, 07:24
«Сызрань-2003» «раскатала» молодежные «Крылья Советов»

«Сызрань-2003» «раскатала» молодежные «Крылья Советов»

16 июля в рамках подготовки к молодежному первенству России по футболу самарские «Крылья Советов» провели контрольный матч против «Сызрани-2003». Игра состоялась на стадионе «Кристалл».

Встреча для подопечных Владимира Кухлевского оказалась крайне неудачной. «Сызрань-2003» разгромила самарцев со счетом 4:0. Первые три гола 

17 июля 2018, 02:23
31 июля «Крылья Советов» проведут первый матч чемпионата России против ЦСКА

31 июля «Крылья Советов» проведут первый матч чемпионата России против ЦСКА

Чемпионат мира по футболу подходит к концу. 15 июля будет сыгран футбольный матч, в котором определится обладатель заветного кубка. Но это не значит, что футбольная жизнь в регионе прекратится. 31 июля на стадионе «Самара Арена» будет сыгран первый матч чемпионата 

9 июля 2018, 01:43
Бассейны ЦСКА в Самаре закроют на ремонт до осени

Бассейны ЦСКА в Самаре закроют на ремонт до осени

В Самаре бассейны ЦСКА закроют на ремонт. Открытый бассейн прекратит работу с 1 июня. Еще через месяц, с 1 июля, перестанут пускать в закрытый бассейн, а также тренажерный зал, передает 63.ru. По словам представителей администрации спортобъекта, будут проведены профилактические 
25 мая 2018, 02:13
Ольга Карманчикова выиграла чемпионат России по современному пятиборью

Ольга Карманчикова выиграла чемпионат России по современному пятиборью

В Москве завершился чемпионат России по современному пятиборью в эстафетах. Самарский дуэт, в который входят Ольга Карманчикова (Самарский филиал ЦСКА) и Анастасия Васильева завоевали золотые награды с результатом – 1345 очков. Отметим, что перед последним этапом Ольга Карманчикова с напарницей 

22 сентября 2017, 05:21
Футболисты самарских «Крыльев Советов» в Москве уступили ЦСКА 1:2

Футболисты самарских «Крыльев Советов» в Москве уступили ЦСКА 1:2

«Крылья Советов» ожидаемо уступили в Москве ЦСКА, показав, тем не менее, достойную игру. На новом стадионе армейцев самарцы играли впервые. Сдерживали атаки хозяев поля до 15-й минуты, когда мяч полетел в створ ворот Гиорги Лория, по сути, в первый раз.

Голкипер 

3 апреля 2017, 10:56
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