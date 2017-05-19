6
49
53
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 18 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
5 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Дело об убийстве жены начальника отрадненской полиции и покушении на него рассмотрит военный суд

Дело об убийстве жены начальника отрадненской полиции и покушении на него рассмотрит военный суд

Сегодня об этом сообщает генпрокуратура РФ. Это связано с тем, что один из обвиняемых Андрей Пермяков - военнослужащий. Напомним, преступление произошло в декабре прошлого года в поселке Смышляевка. Согласно материалам дела, Виталий Яранкин, Андрей Пермяков, Даниил Елтышев и Эрнст Яцуненко встретили 

19 мая 2017, 06:34
Делят щиты: Продолжается спор «Федерального управления автомобильных дорог «Большая Волга» и областного «Центра размещения рекламы»

Делят щиты: Продолжается спор «Федерального управления автомобильных дорог «Большая Волга» и областного «Центра размещения рекламы»

Продолжается спор двух государственных структур - «Федерального управления автомобильных дорог «Большая Волга» и самарского областного «Центра размещения рекламы». Они судятся за право владеть пятнадцатью рекламными щитами. Как уже сообщала «Терра», в ноябре прошлого года последняя снесла конструкции, установленные в полосе 

18 мая 2017, 05:14
Мужчина решил засудить девушку, все свидание просидевшую в смартфоне

Мужчина решил засудить девушку, все свидание просидевшую в смартфоне

Житель Соединенных Штатов Брендон Везмар подал в суд на девушку, которая все время вела переписку с приятелями во время свидания. Молодой человек намерен взыскать стоимость билета в кино. Сумму $17,31 он израсходовал на совместный просмотр фильма "Стражи Галактики. Часть 2", 

18 мая 2017, 01:07
Самарца будут судить посмертно за убийство жены и детей

Самарца будут судить посмертно за убийство жены и детей

Сегодня об этом сообщает следственный комитет региона. Речь идет о ЧП, которое произошло в Самаре в июле прошлого года в квартире дома на улице Советской. Тогда силовики нашли тела четырех человек – супружескую пару, их двухлетней дочери и пятилетнего сына. 

17 мая 2017, 06:30
Банк ВТБ начал банкротить Алексея Гриншпуна

Банк ВТБ начал банкротить Алексея Гриншпуна

Банк ВТБ обратился в Арбитражный суд Самарской области с иском о финансовой несостоятельности некогда известного в регионе бизнесмена Алексея Гриншпуна. Долгое время он являлся владельцем холдинга «СВ», крупнейшим активом которого был свинокомплекс «СВ Поволжское». После кризиса 2008 года почти все 

16 мая 2017, 03:12
Делят миллионы: налоговики и банк «Приоритет» судятся с экс-акционером Виктором Развеевым

Делят миллионы: налоговики и банк «Приоритет» судятся с экс-акционером Виктором Развеевым

В самарском областном арбитраже рассмотрят иски к Виктору Развееву, бывшему акционеру банка «Приоритет» и экс-президенту ФК «Крылья Советов». Банк требует от него в счет погашения долгов 133 миллиона рублей, налоговики – еще более 31 миллиона.

Как уже сообщала 
4 мая 2017, 02:20

"ЧМЗ-Урал" банкротит "Самарский подшипниковый завод"

Челябинская компания "ЧМЗ-Урал" требует обанкротить "Самарский подшипниковый завод". Соответствующее дело появилось на сайте областного арбитражного суда. Причины подачи иска и сумма требований пока не сообщаются.
Стоит отметить, что подобные заявления зачастую используются для того, чтобы ускорить возвращение задолженности, если этого 

17 апреля 2017, 06:21
Налоговая служба продолжает банкротить самарского предпринимателя Владислава Кедало

Налоговая служба продолжает банкротить самарского предпринимателя Владислава Кедало

Налоговая служба продолжает пытаться обанкротить самарского предпринимателя Владислава Кедало. Напомним, с 2007 по 2013 годы он занимал пост генерального директора ООО "Самарские пятачки". Эта компания презентовала проект строительства загородного гольф-курорта в Кинельском районе, однако, он так и не был реализован. Затем 

12 апреля 2017, 05:07
Сбербанк помогает приобрести авто для бизнеса

Сбербанк помогает приобрести авто для бизнеса

Предприниматели Поволжья – представители крупного и среднего бизнеса - могут приобрести легковые и грузовые автомобили по специальным условиям. Сбербанк и «Сбербанк Лизинг» проводят акцию «Соберите свой автопарк». 

Специальные условия действуют в категориях «Авто для руководителя» — на модели марок Audi, BMW, Mercedes, 

6 мая 2016, 03:23
Сбербанк информирует о режиме работы офисов в майские праздники

Сбербанк информирует о режиме работы офисов в майские праздники

Самарское отделение ПАО Сбербанк сообщает, что в праздничные дни в Самарской области будут работать дежурные офисы банка. 30 апреля и 8 мая филиалы Сбербанка будут обслуживать клиентов по сокращенному на час режиму.

С 1 по 3 мая и 9 мая в 

29 апреля 2016, 05:56
Жители Поволжья голосуют за социальные акции в рамках «Зеленого марафона»

Жители Поволжья голосуют за социальные акции в рамках «Зеленого марафона»

На сайте «Зеленого марафона 2016» стартовало голосование за социальные акции, которые пройдут под эгидой проекта более чем в 40 городах России, об этом сообщили в пресс-службе Поволжского банка. Посетители интернет-ресурса www.sberbank-marathon.ru могут выбрать одну из трех инициатив, которая по итогам 

26 апреля 2016, 02:06
Овердрафтное кредитование по улучшенным условиям от Сбербанка

Овердрафтное кредитование по улучшенным условиям от Сбербанка

Индивидуальные предприниматели и юридические лица Поволжья могут получить овердрафтное кредитование Сбербанка по улучшенным условиям: изменения касаются срока кредитования, размера лимита и условий погашения овердрафта, сообщили в Поволжском банке.

Срок овердрафтного кредитования для заемщиков, у которых нет кредитной истории в Сбербанке, увеличен 

25 апреля 2016, 04:42
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна