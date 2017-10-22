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Зима близко: В Самарской области выпал первый снег
Сегодня, 21 октября, рано утром в Самарской области начались осадки в виде мокрого снега с дождем, как и прогнозировали синоптики. В этом году увидеть белые хлопья в числе первых посчастливилось жителям Тольятти, пишет 63.ru
Такая погода в предстоящие …
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21 октября 2017, 03:25
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Ушли в убыток на 90 миллионов рублей: глав тольяттинских МП могут лишить премий
По итогам прошлого года муниципальные предприятия Тольятти получили убыток в 90 миллионов рублей. Такая цифра была озвучена на заседании местного парламента, посвященном анализу эффективности управления городским имуществом. Убыточными оказались почти все МУПы Автограда. Самые неэффективные - рынок «Кунеевский», пансионат «Звездный», …
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16 октября 2017, 03:04
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Тольяттинец убил товарища, завалил труп травой и поджег
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15 октября 2017, 04:08
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В Тольятти раскрыта схема обмана более сотни заёмщиков
Расследование дела черных риелторов завершено в Тольятти. Городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовным делам в отношении трех членов организованной преступной группы. Им вменяется совершение мошенничества и покушения на мошенничество. По версии следствия, с 2014 по 2016 год обвиняемые, пользуясь …
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13 октября 2017, 11:44
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Тольяттинка ударила ножом мужа в день своего рождения
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2 сентября 2017, 06:29
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25-летний тольяттинец попал в больницу после СМС-сообщения от соседки
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2 июля 2017, 01:49
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Тверской сюжет: В Самаре дворник набросился с ножом на прохожего из-за спора о службе в армии
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2 июля 2017, 12:55
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Самарчанка убила сожителя, мешавшего ей готовить обед
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18 мая 2017, 07:02
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В Самаре пожарные спасли двух девушек из горящего общежития
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28 ноября 2016, 10:07
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Самарский университет начал строить 18-этажное общежитие на Московском шоссе
Самарский национальный исследовательский университет имени Королева объявил о начале строительства на территории кампуса на Московском шоссе первого блока двухсекционного общежития. Здание будет 18-этажным. На возведение объекта федеральное Минобранауки выделило 318 млн рублей. Будущее общежитие на 255 мест будет расположено за …
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26 октября 2016, 11:22
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Дизайнеры «Теремка» на Полевой построят общежитие для полицейских
Компания «Дизайн. Строительство» стала победителем тендера на возведение общежития для Центра профессиональной подготовки при МВД Самарской области. Отметим, компания была единственным участником торгов. За 151 млн рублей она должна до ноября 2018 года построить здание в поселке Управленческий на улице …
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23 сентября 2016, 05:26
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В Сызрани в подвале общежития нашли труп мужчины
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16 января 2016, 03:24