В Самаре продолжается ликвидация двух аварий, из-за которых половина зданий Самарского района города остались без электричества в ночь с 13 на 14 января.

Как стало известно телерадиокомпании «ТЕРРА», ЧП произошло на подстанциях, расположенных на улицах Молодогвардейской и Венцека. Света лишились несколько …