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Поддержим самарчанку на конкурсе красоты «Мисс Русское Радио»!
На сайте «Русского Радио» идет онлайн-голосование за участниц конкурса красоты – «Мисс Русское Радио». Напомним, в самарском этапе победу одержала 22-летняя студентка Юлия Кузенкова. Сейчас она находится в Москве в ожидании финала и ей нужна ваша поддержка.
Вы …
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16 июня 2017, 06:01
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Самарчанка Наталья Савина завоевала два титула на конкурсе «Мисс Русь»
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21 мая 2017, 10:34
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Финал регионального этапа "Мисс "Русское радио" пройдет в ресторане Mr. Hadson
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5 мая 2017, 01:51
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Колхоз или мегаполис: какого статуса достойна Самара?
Блогер Владислав Харчев запустил несколько "голосовалок", чтобы выяснить у самарцев их отношение к качеству услуг, культуре и благоустройству в родном городе. Уже определились лидирующие позиции в опросах. Большинство проголосовавших посчитали, что Самара по уровню качества товаров и услуг от …
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26 апреля 2017, 09:44
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Самые красивые девушки Самары: голосуй за «Мисс Русское Радио»
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12 апреля 2017, 04:57
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Видео с кастинга «Мисс Русское радио» в Самаре
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6 апреля 2017, 03:12
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В Самаре проходит кастинг регионального этапа конкурса "Мисс "Русское радио"
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4 апреля 2017, 07:00
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Конкурс «Мисс Русское Радио» снова в Самаре!
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24 марта 2017, 03:13
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В России снова хотят запретить машины с правым рулем
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20 января 2017, 02:02
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Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по факту фальсификации результатов выборов
Уголовное дело возбуждено по статье "Фальсификация итогов голосования". Речь идет об избирательном участке №0708 в селе Рождествено Волжского района. По версии следствия, 18 сентября в день выборов в губернскую и государственную думу неустановленные лица сфальсифицировали подписи избирателей в списке и …
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21 ноября 2016, 03:06
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Россияне определились с символами для новых банкнот
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7 октября 2016, 02:15