"Единая Россия" определилась с кандидатами в Госдуму от Самарской области В этот понедельник в Москве завершился 15 съезд партии "Единая Россия". В мероприятии принял участие и губернатор Самарской области Николай Меркушкин, который как сообщается, прибыл на автомобиле Lada Vesta. По итогам съезда делегаты выдвинули своих кандидатов в Государственную думу седьмого созыва. …