12-летний робототехник Вова из Сызрани собрал автоматическое ведро для мусора передает «Маленькая Сызрань». Девайс умеет сам поднимать крышку, если к нему поднести руку или совок.



Таким образом человек избавляется от необходимости делать это второй рукой. Изготовил и запрограммировал «умное ведро» … Юный сызранский робототехник сделал автоматическое ведро для мусора,. Девайс умеет сам поднимать крышку, если к нему поднести руку или совок.Таким образом человек избавляется от необходимости делать это второй рукой. Изготовил и запрограммировал «умное ведро»