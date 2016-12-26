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«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
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В Жигулевске выявлены нарушения по праймериз

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Преемником Александра Фетисова с большей вероятностью станет Герой России, участник афганской и чеченской войн, глава общественной организации "Герои Отечества" Игорь Станкевич. Он уже побывал в Москве, где встретился с генсеком совета партии Сергеем Неверовым и обсудил предстоящее назначение. В личной 
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Депутаты Госдумы добиваются передачи дела Душкова московским следователям

Депутаты Государственной думы считают, что самарские следователи работают неэффективно. Как пишет газета «Коммерсантъ», парламентарии направили коллективный запрос в Следственный комитет России и Генпрокуратуру. Речь идет о расследовании исчезновения генерального директора группы компаний «ЭкоВоз» Александра Душкова (на фото). Напомним, мужчина пропал 

25 сентября 2013, 12:10
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