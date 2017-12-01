Только что стало известно, что сборная России сыграет со сборной Уругвая в Самаре 25 июня.
Сегодня, 1 декабря, в Большом Кремлевском дворце проходит финальная жеребьевка ЧМ-2018, в ходе которой станет известно, какие сборные сыграют в Самаре в матчах группового этапа, а какие команды смогут приехать в город-организатор для участия в матчах плей-офф.
Напомним, для проведения матчей ЧМ-2018, в Самаре строят новый стадион "Самара Арена". Там планируется проведение шести игр - четыре встречи группового этапа, а также матчи 1/4 и 1/8 финала.
ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля следующего года.
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