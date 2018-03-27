Посиделка на троих в Безенчукском районе едва не закончилась убийством. Поначалу все шло нормально. Но через некоторое время двое мужчин поссорились. Во время перепалки один из них схватил нож, и замахнулся им на оппонента.
Потерпевший рассказал обо всем полицейским. Правоохранители изъяли орудие преступления. Вскоре был задержан и 37-летний подозреваемый. Ранее он был судим за грабеж. Сейчас на жителя Безенчука заведено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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В Самаре отменили допограничения на торговлю алкоголем в жилых домах
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27 марта 2018, 03:59
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Перекресток в Самаре оцепили из-за муляжа взрывного устройства
В Самаре начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников сообщил об обнаружении муляжа взрывного устройства. Из-за этого в понедельник, 26 марта, полицейские выставили оцепление у перекрестка улиц Минской и Черемшанской. Сообщение о подозрительном предмете поступило в правоохранительные органы …
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27 марта 2018, 02:49
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Грабитель отобрал у школьника мобильник в Тольятти
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Правоохранители приступили к расследованию. Они обследовали …
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27 марта 2018, 02:00
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Главный полицейский Самарской области Александр Винников выступил в губернском парламенте
Генерал отчитался о работе ведомства в 2017 году. 1,5 миллиарда рублей потрачено на работу ведомства. Зафиксировано почти 45 тыс. преступлений. Треть осталась не раскрытой. Сейчас в регионе работает специальная комиссия МВД, по результатам проверки будет выдана оценка.
Друге подробности смотрите в …
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27 марта 2018, 11:43
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Житель Волжского района устроил в квартире теплицу для выращивания конопли
В Красноярском районном суде начались слушания до делу, заведенному на 27-летнего жителя поселка Мирный. Мужчина обвиняется в культивировании наркотиков.
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26 марта 2018, 07:41
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Мужчина порезал соседа «розочкой» от бутылки в Новокуйбышевске
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26 марта 2018, 05:23
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Мужчина порезал бывшей возлюбленной лицо в Самарской области
На днях в полицию поступило сообщение от медиков из Похвистневского района. К ним привезли женщину с ножевыми ранениями.
Сначала правоохранители приехали в лечебное учреждение, а потом направились на место происшествия. Там они восстановили картину инцидента. Оказалось, что потерпевшая стала жертвой бывшего …
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26 марта 2018, 11:28
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Общепитам в жилых домах хотят запретить продавать алкоголь по ночам
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20 марта 2018, 01:03
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114 литров контрафактного алкоголя нашли полицейские в Кинеле
Полицейские провели проверку в одном из магазинов в городе Кинель. Согласно оперативным данным, там шла нелегальная торговля спиртным.
Прибыв на место, правоохранители выяснили, что владелица торговой точки реализует крепкие алкогольные напитки, которые произведены в одной из соседних республик, а также пиво. …
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20 марта 2018, 11:49
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Директор стройфирмы продал парковочное место, а потом переоформил его на сожительницу в Тольятти
Тольяттинские полицейские раскрыли мошенничество, которое совершил руководитель строительной фирмы. 55-летний мужчина заключил с клиентами сделку о продаже парковочного места в новостройке в Комсомольском районе. Однако впоследствии злоумышленник не довел до конца регистрацию документов. Он просто переоформил проданный и оплаченный объект …
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20 марта 2018, 11:01
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Мужчину зарезали во время празднования его дня рождения в Тольятти
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20 марта 2018, 10:26
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Более 4 тысяч литров контрафактного алкоголя нашли у жительницы Похвистневского района
Полиция Похвистневского района области завела уголовное дело на местную 59-летнюю жительницу. Женщина торговала контрафактным алкоголем. В руках правоохранителей оказались 1370 литров алкоголя, на котором были наклеены поддельные акцизные марки, а также 2800 литров другой спиртосодержащей жидкости. Общая стоимость изъятого контрафакта …
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12 марта 2018, 11:07