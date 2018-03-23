|
В блогах: «Примите участие в закупке саженцев для леса!»
Тольяттинка Наталья Козловская призвала в "Фейсбуке" принять участие в закупке саженцев для леса. "Вы знаете, что в 2010 году у нас сгорело много леса, который спасает Тольятти, окруженный химзаводами. Каждый год мы сажаем новый лес. Уже засажено много гектаров. …
|
22 марта 2018, 08:02
|
В блогах: «Топ странных историй с сайтов знакомств»
Самарский блогер chillikaka выложила свой личный топ странных историй с сайтов знакомств. "Женатых мужчин абсолютное большинство на сайтах знакомств, - пишет автор. - И что бы там они ни говорили о проблемах с женами и грядущем разводе, все хотят …
|
22 марта 2018, 12:05
|
В блогах: из-за погоды природа в Самарской области стала монохромной
|
21 марта 2018, 04:07
|
«Русское Радио» - радио большой страны!
|
20 марта 2018, 07:00
|
Фото в блогах: Рассвет в Самаре
Блогер Алексей Авдейчев выложил серию фотографий "Самара: рассвет над городом". "На днях не поленился встать пораньше, чтобы пройтись по Волге и снять наш город на рассвете. Как оказалось, не я один любуюсь рассветной красотой. Вообще, в седьмом часу утра …
|
19 марта 2018, 09:00
|
«Добрый бег – 2018» в Самаре!
|
19 марта 2018, 07:03
|
Голливуд – проект Пентагона и ЦРУ?
Американское кино создаётся под абсолютным контролем военных. Для каких целей Минобороны США использует голливудских режиссёров, выяснили журналисты "РЕН ТВ".
В конце 2017 года известный актёр Морган Фримен записал интернет-ролик, в котором призвал Америку бороться с Россией. «На нас напали. Мы ведём …
|
16 марта 2018, 08:01
|
Диана Арбенина на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ» 18 марта!
|
17 марта 2018, 10:57
|
Самара в седьмой раз выбирает лучших авторов ЖЖ-сообщества
|
27 февраля 2018, 11:47
|
В Самаре стартует церемония награждения премии «Блогер года 2016»
Буквально в эти минуты стартует Шестая ежегодная церемония награждения региональной премии «Блогер года», учрежденной телерадиокомпанией «ТЕРРА». Это самое ожидаемое событие самарской блогосферы.
За главный приз боролись 56 юзеров из губернской столицы, а также Тольятти, Сызрани, Отрадного, Чапаевска и других городов области. …
|
31 марта 2017, 06:07
|
Видео: «ТЕРРА» провела жеребьевку премии «Блогер года – 2016»
|
15 марта 2017, 02:25
|
Самара в шестой раз выбирает лучших авторов ЖЖ-сообщества
Самара в шестой раз выбирает лучших авторов ЖЖ-сообщества губернии. Ровно 6 лет назад, в 2011 году, телерадиокомпания «ТЕРРА» первой из Самарских СМИ обратила внимание на независимых, открыто высказывающих свое мнение людей в интернет-сообществе - блогеров самарского "Живого Журнала". Грядущая премия …
|
14 марта 2017, 03:22