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Для дальнобойщиков создали кепку-будильник

Для дальнобойщиков создали кепку-будильник

Всемирно известная корпорация Ford разработала особый головной убор для водителей-дальнобойщиков, рассказывает Fast Company. Универсальная кепка является одновременно будильником. В ней включается громкий сигнал, если датчики получают информацию, что водитель задремал либо уже заснул. Испытания новинки, которой дали наименование SafeCap, стартуют 

3 ноября 2017, 12:24
Под Тольятти уничтожили партию говядины

Под Тольятти уничтожили партию говядины

Инспекторы регионального Россельхознадзора в ходе совместного рейда с сотрудниками Таможни, ГИБДД и ФСБ задержали под Тольятти грузовой автомобиль, в котором перевозили 150 кг говядины. Водитель - житель Жигулевска не смог предоставить на продукцию необходимых ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих ее качество и 

3 ноября 2017, 12:09
В российской столице появится первый каршеринг с автомобилями LADA

В российской столице появится первый каршеринг с автомобилями LADA

В столице РФ запланирован запуск "бюджетного" каршеринга. Как сообщают отечественные агентства, оператор "Карусель" собирается использовать российские модели LADA Granta, что заметно удешевит услугу повременной аренды машин.  Скорее всего, компания будет приобретать LADA Granta в сборке Comfort. Эти транспортные средства имеют 

2 ноября 2017, 03:12
Правонарушение или пиар: В Тольятти эвакуатор забрал автомобиль ДПС

Правонарушение или пиар: В Тольятти эвакуатор забрал автомобиль ДПС

Сегодня, 1 ноября, жители Тольятти стали свидетелями необычной картины: стоящий на остановке по проспекту Степана Разина автомобиль ДПС приехал забрать эвакуатор. Событие это настолько поразило горожан, что они проследили едва ли не весь путь эвакуатора от остановки до спецстоянки. Из-за 
1 ноября 2017, 09:37
Составлен ТОП-5 самых ожидаемых новинок автосалона в Лос-Анджелесе

Составлен ТОП-5 самых ожидаемых новинок автосалона в Лос-Анджелесе

Международный автосалон в Лос-Анджелесе будет последним крупным мировым мотор-шоу в 2017-м. Эксперты английского специализированного издания Autocar представили ТОП-5 наиболее ожидаемых моделей, дебют которых пройдет уже 18 ноября.
На первой строке перечня разместился новый американский внедорожник Jeep Wrangler. Как поясняют специалисты, 

1 ноября 2017, 03:12
Электромобилизация: В России намерены стимулировать спрос на авто с электрическими двигателями

Электромобилизация: В России намерены стимулировать спрос на авто с электрическими двигателями

Кабмин собирается ввести механизмы поддержки для россиян, приобретающих машины с электрическими двигателями. О предполагаемом материальном стимулировании покупателей электрокаров рассказали отечественные СМИ.
Наряду с льготами правительство обсуждает различные меры повышения спроса. Скажем, как вариант, государственные компании могут обязать обновлять автопарк, чтобы 

31 октября 2017, 05:10
Страховой случай: оформление ДТП по-новому

Страховой случай: оформление ДТП по-новому

Новый административный регламент ГИБДД действует уже больше недели. Одно из главных и самых спорных изменений в нем — отмена справки о ДТП для страховых компаний. Это может привести к усложнению процесса выплат и увеличению срока рассмотрения страховых случаев.
Согласно правилам 

31 октября 2017, 01:20
В блогах:

В блогах: "Нечто непонятное происходит на Московском шоссе"

Блогер a_n_a_r_x_i_s_t предположил, что "Яндекс" и ГИБДД могут находиться в сговоре: "Нечто непонятное происходит последние несколько дней на отреставрированном Московском шоссе. Едешь себе, никого не трогаешь, при разрешенной скорости в 60 км/ч и не наказании до 80, и тут 
27 октября 2017, 09:43
ГИБДД: Настоятельно рекомендуем самарским водителям «переобуться»

ГИБДД: Настоятельно рекомендуем самарским водителям «переобуться»

В связи со снижением температуры воздуха, региональное управление ГИБДД опубликовало рекомендации для участников дорожного движения.
 
Ведомство рекомендовало водителям быть предельно внимательными и осторожными в сложных погодных условиях. Автомобилистам следует быть крайне аккуратными, избегать резких маневров и перестроений, соблюдать интервал 
24 октября 2017, 10:59
В Самаре объявлена охота на байкеров-беспредельщиков

В Самаре объявлена охота на байкеров-беспредельщиков

14 июля в Самаре полиция проведет рейд под названием «Мотоциклист». Мероприятие нацелено на профилактику ДТП с участием этого вида транспорта. С начала года в регионе зарегистрировали 44 подобные аварии, в которых 5 человек погибли, 47 получили ранения. По вине водителей 

14 июля 2017, 01:41
Региональным Роспотребнадзором проведено 732 проверки в рамках действия запрета на продажу непищевой спиртосодержащей продукции

Региональным Роспотребнадзором проведено 732 проверки в рамках действия запрета на продажу непищевой спиртосодержащей продукции

 
В Самарской области региональным Роспотребнадзором проведено 732 проверки в рамках действия запрета на продажу непищевой спиртосодержащей продукции. Так, накануне в ходе внепланового рейда в Чапаевске обнаружен еще один нарушитель - индивидуальный предприниматель, реализующий спиртосодержащую продукцию в торгово-остановочном павильоне на 

25 января 2017, 02:39
У самарского ресторана Hadson отобрали 5 литров крепкого элитного алкоголя

У самарского ресторана Hadson отобрали 5 литров крепкого элитного алкоголя

Продукция стоимостью 15 тысяч рублей изъята сотрудниками полиции. В ходе совместной проверки силовиков и общественников установлено, что у ресторана отсутствуют документы, подтверждающие легальность производства и оборота алкоголя. Аналогичные нарушения в рамках рейда выявлены в магазине-закусочной на улице Пятигорской в Железнодорожном 

6 сентября 2016, 02:29
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