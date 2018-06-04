Счетная палата получит широкие полномочия на проверку расходов региональных властей. Правительство России утвердило соответствующие поправки в Бюджетный кодекс и готово внести их в Госдуму. Предположительно, изменения начнут действовать с 2019 года. Напомним, ведомство недавно возглавил Алексей Кудрин. По мнению экспертов, придерживающийся окололиберальных взглядов экс-министр финансов создаст немало сложностей чиновникам на местах. Кудрин уже обещал выявлять коррупционные схемы и бороться с ними.
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Самарское УФАС возбудило дело против мэрии Сызрани
Региональные антоимонопольщики возбудили дело против мэрии Сызрани. Чиновников уличили в неисполнении требований ведомства в части актуализации схемы теплоснабжения города. На горадминистрацию в ФАС пожаловалась «Сызранская теплоэнергетическая компания». Проверка установила, что местная "Жилищно-эксплуатационная служба" направила в мэрию письмо, в котором попросила …
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28 мая 2018, 08:01
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Почти 1,4 млн рублей на сувениры потратят самарские чиновники
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11 мая 2018, 02:08
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Азаров подписал закон об отмене доплат к пенсиям чиновников Самарской области
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11 мая 2018, 12:19
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Кредиторы «Волготанкера» не досчитались 179 млн рублей
Собрание кредиторов банкротящегося акционерного общества «Волготанкер» не утвердило отчет конкурсного управляющего о расходовании средств. Кредиторы не досчитались в документе 179 миллионов рублей и потребовали по этому поводу письменных пояснений. Сам конкурсный управляющий назвал инцидент «технической ошибкой». Однако, по мнению экспертов, …
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2 марта 2018, 03:49
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Дело о «елочном сговоре» завело УФАС на чиновников Самары
Управление ФАС по Самарской области заподозрило мэрию Самары, городской департамент управления имуществом и муниципальное предприятие «Ярмарки Самары» в нарушении Закона о защите конкуренции.
Поводом для возбуждения дела послужило заявление фирмы «Мираж». Бизнесмены пожаловались, что МП заключает договоры на размещение нестационарных торговых …
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1 марта 2018, 09:32
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Счетная палата уличила в нарушениях минтранс Самарской области
Счетная палата Самарской области уличила минтранс региона в нарушении закона о закупках при заключении контрактов на ремонт дорог. К такому выводу аудиторы палаты пришли по результатам проверки «АСАДО» - структурного подразделения ведомства. Проверяющие не обнаружили на госпредприятии ежегодные планы проведения …
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20 февраля 2018, 09:05
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Обратились в ФСБ: аудиторы выявили многочисленные нарушения в Самарском речпорту
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22 января 2018, 10:37
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Центробанк повысил прогноз увеличения расходов россиян
Эксперты ЦБ повысили прогноз роста расходов домашних хозяйств на текущий год. По словам специалистов, реальность превзошла озвученные ранее предположения.
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26 декабря 2017, 01:04
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Подсчитаны расходы среднего россиянина на празднование Нового года
По мнению ряда экспертов, потребительское настроение россиян несколько улучшилось и на новогодний праздник среднестатистический россиянин собирается израсходовать 17 600 рублей. Эта цифра на 4% превышает аналогичную прошлогоднюю, рассказывают «Ведомости» со ссылкой на экспертов Deloitte.
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11 декабря 2017, 02:01
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Социологи узнали, сколько денег россияне тратят на отдых
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29 ноября 2017, 12:08
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Большинство россиян считают, что в их регионе плохие дороги
Большинство россиян считают, что в их регионе плохие дороги. К таким выводам пришли в Счетной палате по итогам онлайн-опроса, проведенного в 74 субъектах страны. Самые большие претензии граждане предъявляют к состоянию муниципальных магистралей. Только 3,5 процента респондентов оценивают работу городских …
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10 октября 2017, 09:03
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Растратили миллионы: Счетная палата закончила проверку в самарском колледже
Областная счетная палата уличила Самарский медколледж имени Ляпиной в неэффективном расходовании бюджетных средств. По результатам проверки ведомства в учреждении выявлен высокий процент искусственно сохраняемых вакансий без реальной потребности в их заполнении. Это позволяло необоснованно повышать фонд оплаты труда в организации. …
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27 сентября 2017, 07:19