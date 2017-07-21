В среду, 26 июля, Самару посетит известный ученый – физик, Нобелевский лауреат Жорес Алфёров. В Самарском университете он проведет открытую лекцию по теме «Альберт Эйнштейн, социализм и современный мир».
Встреча с ученым состоится вузовском корпусе №3 по адресу: Московское шоссе, 34. Начало лекции – в 13 часов. Лекцию также будут транслировать в онлайн-режиме в фойе третьего корпуса и в административном корпусе в аудитории №209, сообщается на сайте вуза.
Напомним, Жорес Алфёров стал Нобелевским лауреатом в 2000 году за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов.
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