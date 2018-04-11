Футболисты самарских «Крыльев Советов» сегодня, 11 апреля, опробуют новое поле для матчей ЧМ-2018. Речь идет о «Стадионе Калиниград», там самарцы сыграют первый на этой арене тестовый матч с местной «Балтикой» в рамках 32-го тура первенства ФНЛ. В рамках теста предусмотрен ряд спецмероприятия. Например «Крылья» получили специальное сопровождение командного автобуса, что делает поездку футболистов по городу более комфортной и безопасной, сообщили в пресс-службе «КС».
Вчера «Крылья» благополучно приземлилась в аэропорту «Храброво» в Калининграде. Самый западный город России встретил волжян теплой погодой в плюс 12 градусов. Первую тренировку в гостях «Крылья» провели на старом стадионе - «Балтика». Игра на новом стадионе начнется в 20 часов по местному времени, по самарскому – это десять вечера. На матч с «Балтикой» тренерский штаб самарцев во главе с Андреем Тихоновым взял с собой 19 игроков.
«По-прежнему не сможет помочь «Крыльям» полузащитник Денис Ткачук. Он остался в Самаре, где продолжает восстанавливаться после травмы, занимаясь по индивидуальной программе», - рассказали в самарском клубе.
Как уже сообщала «ТЕРРА», Росреестр поставил «Стадион Калининград» на кадастровый учет и зарегистрировал право собственности на него в понедельник, 9 апреля. Сдача стадиона ЧМ-2018 в Самаре – «Самара Арена» запланирована на 25 апреля. Первый тестовый матч с участием «КС» намечен на 28 апреля.
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