|
Дмитрий Азаров рассказал, почему некоторые министры остаются с приставкой «врио»
|
18 января 2019, 02:57
|
С передачей стадиона «Самара Арена» на баланс области торопиться не будут
|
18 января 2019, 02:37
|
Председателем Совета директоров «Крыльев Советов» будет Александр Фетисов
На пресс-конференциии губернатора Дмитрия Азарова в пятницу, 18 января, подняли вопрос о «Крыльях Советов». В последнее время много претензий из-за сведений о зарплатах тренеров и игроков. Глава региона отметил, что заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов будет председателем совета …
|
18 января 2019, 02:23
|
Рейс Самара - Дубай задержали на 25 часов
|
18 января 2019, 10:30
|
ДТП с «Окой» в Самарской области: один человек погиб, двое - пострадали
|
16 января 2019, 02:42
|
В Самаре пенсионер на BMW X4 сбил 74-летнюю женщину на «зебре»
|
15 января 2019, 02:33
|
Учительница из Сызрани, которую ударили в потасовке школьников, попросила прекратить проверку
|
15 января 2019, 08:46
|
В Самаре ревнивую жену подозревают в убийстве любимого
|
14 января 2019, 05:21
|
Росгвардейцы задержали предполагаемого «домушника» в Тольятти
|
4 октября 2018, 11:57
|
В Самарской области задержан за взятку начальник исправительной колонии №3 Андрей Гурьянов
22 августа стало известно об очередной антикоррупционной операции, проведенной сотрудниками регионального управления ФСБ. В шестом часу вечера при получении взятки был задержан руководитель исправительной колонии №3 в городе Новокуйбышевск Андрей Гурьянов. Об этом в своем твиттере написал советник директора Росгвардии …
|
22 августа 2018, 07:10
|
Появились подробности задержания заместителя начальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова
В Самаре за взятку задержан высокопоставленный сотрудник Росгвардии. Сотрудники ФСБ при содействии собственной службы безопасности ведомства провели спецоперацию в отношении заместителя руководителя областного управления Росгвардии, начальника центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрия Сазонова.
В региональном управлении ФСБ официально подтвердили, что речь идет о …
|
25 июля 2018, 06:32
|
В Самаре поймали на взятке начальника центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Дмитрия Сазонова
В среду, 25 июля, в Самаре был задержан начальник центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии Дмитрий Сазонов. Сын спикера Губернской думы Виктора Сазонова был взят с поличным при получении взятки. Об этом в своем "твиттере" сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
|
25 июля 2018, 03:56
|
Ученые выяснили, что беременные хуже ориентируются за рулем
Немецкие ученые из Max Planck Institute for Human Development утверждают, что беременные женщины хуже ориентируются в пространстве, поэтому им сложнее управлять автомобилем. Эксперты объясняют это тем, что мысли женщины заняты предстоящими родами и воспитанием малыша.
В процессе своих исследований ученые анализировали способность к …
|
25 октября 2016, 10:25
|
С 1 сентября будут действовать новые правила сдачи экзаменов на водительские права
|
8 июня 2016, 08:11
|
В Самаре может появиться мотодром
Переговоры об этом ведет клуб "Ночные волки" с городской администрацией. Активисты планируют обучать водителей мототранспорта безопасному вождению. Главное условие - объект должен находиться на удалении от жилых домов, чтобы шум не мешал жителям. Предполагаемая стоимость мотодрома пока не озвучивается.
Тем временем, …
|
29 апреля 2016, 11:59
|
Ученые: написание SMS влияет на походку и вождение
|
5 августа 2015, 04:14