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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 15 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Первый бесплатный поезд с фанатами ЧМ-2018 прибыл в Самару из Москвы

Первый бесплатный поезд с фанатами ЧМ-2018 прибыл в Самару из Москвы

Сегодня, 16 июня, на самарский ЖД-вокзал прибыл из Москвы первый бесплатный поезд с болельщиками Чемпионата мира по футболу FIFA-2018, передает «Волга Ньюс».

На игру Коста-Рика - Сербия, которая состоится 17 июня на «Самара-Арена», приехали более 700 футбольных фанатов.
16 июня 2018, 02:10
Известный YouTube-блогер Юрий Дудь похвалил самарские граффити

Известный YouTube-блогер Юрий Дудь похвалил самарские граффити

На самарские граффити, которые отражают самые яркие события за всю историю чемпионатов мира по футболу, отреагировал известный YouTube-блогер Юрий Дудь. Журналист выложил в своем "инстаграме" фотоснимки наиболее понравившихся ему рисунков.
 
 
«Как будто все города сейчас рисуют футбольные граффити 
7 июня 2018, 09:41
В Самаре до середины июня приостановили движение трамваев по Фрунзе

В Самаре до середины июня приостановили движение трамваев по Фрунзе

В Самаре до 14 июня включительно будет ограничено движение транспорта по улице Вилоновской (на участке от Чапаевской до Галактионовской), и по Красноармейской (также от Чапаевской до Галактионовской). Причина - подготовка к Фестивалю болельщиков к чемпионату мира по футболу, передает «Самарская 
5 июня 2018, 09:42
Полиция из Саратова едет в Самару на чемпионат мира по футболу

Полиция из Саратова едет в Самару на чемпионат мира по футболу

Соседи помогут коллегам из 63-го региона в обеспечении охраны общественного порядка во время игр мундиаля.

Перед отправкой в служебную командировку сотрудники полиции прошли инструктаж. Его провел лично врио начальника Саратовского ГУ МВД Сергей Полтанов. Он напомнил стражам порядка о 
26 мая 2018, 03:13
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