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Материалы по теме:

Самарское УФАС возбудило дело против мэрии Сызрани

Самарское УФАС возбудило дело против мэрии Сызрани

Региональные антоимонопольщики возбудили дело против мэрии Сызрани. Чиновников уличили в неисполнении требований ведомства в части актуализации схемы теплоснабжения города. На горадминистрацию в ФАС пожаловалась «Сызранская теплоэнергетическая компания». Проверка установила, что местная "Жилищно-эксплуатационная служба" направила в мэрию письмо, в котором попросила 

28 мая 2018, 08:01
Почти 1,4 млн рублей на сувениры потратят самарские чиновники

Почти 1,4 млн рублей на сувениры потратят самарские чиновники

В Самаре чиновники готовы потратить почти 1 млн 400 тысяч рублей на сувениры с символикой города. Соответствующий тендер был размещен на портале госзакупок. Речь идет о чайных наборах, картинах, подстаканниках, банных комплектах, галстуках и портмоне, визитницах и сувенирных куклах.
Победителем 

11 мая 2018, 02:08
Азаров подписал закон об отмене доплат к пенсиям чиновников Самарской области

Азаров подписал закон об отмене доплат к пенсиям чиновников Самарской области

В Самаре глава региона Дмитрий Азаров подписал закон, касающийся изменений доплат ушедшим на пенсию областным чиновникам. С 1 июня 2018 года доплаты к пенсиям из бюджета Самарской области будут получать только те чиновники, которые проработали в регионе не менее десяти 

11 мая 2018, 12:19
Кредиторы «Волготанкера» не досчитались 179 млн рублей

Кредиторы «Волготанкера» не досчитались 179 млн рублей

Собрание кредиторов банкротящегося акционерного общества «Волготанкер» не утвердило отчет конкурсного управляющего о расходовании средств. Кредиторы не досчитались в документе 179 миллионов рублей и потребовали по этому поводу письменных пояснений. Сам конкурсный управляющий назвал инцидент «технической ошибкой». Однако, по мнению экспертов, 

2 марта 2018, 03:49
Дело о «елочном сговоре» завело УФАС на чиновников Самары

Дело о «елочном сговоре» завело УФАС на чиновников Самары

Управление ФАС по Самарской области заподозрило мэрию Самары, городской департамент управления имуществом и муниципальное предприятие «Ярмарки Самары» в нарушении Закона о защите конкуренции.

Поводом для возбуждения дела послужило заявление фирмы «Мираж». Бизнесмены пожаловались, что МП заключает договоры на размещение нестационарных торговых 

1 марта 2018, 09:32
Счетная палата уличила в нарушениях минтранс Самарской области

Счетная палата уличила в нарушениях минтранс Самарской области

Счетная палата Самарской области уличила минтранс региона в нарушении закона о закупках при заключении контрактов на ремонт дорог. К такому выводу аудиторы палаты пришли по результатам проверки «АСАДО» - структурного подразделения ведомства. Проверяющие не обнаружили на госпредприятии ежегодные планы проведения 

20 февраля 2018, 09:05
Обратились в ФСБ: аудиторы выявили многочисленные нарушения в Самарском речпорту

Обратились в ФСБ: аудиторы выявили многочисленные нарушения в Самарском речпорту

Региональная счетная палата обратилась в МВД и ФСБ по итогам проверки деятельности Самарского речного порта. Как было заявлено на заседании комитета по транспорту Самарской губернской думы, аудиторы выявили многочисленные нарушения в его работе. Речь идет о периоде с 2015-го по 

22 января 2018, 10:37
Центробанк повысил прогноз увеличения расходов россиян

Центробанк повысил прогноз увеличения расходов россиян

Эксперты ЦБ повысили прогноз роста расходов домашних хозяйств на текущий год. По словам специалистов, реальность превзошла озвученные ранее предположения.
Как отмечают в Центробанке, в 2017-м прогноз расходов увеличился до 3,5-4%. Годовой прирост оборота розничной торговли в сентябре-октябре был на уровне 

26 декабря 2017, 01:04
Подсчитаны расходы среднего россиянина на празднование Нового года

Подсчитаны расходы среднего россиянина на празднование Нового года

По мнению ряда экспертов, потребительское настроение россиян несколько улучшилось и на новогодний праздник среднестатистический россиянин собирается израсходовать 17 600 рублей. Эта цифра на 4% превышает аналогичную прошлогоднюю, рассказывают «Ведомости» со ссылкой на экспертов Deloitte.
В 2016-м средние траты были на 

11 декабря 2017, 02:01
Социологи узнали, сколько денег россияне тратят на отдых

Социологи узнали, сколько денег россияне тратят на отдых

43% граждан России из числа принимавших участие в опросе ВЦИОМ расходуют на отдых до 10% своих доходов. Для каждого шестого опрошенного эта цифра достигает от 11-20%.
Преимущественно подобные расходы отличают жителей российской столицы и Санкт-Петербурга. В этих мегаполисах каждый третий 

29 ноября 2017, 12:08
Большинство россиян считают, что в их регионе плохие дороги

Большинство россиян считают, что в их регионе плохие дороги

Большинство россиян считают, что в их регионе плохие дороги. К таким выводам пришли в Счетной палате по итогам онлайн-опроса, проведенного в 74 субъектах страны. Самые большие претензии граждане предъявляют к состоянию муниципальных магистралей. Только 3,5 процента респондентов оценивают работу городских 

10 октября 2017, 09:03
Растратили миллионы: Счетная палата закончила проверку в самарском колледже

Растратили миллионы: Счетная палата закончила проверку в самарском колледже

Областная счетная палата уличила Самарский медколледж имени Ляпиной в неэффективном расходовании бюджетных средств. По результатам проверки ведомства в учреждении выявлен высокий процент искусственно сохраняемых вакансий без реальной потребности в их заполнении. Это позволяло необоснованно повышать фонд оплаты труда в организации. 

27 сентября 2017, 07:19
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