Рейды в рамках профилактического мероприятия под названием "Самарская область - территория трезвых водителей" пройдут в Самаре, Новокуйбышевске, Ставропольском, Безенчукском, Большечерниговском и Шенталинском районах. В Самаре все начнется в пятницу в 9 вечера. На улице Антонова-Овсеенко госавтоинспекторы выстроятся в живой коридор и будут тормозить всех водителей. Если же возникнет подозрение, что автомобилист находится под действием алкоголя или наркотиков, его отправят на медицинское освидетельствование. Всех участников движения сотрудники ГИБДД просят отнестись к проводимому мероприятию с пониманием.
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Ведомство рекомендовало водителям быть предельно внимательными и осторожными в сложных погодных условиях. Автомобилистам следует быть крайне аккуратными, избегать резких маневров и перестроений, соблюдать интервал …
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24 октября 2017, 10:59
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В Самаре объявлена охота на байкеров-беспредельщиков
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14 июля 2017, 01:41
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Региональным Роспотребнадзором проведено 732 проверки в рамках действия запрета на продажу непищевой спиртосодержащей продукции
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25 января 2017, 02:39
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6 сентября 2016, 02:29