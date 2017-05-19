"Сбербанку России" не удалось признать незаконным бездействие конкурсного управляющего одного из обанкротившихся контрагентов кредитного учреждения. Речь идет о тольяттинской компании "Промышленное строительство", которая была признана банкротом и должна банку более 312 миллионов рублей.
В качестве залога Сберу, в частности, были переданы недвижимость и оборудование. Как говорится в материалах дела, при осмотре представитель банка не смог обнаружить его на месте, кроме того, было украдено и электрооборудование, которое входило в энергокомплекс находящихся в залоге объектов. По мнению кредитора, конкурсный управляющий не смог обеспечить сохранность имущества, а значит, должен понести ответственность.
Арбитражный суд Самарской области требования банка удовлетворил, однако после жалобы ответчика 11-й апелляционный и суд Поволжского округа встали на сторону последнего. Во-первых, выяснилось, что конкурсный управляющий оказывал максимальное содействие правоохранительным органам в процессе поиска украденного, во-вторых, часть якобы пропавшего имущества находится на месте. Кроме того, похищенное электрооборудование никак не могло снабжать энергией указанные в иске объекты, так как находилось совершенно в другом месте.
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