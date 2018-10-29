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Наблюдательный совет «Роскосмоса» утвердил Дмитрия Баранова руководителем РКЦ «Прогресс»

Наблюдательный совет «Роскосмоса» утвердил Дмитрия Баранова руководителем РКЦ «Прогресс»

Дмитрий Баранов возглавил самарский РКЦ «Прогресс». Такое решение утвердил наблюдательный совет госкорпорации «Роскосмос». Ранее Баранов временно исполнял обязанности генерального директора предприятия. Дмитрий Баранов родился в 1970 году в Куйбышеве, в 1994 году окончил Самарский государственный аэрокосмический университет по специальности "Ракетостроение". 
29 октября 2018, 10:54
Эксперты рассказали, как борются с инсультом в самарских больницах

Эксперты рассказали, как борются с инсультом в самарских больницах

29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом. Острое нарушение мозгового кровообращения или, как его еще называют "мозговой удар", по данным Всемирной организации здравоохранения - одна из ведущих причин смертности и инвалидности в мире. Болезни системы кровообращения есть как минимум 
29 октября 2018, 10:44
В Самаре завели дело из-за исчезновения Лины Сторожевой

В Самаре завели дело из-за исчезновения Лины Сторожевой

В Самаре возбудили уголовное дело по статье «Убийство» из-за исчезновения 34-летней Лины Сторожевой. По информациии осведомленного источника, не исключено, что она предпочла скрыться по своей воле — у нее были проблемы, связанные с работой. Однако правоохранители просят всех, кто располагает 
29 октября 2018, 10:07
В Самаре оплату проезда картами хотят ввести до конца года

В Самаре оплату проезда картами хотят ввести до конца года

До конца 2018 года в общественном транспорте Самары планируют ввести оплату банковскими бесконтактными картами. Как сообщили в городском департаменте транспорта, на стоимость проезда это никак не повлияет - тариф для пассажиров останется на уровне расчета с помощью транспортных карт, то 
29 октября 2018, 05:37
На матч «Крылья Советов» - «Зенит» придут 26 тысяч болельщиков

На матч «Крылья Советов» - «Зенит» придут 26 тысяч болельщиков

В понедельник, 29 октября, на матче 12-го тура российской Премьер-лиги на стадионе «Самара Арена» должны побывать до 26 тысяч болельщиков. 

- На матче ожидается до 26 тысяч зрителей, петербуржцев поддержат 700 болельщиков, - сообщили представители питерского клуба.
 
Известно, что на 
29 октября 2018, 03:02
В Самаре появились еще одни «Крылья Советов»

В Самаре появились еще одни «Крылья Советов»

В понедельник, 29 октября, в перерыве матча между самарскими «Крыльями Советов» и питерским «Зенитом» болельщикам представят новую регбийную команду, которая будет выступать под брендом «Крыльев Советов». Планируется, что она будет участвовать в Чемпионате России среди любительских коллективов. Команду сформируют на 
29 октября 2018, 10:56
Молодежка питерского «Зенита» обыграла «Крылья Советов»

Молодежка питерского «Зенита» обыграла «Крылья Советов»

В воскресенье, 28 октября, в Самаре в матче 12 тура Первенства молодежных команд клубов премьер-лиги встречались самарские «Крылья Советов» и питерский «Зенит». Игра завершилась в пользу гостей со счетом 2:1. Со стороны «Зенита» голы забили Алексей Плотников на 42-й минуте 
29 октября 2018, 09:26
До стадиона «Самара Арена» в ноябре пустят регулярный маршрут

До стадиона «Самара Арена» в ноябре пустят регулярный маршрут

С ноября в областной столице заработает регулярный маршрут до стадиона «Самара Арена»: новую трамвайную ветку на Московском шоссе включили в городскую маршрутную сеть. По словам руководителя департамента транспорта Самары Юрия Тапилина, пока один состав будет ходить раз в 30 минут. 
26 октября 2018, 12:26
«Крылья Советов» тренируются перед матчем с «Зенитом»

«Крылья Советов» тренируются перед матчем с «Зенитом»

Футболисты самарских «Крыльев Советов» готовятся к матчу с питерским «Зенитом». Напомним, что игра запланирована на понедельник, 29 октября, на стадионе «Самара Арена». Она начнется в 19:00.

В тренировке в среду, 24 октября, приняли участие все игроки команды. Занятие продолжалось 
25 октября 2018, 02:47
С застройщика «Самара Арены» требуют 2,7 млн рублей за свет

С застройщика «Самара Арены» требуют 2,7 млн рублей за свет

«Самараэнерго» начало через суд взыскивать долги с ПСО «Казань» за электроснабжение стадиона «Самара Арена». Соответствующий иск поступил в арбитраж Самарской области. Сумма требования - 2 млн 700 тысяч рублей. Энергетики предупреждают, что вскоре могут последовать и другие исковые заявления, так 
24 октября 2018, 07:35
«Крылья Советов» одолели питерский «Зенит-2»

«Крылья Советов» одолели питерский «Зенит-2»

Сегодня, 30 сентября, в матче 16-го тура первенства ФНЛ самарские «Крылья Советов» обыграли «Зенит-2» из Санкт-Петербурга со счетом 1:0.

На 11-й минуте гости получили отличный шанс повести в счете. Конюхов нарушил правила на Панюкове, и арбитр указал на 11-метровую 
30 сентября 2017, 06:16
«Крылья Советов» победили «Зенит» на выезде!

«Крылья Советов» победили «Зенит» на выезде!

Голы
Габулов 17 (0:1). Надсон 49 (1:1 - автогол). Корниленко 52 (1:2). Корниленко 56 (1:3).
Состав
"Зенит": Лодыгин, Нету, Гарай, Кришито, Смольников (Анюков, 75), Шатов, Юсупов (Рязанцев, 46), Хави Гарсия, Витсель (Данни, 61), Халк, Дзюба.
"Крылья Советов": Конюхов, Бурлак, Концедалов, 
29 августа 2015, 11:22
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