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Материалы по теме:

Дмитрий Азаров рассказал, почему некоторые министры остаются с приставкой «врио»

Дмитрий Азаров рассказал, почему некоторые министры остаются с приставкой «врио»

Кадровую политику обсудили на пресс-конференции губернатора Дмитрия Азарова в пятницу, 18 января. У главы региона поинтересовались, почему министры спорта и культуры до сих пор находятся в статусе «врио».
 
- У человека должен быть шанс, время проявить себя у всех было, по 
18 января 2019, 02:57
С передачей стадиона «Самара Арена» на баланс области торопиться не будут

С передачей стадиона «Самара Арена» на баланс области торопиться не будут

Дальнейшую судьбу стадиона «Самара Арена» обсудили во  время пресс-конференции губернатора Дмитрия Азарова в пятницу, 18 января. Выяснилось, что с передачей на баланс  региона торопиться не будут. Пока платят по 2 млн за игру. Возможно, передадут в 2019-м, возможно - в 
18 января 2019, 02:37
Председателем Совета директоров «Крыльев Советов» будет Александр Фетисов

Председателем Совета директоров «Крыльев Советов» будет Александр Фетисов

На пресс-конференциии губернатора Дмитрия Азарова в пятницу, 18 января, подняли вопрос о «Крыльях Советов». В последнее время много претензий из-за сведений о зарплатах тренеров и игроков. Глава региона отметил, что заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов будет председателем совета 
18 января 2019, 02:23
Рейс Самара - Дубай задержали на 25 часов

Рейс Самара - Дубай задержали на 25 часов

В самарском аэропорту Курумоч на сутки задержали рейс Самара-Дубай. Ровно 25 часов 119 пассажиров не могли вылететь в Дубай. Самолет должен был отправиться в путь в 15:10 16  января,  а вылетел только в 16:28 17 января. Задержка произошла из-за позднего 
18 января 2019, 10:30
ДТП с «Окой» в Самарской области: один человек погиб, двое - пострадали

ДТП с «Окой» в Самарской области: один человек погиб, двое - пострадали

В среду, 16 января, произошла смертельная авария на трассе в Самарской области. В 10:20 водитель иномарки Hyundai ехал по 1088 километру федеральной автодороги М-5 «Урал» в направлении Уфы. По предварительным данным, автомобилист нарушил правила и выехал на встречку, где его 
16 января 2019, 02:42
В Самаре пенсионер на BMW X4 сбил 74-летнюю женщину на «зебре»

В Самаре пенсионер на BMW X4 сбил 74-летнюю женщину на «зебре»

В понедельник, 14 января, произошла дорожная авария в Кировском районе Самары. В 15:10 66-летний водитель иномарки BMW X4 ехал по улице Победы в направлении Юбилейной. По пути автомобилист сбил пешехода — 74-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному 
15 января 2019, 02:33
Учительница из Сызрани, которую ударили в потасовке школьников, попросила прекратить проверку

Учительница из Сызрани, которую ударили в потасовке школьников, попросила прекратить проверку

В понедельник, 14 января, учитель физкультуры из школы № 27 Сызрани попросила полицейских прекратить проверку по факту ее обращения в больницу. Педагог пояснила, что у нее ни к кому нет претензий, все произошло случайно. Напомним, что еще 10 января на 
15 января 2019, 08:46
В Самаре ревнивую жену подозревают в убийстве любимого

В Самаре ревнивую жену подозревают в убийстве любимого

Полицейским рассказали, что в частном доме на улице Авиационной произошло преступление. Когда правоохранители приехали по указанному адресу, то нашли в одной из комнат тело 54-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти, а под подозрение попала жена погибшего, ее задержали. Как 
14 января 2019, 05:21
Росгвардейцы задержали предполагаемого «домушника» в Тольятти

Росгвардейцы задержали предполагаемого «домушника» в Тольятти

На днях сотрудники Росгвардии в Тольятти получили ориентировку на местного жителя. Сообщалось, что он может быть причастен к совершению кражи. По версии силовиков, мужчина забрался в квартиру одной из жительниц города и похитил оттуда два мобильных телефона и ноутбук.

Спустя некоторое 

4 октября 2018, 11:57
В Самарской области задержан за взятку начальник исправительной колонии №3 Андрей Гурьянов

В Самарской области задержан за взятку начальник исправительной колонии №3 Андрей Гурьянов

22 августа стало известно об очередной антикоррупционной операции, проведенной сотрудниками регионального управления ФСБ. В шестом часу вечера при получении взятки был задержан руководитель исправительной колонии №3 в городе Новокуйбышевск Андрей Гурьянов. Об этом в своем твиттере написал советник директора Росгвардии 

22 августа 2018, 07:10
Появились подробности задержания заместителя начальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова

Появились подробности задержания заместителя начальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова

В Самаре за взятку задержан высокопоставленный сотрудник Росгвардии. Сотрудники ФСБ при содействии собственной службы безопасности ведомства провели спецоперацию в отношении заместителя руководителя областного управления Росгвардии, начальника центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрия Сазонова.

В региональном управлении ФСБ официально подтвердили, что речь идет о 

25 июля 2018, 06:32
В Самаре поймали на взятке начальника центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Дмитрия Сазонова

В Самаре поймали на взятке начальника центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Дмитрия Сазонова

В среду, 25 июля, в Самаре был задержан  начальник центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии Дмитрий Сазонов. Сын спикера Губернской думы Виктора Сазонова был взят с поличным при получении взятки. Об этом в своем "твиттере" сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
25 июля 2018, 03:56
Ученые выяснили, что беременные хуже ориентируются за рулем

Ученые выяснили, что беременные хуже ориентируются за рулем

Немецкие ученые из Max Planck Institute for Human Development утверждают, что беременные женщины хуже ориентируются в пространстве, поэтому им сложнее управлять автомобилем. Эксперты объясняют это тем, что мысли женщины заняты предстоящими родами и воспитанием малыша.

В процессе своих исследований ученые анализировали способность к 

25 октября 2016, 10:25
С 1 сентября будут действовать новые правила сдачи экзаменов на водительские права

С 1 сентября будут действовать новые правила сдачи экзаменов на водительские права

Если допустил 2 ошибки на экзамене по теории, тогда придется отвечать на 10 дополнительных вопросов по правилам дорожного движения, рассказывают сотрудники самарского РЭУ. На ответы с учетом дополнительных вопросов дается не более получаса.
С 1-ого сентября ужесточаются требования и по 

8 июня 2016, 08:11
В Самаре может появиться мотодром

В Самаре может появиться мотодром

Переговоры об этом ведет клуб "Ночные волки" с городской администрацией. Активисты планируют обучать водителей мототранспорта безопасному вождению. Главное условие - объект должен находиться на удалении от жилых домов, чтобы шум не мешал жителям. Предполагаемая стоимость мотодрома пока не озвучивается.

Тем временем, 

29 апреля 2016, 11:59
Ученые: написание SMS влияет на походку и вождение

Ученые: написание SMS влияет на походку и вождение

Люди, пищущие эсэмэски на ходу, не опасны для окружающих,  они становятся лишь более медлительными. Это доказал недавний эксперимент с участием 30 человек в возрасте 18-50 лет.

Для исследования был спроектирован маршрут с естественными городскими препятствиями, такими как лестницы, бордюрные 
5 августа 2015, 04:14
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