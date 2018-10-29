В Самаре завели дело из-за исчезновения Лины Сторожевой … В Самаре возбудили уголовное дело по статье «Убийство» из-за исчезновения 34-летней Лины Сторожевой. По информациии осведомленного источника, не исключено, что она предпочла скрыться по своей воле — у нее были проблемы, связанные с работой. Однако правоохранители просят всех, кто располагает