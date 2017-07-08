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В блогах: на Проране 4 дня нет электричества
Блогер Роман Еремкин рассказал, что на Проране уже в течение 4 дней нет электричества. "На этом острове электроэнергия - единственное коммунальное благо цивилизации. От него запитываются системы пожаротушения, бытовые приборы отдыхающих и сотрудников баз отдыха. Народ все эти дни …
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20 мая 2016, 07:05
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Изменилось расписание речных судов Самара – Проран - Рождествено
Сегодня, 11 сентября, в Самаре изменилось расписание движения по Волге пассажирских речных судов до Рождествено с остановкой на пристани «Проран» (остров Поджабный). Информация опубликована на сайте перевозчика – компании «Самарское речное пассажирское предприятие». Первое отправление из обоих пунктов – в …
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11 сентября 2015, 07:28
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В блогах: «Чунга-Чанга - 2015» на Проране
Блогер Игорь Кондратьев поведал, что в прошедшую субботу на острове Проран прошло очередное празднование "Дня империи Чунга-Чанга". "Юные пассионарии империи соревновались в различных дисциплинах коллективных игр. Были и возгласы победы, и слезы падений, и бьющая через край энергетика сопереживания …
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24 августа 2015, 05:42
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В блогах: пожар на Проране
Блогер Игорь Кондратьев сигнализирует общественности о начавшихся пожарах на Проране. "Если горит этот остров, административно входящий в Самарский район областного центра, - значит, кому-то это нужно. Сначала жгли старые двухэтажные дома в поселке, теперь огнем выжигают лесную зону. В …
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18 июня 2015, 09:02
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В центре Самары сотни жилых домов остались без света
В Самаре продолжается ликвидация двух аварий, из-за которых половина зданий Самарского района города остались без электричества в ночь с 13 на 14 января.
Как стало известно телерадиокомпании «ТЕРРА», ЧП произошло на подстанциях, расположенных на улицах Молодогвардейской и Венцека. Света лишились несколько …
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14 января 2014, 11:25
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В Самаре возникли перебои с электричеством
По словам специалистов, это связано с массовым использованием обогревательных приборов в жилых домах. Электросети не выдерживают повышенной нагрузки. Как следствие - предохранительные системы автоматически отключают дома от питания во избежание пожара. Аварийные бригады вынуждены восстанавливать подачу тока в ручном режиме. …
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2 октября 2013, 12:23
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Жители двухсот домов на окраине Самары почти сутки сидят без электричества
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11 сентября 2013, 04:39
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В центре Самары не будут отключать электричество
По информации городского Департамента жилищно-коммунального хозяйства, в настоящее время специалистами филиала ОАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети» работы по вырубке деревьев произведены без отключения высоковольтной линии. Запланированные ранее, 18 августа, отключения электрической энергии в Самарском и Ленинском районах производиться …
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14 августа 2013, 05:30