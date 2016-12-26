Секретарем самарского регионального отделения партии "Единая Россия" избрана Екатерина Кузьмичева, депутат Государственной думы 5 и 6 созыва. Сейчас она является первым заместителем председателя Самарской губернской думы. Таким образом, она сменила на данном посту Героя России Игоря Станкевича, избранного на последних выборах в федеральный парламент. Станкевич руководил реготделением партии с приставкой «и.о.».
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В Москве возмущены использованием в Самаре акции "Бессмертный полк" в предвыборных целях
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30 июля 2016, 03:15
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"Единая Россия" определилась с кандидатами в Госдуму от Самарской области
В этот понедельник в Москве завершился 15 съезд партии "Единая Россия". В мероприятии принял участие и губернатор Самарской области Николай Меркушкин, который как сообщается, прибыл на автомобиле Lada Vesta. По итогам съезда делегаты выдвинули своих кандидатов в Государственную думу седьмого созыва. …
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27 июня 2016, 06:39
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В Жигулевске выявлены нарушения по праймериз
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22 мая 2016, 03:03
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Реготделение «Единой России» вместо Фетисова возглавит герой России Игорь Станкевич
Преемником Александра Фетисова с большей вероятностью станет Герой России, участник афганской и чеченской войн, глава общественной организации "Герои Отечества" Игорь Станкевич. Он уже побывал в Москве, где встретился с генсеком совета партии Сергеем Неверовым и обсудил предстоящее назначение. В личной …
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19 января 2016, 06:01
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Генпрокуратура проверит деятельность самарских следователей по делу об исчезновении Александра Душкова
Надзорное ведомство проведет оценку эффективности работы самарских следователей в деле об исчезновении тольяттинского предпринимателя, генерального директора группы компаний «ЭкоВоз» Александра Душкова. Так Генеральная прокуратура РФ отреагировала на коллективный запрос депутатов Государственной думы РФ от Самарской области, направленный в надзорное ведомство …
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16 октября 2013, 02:58
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Депутаты Госдумы добиваются передачи дела Душкова московским следователям
Депутаты Государственной думы считают, что самарские следователи работают неэффективно. Как пишет газета «Коммерсантъ», парламентарии направили коллективный запрос в Следственный комитет России и Генпрокуратуру. Речь идет о расследовании исчезновения генерального директора группы компаний «ЭкоВоз» Александра Душкова (на фото). Напомним, мужчина пропал …
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25 сентября 2013, 12:10