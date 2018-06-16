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Первый бесплатный поезд с фанатами ЧМ-2018 прибыл в Самару из Москвы
Сегодня, 16 июня, на самарский ЖД-вокзал прибыл из Москвы первый бесплатный поезд с болельщиками Чемпионата мира по футболу FIFA-2018, передает «Волга Ньюс».
На игру Коста-Рика - Сербия, которая состоится 17 июня на «Самара-Арена», приехали более 700 футбольных фанатов.
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16 июня 2018, 02:10
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Известный YouTube-блогер Юрий Дудь похвалил самарские граффити
На самарские граффити, которые отражают самые яркие события за всю историю чемпионатов мира по футболу, отреагировал известный YouTube-блогер Юрий Дудь. Журналист выложил в своем "инстаграме" фотоснимки наиболее понравившихся ему рисунков.
«Как будто все города сейчас рисуют футбольные граффити …
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7 июня 2018, 09:41
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В Самаре до середины июня приостановили движение трамваев по Фрунзе
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5 июня 2018, 09:42
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Полиция из Саратова едет в Самару на чемпионат мира по футболу
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26 мая 2018, 03:13