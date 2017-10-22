Зима близко: В Самарской области выпал первый снег пишет 63.ru



Такая погода в предстоящие … Сегодня, 21 октября, рано утром в Самарской области начались осадки в виде мокрого снега с дождем, как и прогнозировали синоптики. В этом году увидеть белые хлопья в числе первых посчастливилось жителям Тольятти,Такая погода в предстоящие