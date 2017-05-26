В этом году в Самаре должна стартовать реконструкция здания самарского цирка на Молодогвардейской. Как отметили в департаменте информационной политики, в настоящее время проект реконструкции проходит госэкспертизу. По ее итогам Минкульт будет принимать решение о конкурсных процедурах по определению подрядчика.
Как известно, реконструкция должна быть закончена до мирового футбольного первенства 2018 года. Согласно планам, будет изменено техническое наполнение здания, а также отделан фасад. В цирке появится внутренний двор, планируется улучшить содержание животных.
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