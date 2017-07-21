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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 20 июля 2017г 
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Насорили: Ученые подсчитали, сколько пластикового мусора создало человечество

Сотрудники Университета Джорджии определили, сколько всего человечество создало пластикового мусора. Согласно их подсчетам, на Земле было произведено с момента появления соответствующих технологий порядка 8 млрд тонн пластика, превратившегося в опасные отходы.
Две трети всего объема произведенного человеком мусора в настоящее 

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«Совы» и «жаворонки»: Ученые объяснили, почему людям нравится поздно ложиться спать

«Совы» и «жаворонки»: Ученые объяснили, почему людям нравится поздно ложиться спать

Деление людей на «сов» и «жаворонков» непосредственно объясняется особенностями генов. Так утверждают американские специалисты из Рокфеллеровского университета.
Ген, который обуславливает разное ощущение времени, носит наименование CRY1. Он нередко мутирует у людей, предпочитающих ложиться спать поздно, считают эксперты из Соединенных Штатов. 

20 июля 2017, 10:59
Километровый астероид подлетит к Земле 22 июля

Километровый астероид подлетит к Земле 22 июля

Представители научного сообщества утверждают, что в предстоящую субботу к нашей планете подлетит потенциально опасный астероид. Километровый небесный объект мчится к Земле на огромной скорости, информируют астрономы.
Небесное тело относится к большим космическим объектам или так называемым «космическим скалам», как их 

20 июля 2017, 09:57
Самарские ученые нашли способ управлять человеческим мозгом

Самарские ученые нашли способ управлять человеческим мозгом

Ученые Самарского университета разрабатывают методы «настройки» биочасов человека. Так называемые «циркадианные часы» - это компактное скопление нейронов головного мозга, расположенных в ядре гипоталамуса. Когда человек оказывается в ситуации, в результате которой он не может получать внешние сигналы о смене времени 

13 июля 2017, 11:36
Областные чиновники штурмуют общежитие Самарского университета

Областные чиновники штурмуют общежитие Самарского университета

Правительство Самарской области проиграло очередное судебное разбирательство с национальным исследовательским университетом имени Королева. Как уже рассказывала «ТЕРРА», арбитражный суд региона рассматривает несколько исков, в которых губернские власти требуют признать право собственности на часть имущества вуза. Аргументируется это тем, что строительство 

5 июля 2017, 04:26
Международные эксперты признали самарский вуз одним из лучших в России

Международные эксперты признали самарский вуз одним из лучших в России

Самарский национальный исследовательский университет имени Королева вошел в рейтинг вузов, составленный британским журналом Times Higher Education. Всего в списке 400 учебных заведений, в него попали 24 российских университета, и лишь один из них - МГУ - вошел в первую сотню, 

21 июня 2017, 07:00
Самарский университет включили в международный рейтинг вузов QS

Самарский университет включили в международный рейтинг вузов QS

Самарский национальный исследовательский университет имени Королёва впервые вошел в глобальный рейтинг QS World University Rankings, ежегодно составляемый британской компанией Quacquarelli Symonds. Университет включили в группу вузов, поделивших места с 800 по 1000. Сюда же попали еще три представителя отечественной высшей 

9 июня 2017, 11:56
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