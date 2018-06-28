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Диджей Пол Окенфолд выступит на фестивале болельщиков FIFA в Самаре
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28 июня 2018, 09:33
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Колумбийские болельщики скупили номера в гостиницах Сызрани
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28 июня 2018, 08:16
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Стало известно, кто сыграет в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Самаре
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28 июня 2018, 07:56
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Концертная площадка на 45 тысяч зрителей появилась в Самаре
Главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников рассказал о благоустройстве местных парков и развитии территории у стадиона «Самара Арена». В рамках федеральной программы «Комфортная городская среда» одобрен проект реконструкции Загородного парка. Достанутся средства из госбюджета и на развитие территории вокруг стадиона …
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27 июня 2018, 05:43
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В Самару прилетели игроки сборной Сенегала
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27 июня 2018, 02:22
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Вход на стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» 28 июня откроют в 15:00
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27 июня 2018, 12:34
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Что станет после ЧМ-2018 со стадионом «Самара Арена»
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26 июня 2018, 05:31
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Дороги несколько дней будут перекрыты возле «Самара Арены»
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26 июня 2018, 05:16
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В Мексике разыграли в лотерею автомобиль и закопали его в яму на 50 лет
В мексиканском городе Охинага, штат Чиуауа прошла необычная лотерея. Организаторы разыграли автомобиль. Вот только победителю она не досталась. Машину законсервировали в яме, чтобы отдать наследникам счастливчика через 50 лет.
Легковушка, по замыслу организаторов, должна стать своеобразным посланием потомкам. Перед …
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13 апреля 2018, 07:14
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Город пирамид размером с Манхэттен обнаружили в Мексике
Ученые из США сделали большое археологическое открытие. Специалисты обнаружили в мексиканских джунглях древний город пирамид Ангамуко. Он занимает площадь в 26 квадратных километров, что сопоставимо с размерами острова Манхэттен. На его территории находятся более 40 000 фундаментов древних построек. Возраст …
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19 февраля 2018, 11:59
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Мексиканская полиция конфисковала пушку, стрелявшую марихуаной
Необычную пневматическую пушку, которая применялась для переброски наркотиков в Соединенные Штаты, изъяли стражи порядка Мексики в процессе операции в штате Сонора. Устройство диаметром полметра и около 3,5 м, к которому подсоединен компрессор, находилось в автофургоне.
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14 ноября 2017, 09:48
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Бразильские страсти: В Рио-де-Жанейро суд обязал любовницу мужчины заплатить компенсацию его жене
В Рио-де-Жанейро служители Фемиды обязали бывшую любовницу американского гражданина выплатить $15 000 его супруге в качестве компенсации за причиненный моральный ущерб. После того, как мужчина разорвал с ней отношения, девушка задумала отомстить.
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14 июня 2017, 03:35
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В Бразилии найдены два новых вида доисторических животных
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21 ноября 2016, 11:24
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Ученые: В Бразилии обнаружили два новых вида доисторических животных
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11 ноября 2016, 11:04