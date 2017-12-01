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«Бункер S» Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

Названы сборные и даты самарских матчей группового этапа ЧМ-2018

Названы сборные и даты самарских матчей группового этапа ЧМ-2018

В групповых матчах ЧМ-2018 по футболу в Самаре сыграют сборные России, Уругвая, Коста-Рики, Сербии, Дании, Австралии, Сенегала и Колумбии. Об этом стало известно сегодня, 1 декабря, в ходе финальной жеребьевки ЧМ-2018, которая прошла в Москве в большом Кремлевском дворце. Игры 

1 декабря 2017, 08:28
Музей Алабина в Самаре реконструируют за 250 млн рублей‍ после ЧМ-2018

Музей Алабина в Самаре реконструируют за 250 млн рублей‍ после ЧМ-2018

Музей Алабина в Самаре реконструируют после чемпионата мира по футболу 2018 года. Проект реконструкции готов. Сметная стоимость работ 250 миллионов рублей. Эта информация была озвучена во время визита в музей депутатов Самарской губернской думы в рамках выездного мероприятия парламентского комитета 

1 декабря 2017, 05:27
В Самаре вместо рынка на углу Авроры и Аэродромной может появиться сквер

В Самаре вместо рынка на углу Авроры и Аэродромной может появиться сквер

30 ноября областной арбитражный суд полностью отказал владельцам торгового объекта из компании «Спарта» в рассмотрении иска, в котором они пытаются отстоять право рынка на существование. 
1 декабря 2017, 05:12
Букмекеры назвали вероятных соперников российской сборной на ЧМ-2018

Букмекеры назвали вероятных соперников российской сборной на ЧМ-2018

Наиболее вероятными противниками российской футбольной дружины на групповом отрезке Мундиаля могут оказаться национальные команды Туниса, Египта, Сенегала или Ирана. Об этом информируют российские агентства со ссылкой на «Рейтинг букмекеров». Эксперты оценили шансы этих сборных с коэффициентом 5,95.
С другой стороны, 

1 декабря 2017, 04:25
Самару представили как город-организатор ЧМ-2018 в московском медиацентре

Самару представили как город-организатор ЧМ-2018 в московском медиацентре

В четверг, 30 ноября, в Москве прошла презентация городов-организаторов ЧМ-2018. Всего 11 городов, в том числе Самара. Мероприятие состоялось в медиацентре финальной жеребьевки мундиаля. Знаменитую песню «Самара-городок» исполнили самарские послы ЧМ-2018 Сергей Войтенко, Олег Кононенко, Евгений Савин и Тагир Хайбулаев.
1 декабря 2017, 04:03
На содержание зеленых насаждений Самары потратят 241 млн рублей

На содержание зеленых насаждений Самары потратят 241 млн рублей

В Самаре потратят 241 миллион рублей на работы по содержанию зеленых насаждений на территориях общего пользования, говорится в сообщении на портале госзакупок. Речь идет о парках, аллеях и скверах. Тендер по определению подрядчика объявил департамент городского хозяйства. Согласно техзаданию, исполнитель 

1 декабря 2017, 07:04
Названы сборные, для которых Самара может стать базой на время ЧМ-2018

Названы сборные, для которых Самара может стать базой на время ЧМ-2018

Сегодня, 1 декабря, в Кремле пройдет финальная жеребьевка чемпионата мира по футболу. Команды-участники ЧМ-2018 распределят по группам и решат, кто с кем в итоге будет играть и где.

Между тем, по информации источников ТРК «ТЕРРА», во время чемпионата мира 
1 декабря 2017, 11:10
Самарские «Крылья Советов» ушли в отпуск

Самарские «Крылья Советов» ушли в отпуск

Футболисты  самарского ФК «Крылья Советов» ушли в отпуск, сообщает пресс-служба клуба. Игрой с ярославским «Шинником», состоявшейся в прошедшие выходные, самарцы завершили осеннюю часть первенства ФНЛ. В 25 состоявшихся матчах волжане набрали 51 очко и обосновались на третьей строчке в турнирной 
29 ноября 2017, 08:08
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