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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 мая 2017г 
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Материалы по теме:

День бантов: 25 мая в Самаре запретят продажу алкоголя

День бантов: 25 мая в Самаре запретят продажу алкоголя

Сегодня, 25 мая, у выпускников самарских школ пройдут «Последние звонки».
 
Как пишет Samru.ru со ссылкой на источники в гордепартаменте потребрынка, в течение всего дня на всей территории города будет запрещена торговля спиртным. Соответствующие указания уже разосланы во все райадминистрации, 

25 мая 2017, 07:03
В Самаре из-за Последнего звонка перекроют центр города

В Самаре из-за Последнего звонка перекроют центр города

В Самаре в четверг, 25 мая, будет ограничено движение автотранспорта. Это произойдет в связи с проведением праздника Последнего звонка.
Как сообщается, меры необходимы во время проведения шествия, чтобы учащиеся смогли беспрепятственно передвигаться по городу. Так, с 14:00 до 15:00 для 

22 мая 2017, 04:01
12-летний робототехник Вова из Сызрани собрал автоматическое ведро для мусора

12-летний робототехник Вова из Сызрани собрал автоматическое ведро для мусора

Юный сызранский робототехник сделал автоматическое ведро для мусора, передает «Маленькая Сызрань». Девайс умеет сам поднимать крышку, если к нему поднести руку или совок.
 
Таким образом человек избавляется от необходимости делать это второй рукой. Изготовил и запрограммировал «умное ведро» 
19 мая 2017, 07:55
В Самаре впервые организуют праздничное шествие выпускников

В Самаре впервые организуют праздничное шествие выпускников

25 мая с 14.00 до 16.00 в областной столице пройдет праздничный «Последний звонок». Впервые организуют торжественное шествие выпускников по Ленинградской от Молодогвардейской до 1-ой очереди набережной, по 1-ой очереди набережной до Некрасовской. Планируется, что в мероприятии будут участвовать 3 тысячи 

16 мая 2017, 07:30
Под Самарой школьники гуляли по ЖД-путям и раскладывали камни на рельсы

Под Самарой школьники гуляли по ЖД-путям и раскладывали камни на рельсы

В пятницу, 12 мая, в районе станции Безымянка сотрудники транспортной полиции заметили двух второклассников, которые гуляли по рельсам без сопровождения взрослых.

Полицейские забрали школьников из опасной зоны. В отношении родителей были составлены административные протоколы за неисполнение родительских обязанностей, пишет 
15 мая 2017, 07:15
В Жигулевске камазист атаковал автобус со школьниками

В Жигулевске камазист атаковал автобус со школьниками

Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием автобуса, в котором ехали 25 школьников. Авария произошла в воскресенье, 30 апреля, в Жигулевске. На трассе М-5 столкнулись три машины. «КамАЗ» врезался в «ВАЗ-21099», а «девяносто девятая» задела микроавтобус «Богдан».

К счастью, пострадавших 

2 мая 2017, 04:03
В Тольятти школьники жестоко избили 13-летнюю девочку

В Тольятти школьники жестоко избили 13-летнюю девочку

В тольяттинскую больницу на скорой помощи доставили 13-летнюю девочку. У нее диагностирована черепно-мозговая травма, вывих, а также многочисленные ушибы. Якобы девочку избили ее сверстники. Пациентка рассказала, что два мальчика ее удерживали, а другая школьница била, передает 63.ru. Из больницы 
12 апреля 2017, 02:35
В блогах: последний звонок в самарской школе №161

В блогах: последний звонок в самарской школе №161

Блогер Дмитрий Ширяев побывал на последнем звонке в 161-й школе, что находится в поселке Управленческий Красноглинского района. "Это мероприятие запомнится мне надолго. Ребята выступали с песнями и танцами для своих учителей и гостей мероприятия. Я вспоминаю свой выпускной - 
27 мая 2016, 05:46
В школах Самарской области установят камеры видеонаблюдения

В школах Самарской области установят камеры видеонаблюдения

В 2014 году выпускники школ Самарской области будут сдавать ЕГЭ под видеонаблюдением. В кабинетах впервые планируют установить камеры и официально запретить проносить на экзамен не только сотовые телефоны, как раньше, но любые электронные средства связи и хранения информации: планшеты, плееры 

6 февраля 2014, 10:56
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