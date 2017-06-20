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Материалы по теме:

Поддержим самарчанку на конкурсе красоты «Мисс Русское Радио»!

Поддержим самарчанку на конкурсе красоты «Мисс Русское Радио»!

На сайте «Русского Радио» идет онлайн-голосование за участниц конкурса красоты – «Мисс Русское Радио». Напомним, в самарском этапе победу одержала 22-летняя студентка Юлия Кузенкова. Сейчас она находится в Москве в ожидании финала и ей нужна ваша поддержка.

Вы 
16 июня 2017, 06:01
Самарчанка Наталья Савина завоевала два титула на конкурсе «Мисс Русь»

Самарчанка Наталья Савина завоевала два титула на конкурсе «Мисс Русь»

Вчера, 20 мая, в подмосковном Голицыно завершился конкурс красоты среди девушек с аппетитными формами. В нем принимала участие самарская шоувумен Наталья Савина.

Конкурсная программа состояла из визитки и трех блоков - дефиле в купальниках, творческого конкурса и дефиле в 
21 мая 2017, 10:34
Финал регионального этапа

Финал регионального этапа "Мисс "Русское радио" пройдет в ресторане Mr. Hadson

До финала одного из самых престижных конкурсов красоты осталось три недели. Если раньше победительницу регионального этапа "Мисс "Русское радио" определяли по итогам интернет - голосования, то на этот раз девушек ждет настоящее очное состязание 25 мая в ресторане Mr. Hadson.

5 мая 2017, 01:51
Колхоз или мегаполис: какого статуса достойна Самара?

Колхоз или мегаполис: какого статуса достойна Самара?

Блогер Владислав Харчев запустил несколько "голосовалок", чтобы выяснить у самарцев их отношение к качеству услуг, культуре и благоустройству в родном городе. Уже определились лидирующие позиции в опросах. Большинство проголосовавших посчитали, что Самара по уровню качества товаров и услуг от 
26 апреля 2017, 09:44
Самые красивые девушки Самары: голосуй за «Мисс Русское Радио»

Самые красивые девушки Самары: голосуй за «Мисс Русское Радио»

«Поехали!» - только так и никак иначе в День космонавтики можно объявить о старте голосования «Мисс Русское радио» на сайте trkterra.ru.

Сам конкурс состоится в конце мая, и в отличие от мероприятий предыдущих лет это будет настоящий конкурс красоты, 
12 апреля 2017, 04:57
Видео с кастинга «Мисс Русское радио» в Самаре

Видео с кастинга «Мисс Русское радио» в Самаре

Первые красавицы областной столицы вступили в борьбу за титул «Мисс Русское радио» в Самаре. Девушки, прошедшие кастинг, примут участие в финале регионального этапа конкурса в мае. Его победительницы получат возможность отправиться в Москву на Всероссийский конкурс «Мисс Русское радио». Выбирали 

6 апреля 2017, 03:12
В Самаре проходит кастинг регионального этапа конкурса

В Самаре проходит кастинг регионального этапа конкурса "Мисс "Русское радио"

В эти минуты в Самаре проходит каcтинг регионального этапа конкурса "Мисс "Русское радио". Экспертное жюри отберет самых ярких участниц для финала, который будет проходить в апреле. Его победительницы отправятся в Москву на Всероссийский финал. Кто попал в число счастливиц, расскажем 

4 апреля 2017, 07:00
Конкурс «Мисс Русское Радио» снова в Самаре!

Конкурс «Мисс Русское Радио» снова в Самаре!

Конкурс красоты «Мисс Русское Радио в Самаре» возвращается! Кастинг состоится 4 апреля. Принять участие могут девушки не моложе 18 лет.
 
На кастинг с собой нужно взять паспорт (для подтверждения возраста), купальник и туфли на высоком каблуке. Самарский этап состоится на одной 
24 марта 2017, 03:13
В России снова хотят запретить машины с правым рулем

В России снова хотят запретить машины с правым рулем

В России снова предлагают запретить машины с правым рулем. Голосование по этой спорной идее стартовало на сайте Российской общественной инициативы. В качестве аргумента сообщается, что "в стране большое количество ДТП происходит с участием таких автомобилей". Борьба с транспортом, где водитель 

20 января 2017, 02:02
Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по факту фальсификации результатов выборов

Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по факту фальсификации результатов выборов

Уголовное дело возбуждено по статье "Фальсификация итогов голосования". Речь идет об избирательном участке №0708 в селе Рождествено Волжского района. По версии следствия, 18 сентября в день выборов в губернскую и государственную думу неустановленные лица сфальсифицировали подписи избирателей в списке и 

21 ноября 2016, 03:06
Россияне определились с символами для новых банкнот

Россияне определились с символами для новых банкнот

Завершилось интернет-голосование, в процессе которого жители нашей страны выбирали символы для новых купюр в 200 и 2000 рублей. По сведениям на 12:00 7 октября в лидерах оказался памятник затопленным кораблям и археологическое городище Херсонес Таврический в городе Севастополь. За эти 

7 октября 2016, 02:15
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