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Наблюдательный совет «Роскосмоса» утвердил Дмитрия Баранова руководителем РКЦ «Прогресс»
Дмитрий Баранов возглавил самарский РКЦ «Прогресс». Такое решение утвердил наблюдательный совет госкорпорации «Роскосмос». Ранее Баранов временно исполнял обязанности генерального директора предприятия. Дмитрий Баранов родился в 1970 году в Куйбышеве, в 1994 году окончил Самарский государственный аэрокосмический университет по специальности "Ракетостроение". …
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29 октября 2018, 10:54
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Эксперты рассказали, как борются с инсультом в самарских больницах
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29 октября 2018, 10:44
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В Самаре завели дело из-за исчезновения Лины Сторожевой
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29 октября 2018, 10:07
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В Самаре оплату проезда картами хотят ввести до конца года
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29 октября 2018, 05:37
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На матч «Крылья Советов» - «Зенит» придут 26 тысяч болельщиков
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29 октября 2018, 03:02
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В Самаре появились еще одни «Крылья Советов»
В понедельник, 29 октября, в перерыве матча между самарскими «Крыльями Советов» и питерским «Зенитом» болельщикам представят новую регбийную команду, которая будет выступать под брендом «Крыльев Советов». Планируется, что она будет участвовать в Чемпионате России среди любительских коллективов. Команду сформируют на …
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29 октября 2018, 10:56
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Молодежка питерского «Зенита» обыграла «Крылья Советов»
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29 октября 2018, 09:26
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До стадиона «Самара Арена» в ноябре пустят регулярный маршрут
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26 октября 2018, 12:26
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«Крылья Советов» тренируются перед матчем с «Зенитом»
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25 октября 2018, 02:47
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С застройщика «Самара Арены» требуют 2,7 млн рублей за свет
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24 октября 2018, 07:35
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«Крылья Советов» одолели питерский «Зенит-2»
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30 сентября 2017, 06:16
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«Крылья Советов» победили «Зенит» на выезде!
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29 августа 2015, 11:22