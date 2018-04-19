В Тольятти стадион «Торпедо», где этим летом будет тренироваться футбольная сборная Швейцарии, отремонтируют до 15 мая. Тендер на выполнение этих работ за 102 миллиона рублей выиграла компания ПСК «Волга», которую по неофициальным сведениям связывают с депутатом Госдумы Евгением Серпером.
Попытка конкурентов обжаловать результаты торгов успехом не увенчалась. Антимонопольщики отклонили жалобу фирмы «Опт-снаб», которая пыталась доказать, что выполнить условия контракта в срок не реально. Кроме того, по мнению заявителя, в документации прописаны противоречащие друг другу требования. Эта претензия была засчитана, но на результаты торгов не повлияла.
Напомним, ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся в 11 городах России. Шесть игра примет Самара.
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