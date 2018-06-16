В Самаре до середины июня приостановили движение трамваев по Фрунзе В Самаре до 14 июня включительно будет ограничено движение транспорта по улице Вилоновской (на участке от Чапаевской до Галактионовской), и по Красноармейской (также от Чапаевской до Галактионовской). Причина - подготовка к Фестивалю болельщиков к чемпионату мира по футболу, передает «Самарская …