В блогах: "Нечто непонятное происходит на Московском шоссе" … Блогер a_n_a_r_x_i_s_t предположил , что "Яндекс" и ГИБДД могут находиться в сговоре: "Нечто непонятное происходит последние несколько дней на отреставрированном Московском шоссе. Едешь себе, никого не трогаешь, при разрешенной скорости в 60 км/ч и не наказании до 80, и тут