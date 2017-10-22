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«Бункер S» Эфир передачи от 17 октября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 октября 2017г  
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Материалы по теме:

Зима близко: В Самарской области выпал первый снег

Зима близко: В Самарской области выпал первый снег

Сегодня, 21 октября, рано утром в Самарской области начались осадки в виде мокрого снега с дождем, как и прогнозировали синоптики. В этом году увидеть белые хлопья в числе первых посчастливилось жителям Тольятти, пишет 63.ru

Такая погода в предстоящие 
21 октября 2017, 03:25
Ушли в убыток на 90 миллионов рублей: глав тольяттинских МП могут лишить премий

Ушли в убыток на 90 миллионов рублей: глав тольяттинских МП могут лишить премий

По итогам прошлого года муниципальные предприятия Тольятти получили убыток в 90 миллионов рублей. Такая цифра была озвучена на заседании местного парламента, посвященном анализу эффективности управления городским имуществом. Убыточными оказались почти все МУПы Автограда. Самые неэффективные - рынок «Кунеевский», пансионат «Звездный», 

16 октября 2017, 03:04
Тольяттинец убил товарища, завалил труп травой и поджег

Тольяттинец убил товарища, завалил труп травой и поджег

В Тольятти занимались поиском 26-летнего местного жителя. Молодой человек несколько дней назад ушел из дома, но так и не вернулся. Родственники забеспокоились и пошли в полицию.
 
Пропавшего нашли в лесу Автозаводского района. Выяснилось, что парня убили.
 
Как установили 
15 октября 2017, 04:08
В Тольятти раскрыта схема обмана более сотни заёмщиков

В Тольятти раскрыта схема обмана более сотни заёмщиков

Расследование дела черных риелторов завершено в Тольятти. Городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовным делам в отношении трех членов организованной преступной группы. Им вменяется совершение мошенничества и покушения на мошенничество. По версии следствия, с 2014 по 2016 год обвиняемые, пользуясь 

13 октября 2017, 11:44
Тольяттинка ударила ножом мужа в день своего рождения

Тольяттинка ударила ножом мужа в день своего рождения

В полицию Тольятти поступило сообщение из местной больницы о поступлении к ним с улицы Ярославской 37-летнего мужчины с ножевым ранением, передает ГУ МВД России по Самарской области.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции выяснили, что преступление произошло по месту 
2 сентября 2017, 06:29
25-летний тольяттинец попал в больницу после СМС-сообщения от соседки

25-летний тольяттинец попал в больницу после СМС-сообщения от соседки

В Тольятти СМС-сообщения чужой жене отправили мужчину на больничную койку.

25-летний парень переписывался сообщениями с 35-летней женой своего соседа по лестничной площадке. Муж женщины, прочитав СМС, решил выяснить отношения с молодым человеком.

Сначала разговор на повышенных тонах шел 
2 июля 2017, 01:49
Тверской сюжет: В Самаре дворник набросился с ножом на прохожего из-за спора о службе в армии

Тверской сюжет: В Самаре дворник набросился с ножом на прохожего из-за спора о службе в армии

27-летний рабочий повздорил с мужчиной из-за разногласия о принадлежности к определенному роду войск.
2 июля 2017, 12:55
Самарчанка убила сожителя, мешавшего ей готовить обед

Самарчанка убила сожителя, мешавшего ей готовить обед

Трагедия произошла в квартире одного из домов по улице Средне-Садовой.
 
37-летняя местная жительница на кухне готовила обед, держа в руках нож. Рядом с ней стоял сожитель и требовал, чтобы она готовила быстрее. Женщина сделала ему замечание, однако тот не 

18 мая 2017, 07:02
В Самаре пожарные спасли двух девушек из горящего общежития

В Самаре пожарные спасли двух девушек из горящего общежития

В субботу, 26 ноября, в Советском районе Самары произошел пожар в общежитии на улице Блюхера. Сообщение о происшествии поступило в МЧС с 6 часов 2 минуты. Пожару был присвоен уровень сложности «1 БИС». К месту ЧП направили 18 пожарных и 

28 ноября 2016, 10:07
Самарский университет начал строить 18-этажное общежитие на Московском шоссе

Самарский университет начал строить 18-этажное общежитие на Московском шоссе

Самарский национальный исследовательский университет имени Королева объявил о начале строительства на территории кампуса на Московском шоссе первого блока двухсекционного общежития. Здание будет 18-этажным. На возведение объекта федеральное Минобранауки выделило 318 млн рублей. Будущее общежитие на 255 мест будет расположено за 

26 октября 2016, 11:22
Дизайнеры «Теремка» на Полевой построят общежитие для полицейских

Дизайнеры «Теремка» на Полевой построят общежитие для полицейских

Компания «Дизайн. Строительство» стала победителем тендера на возведение общежития для Центра профессиональной подготовки при МВД Самарской области. Отметим, компания была единственным участником торгов. За 151 млн рублей она должна до ноября 2018 года построить здание в поселке Управленческий на улице 

23 сентября 2016, 05:26
В Сызрани в подвале общежития нашли труп мужчины

В Сызрани в подвале общежития нашли труп мужчины

14 января вечером в подвале одного из домов по улице Степана Разина в Сызрани нашли труп неизвестного мужчины. Как сообщает портал progorodsamara.ru со ссылкой на собственные источники, внешних признаков насилия эксперты на нем не обнаружили.
 
Личность погибшего на данный 
16 января 2016, 03:24
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