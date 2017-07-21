Ученые Самарского университета разрабатывают методы «настройки» биочасов человека. Так называемые «циркадианные часы» - это компактное скопление нейронов головного мозга, расположенных в ядре гипоталамуса. Когда человек оказывается в ситуации, в результате которой он не может получать внешние сигналы о смене времени …