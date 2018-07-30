31 июля футболисты клуба «Крылья Советов» откроют сезон выступлений в чемпионате российской Премьер-лиги. Первым соперником волжан станет серебряный призер прошедшего чемпионата страны – московский ЦСКА.
Игра будет проходить на стадионе «Самара Арена». В продажу были выпущены около 30 тысяч билетов, и все их уже раскупили.
Для всех, кто интересуется футболом, но не сможет попасть на трибуны, мы будем вести текстовую онлайн-трансляцию предстоящего футбольного поединка. Матч начнется в 20:00 по местному времени, но мы начнем свой рассказ о происходящем около 19:00.
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