Сегодня во всех школах России прозвенел последний звонок. В Самарской области этот праздник отмечали почти 14 тысяч выпускников. Теперь же им предстоит сдавать единый государственный экзамен, результаты которого необходимы для поступления в высшие учебные заведения.
С родной 42-ой самарской школой попрощались ее выпускники. На заключительный школьный вальс одиннадцатиклассники приглашают своих учителей. Концертную программу в честь последнего звонка школьники подготовили самостоятельно. Тем самым хотели поблагодарить своих педагогов за их труд.
Лидия Пономарева, выпускница школы №42
- Готовились мы к этому дню очень долго. Было очень волнительно. Нам помогала вся школа, мы привлекали абсолютно всех ребят. Учителям было очень интересно, что мы делаем. Мы все до последнего момента. И поэтому то, что происходит сейчас - очень волнительно, очень переживаем, как отнесутся к нашей работе.
На свой праздник в качестве почетного гостя школьники пригласили председателя городской Думы Галину Андриянову, школа находится на территории ее избирательного округа.
Галина Андриянова, председатель Думы г.о. Самара
- Я хочу поздравить наших выпускников. У вас сегодня открывается, наверное, самая главная, самая большая дорога в жизни. Мне бы как представителю городской власти очень хотелось, чтобы вы все-таки выбрали самарские учебные заведения, потому что наука в Самаре идет далеко-далеко вперед. И я уверена, что получив новые знания в высших учебных заведениях, вы будете работать в городе и для города. И будете делать все, чтобы город развивался.
Благодарственные письма от депутатов городской думы Галина Андриянова вручила учителям, а также директору, которая помимо руководства школой ведет активную общественную работу и является председателем общественного совета микрорайона.
|
День бантов: 25 мая в Самаре запретят продажу алкоголя
|
25 мая 2017, 07:03
|
В Самаре из-за Последнего звонка перекроют центр города
|
22 мая 2017, 04:01
|
12-летний робототехник Вова из Сызрани собрал автоматическое ведро для мусора
Юный сызранский робототехник сделал автоматическое ведро для мусора, передает «Маленькая Сызрань». Девайс умеет сам поднимать крышку, если к нему поднести руку или совок.
Таким образом человек избавляется от необходимости делать это второй рукой. Изготовил и запрограммировал «умное ведро» …
|
19 мая 2017, 07:55
|
В Самаре впервые организуют праздничное шествие выпускников
25 мая с 14.00 до 16.00 в областной столице пройдет праздничный «Последний звонок». Впервые организуют торжественное шествие выпускников по Ленинградской от Молодогвардейской до 1-ой очереди набережной, по 1-ой очереди набережной до Некрасовской. Планируется, что в мероприятии будут участвовать 3 тысячи …
|
16 мая 2017, 07:30
|
Под Самарой школьники гуляли по ЖД-путям и раскладывали камни на рельсы
В пятницу, 12 мая, в районе станции Безымянка сотрудники транспортной полиции заметили двух второклассников, которые гуляли по рельсам без сопровождения взрослых.
Полицейские забрали школьников из опасной зоны. В отношении родителей были составлены административные протоколы за неисполнение родительских обязанностей, пишет …
|
15 мая 2017, 07:15
|
В Жигулевске камазист атаковал автобус со школьниками
|
2 мая 2017, 04:03
|
В Тольятти школьники жестоко избили 13-летнюю девочку
В тольяттинскую больницу на скорой помощи доставили 13-летнюю девочку. У нее диагностирована черепно-мозговая травма, вывих, а также многочисленные ушибы. Якобы девочку избили ее сверстники. Пациентка рассказала, что два мальчика ее удерживали, а другая школьница била, передает 63.ru. Из больницы …
|
12 апреля 2017, 02:35
|
В блогах: последний звонок в самарской школе №161
Блогер Дмитрий Ширяев побывал на последнем звонке в 161-й школе, что находится в поселке Управленческий Красноглинского района. "Это мероприятие запомнится мне надолго. Ребята выступали с песнями и танцами для своих учителей и гостей мероприятия. Я вспоминаю свой выпускной - …
|
27 мая 2016, 05:46
|
В школах Самарской области установят камеры видеонаблюдения
|
6 февраля 2014, 10:56