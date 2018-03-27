5
59
12
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 26 марта 2018г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 8888888888            888    888  888b    888    888888  888           
 888                   888    888  8888b   888      "88b  888           
 888                   888    888  88888b  888       888  888           
 8888888     888  888  8888888888  888Y88b 888       888  888   .d88b.  
 888         `Y8bd8P'  888    888  888 Y88b888       888  888  d8P  Y8b 
 888           X88K    888    888  888  Y88888       888  888  88888888 
 888         .d8""8b.  888    888  888   Y8888       88P  888  Y8b.     
 888         888  888  888    888  888    Y888       888  888   "Y8888  
                                                   .d88P                
                                                 .d88P"                 
                                                888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самаре отменили допограничения на торговлю алкоголем в жилых домах

В Самаре отменили допограничения на торговлю алкоголем в жилых домах

В Самарской области отменили дополнительные ограничения на продажу алкоголя в жилых домах. Они касаются заведений общепита и торговых точек, которые распложены в жилых многоквартирных домах. Во вторник, 27 марта, депутаты Самарской губернской думы проголосовали за поправки в областной Закон «О 

27 марта 2018, 03:59
Перекресток в Самаре оцепили из-за муляжа взрывного устройства

Перекресток в Самаре оцепили из-за муляжа взрывного устройства

В Самаре начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников сообщил об обнаружении муляжа взрывного устройства. Из-за этого в понедельник, 26 марта, полицейские выставили оцепление у перекрестка улиц Минской и Черемшанской. Сообщение о подозрительном предмете поступило в правоохранительные органы 

27 марта 2018, 02:49
Грабитель отобрал у школьника мобильник в Тольятти

Грабитель отобрал у школьника мобильник в Тольятти

Тольяттинские полицейские раскрыли ограбление школьника. К ним обратились родители ребенка и сообщили, что неизвестный злоумышленник отобрал у него телефон. Грабитель попросил аппарат, чтобы позвонить, а когда получил отказ, вырвал его из рук подростка и ушел.

Правоохранители приступили к расследованию. Они обследовали 

27 марта 2018, 02:00
Главный полицейский Самарской области Александр Винников выступил в губернском парламенте

Главный полицейский Самарской области Александр Винников выступил в губернском парламенте

Генерал отчитался о работе ведомства в 2017 году. 1,5 миллиарда рублей потрачено на работу ведомства. Зафиксировано почти 45 тыс. преступлений. Треть осталась не раскрытой. Сейчас в регионе работает специальная комиссия МВД, по результатам проверки будет выдана оценка.

Друге подробности смотрите в 

27 марта 2018, 11:43
Житель Волжского района устроил в квартире теплицу для выращивания конопли

Житель Волжского района устроил в квартире теплицу для выращивания конопли

В Красноярском районном суде начались слушания до делу, заведенному на 27-летнего жителя поселка Мирный. Мужчина обвиняется в культивировании наркотиков.

Молодой человек был задержан в октябре прошлого года после того, как в его квартире прошел обыск. Правоохранители обнаружили у него массу свертков 

26 марта 2018, 07:41
Мужчина порезал соседа «розочкой» от бутылки в Новокуйбышевске

Мужчина порезал соседа «розочкой» от бутылки в Новокуйбышевске

За помощью в полицию обратился житель Новокуйбышевска. Он рассказал, что его чуть не убил сосед.

Злоумышленник пришел к заявителю в гости, и предложил ему выпить. Хозяин квартиры отказался. После этого визитер разбил бутылку и начал размахивать ее осколком. В итоге он 

26 марта 2018, 05:23
Мужчина порезал бывшей возлюбленной лицо в Самарской области

Мужчина порезал бывшей возлюбленной лицо в Самарской области

На днях в полицию поступило сообщение от медиков из Похвистневского района. К ним привезли женщину с ножевыми ранениями.

Сначала правоохранители приехали в лечебное учреждение, а потом направились на место происшествия. Там они восстановили картину инцидента. Оказалось, что потерпевшая стала жертвой бывшего 

26 марта 2018, 11:28
Общепитам в жилых домах хотят запретить продавать алкоголь по ночам

Общепитам в жилых домах хотят запретить продавать алкоголь по ночам

В Самаре предложили новые поправки в федеральный антиалкогольный закон. Продажу спиртного предлагают запретить в ночное время в кафе, расположенных в жилых домах. Этот вопрос во вторник, 20 марта, обсуждали депутаты в Самарской губернской думе. О новой инициативе рассказал председатель комитета 
20 марта 2018, 01:03
114 литров контрафактного алкоголя нашли полицейские в Кинеле

114 литров контрафактного алкоголя нашли полицейские в Кинеле

Полицейские провели проверку в одном из магазинов в городе Кинель. Согласно оперативным данным, там шла нелегальная торговля спиртным.

Прибыв на место, правоохранители выяснили, что владелица торговой точки реализует крепкие алкогольные напитки, которые произведены в одной из соседних республик, а также пиво. 

20 марта 2018, 11:49
Директор стройфирмы продал парковочное место, а потом переоформил его на сожительницу в Тольятти

Директор стройфирмы продал парковочное место, а потом переоформил его на сожительницу в Тольятти

Тольяттинские полицейские раскрыли мошенничество, которое совершил руководитель строительной фирмы. 55-летний мужчина заключил с клиентами сделку о продаже парковочного места в новостройке в Комсомольском районе. Однако впоследствии злоумышленник не довел до конца регистрацию документов. Он просто переоформил проданный и оплаченный объект 

20 марта 2018, 11:01
Мужчину зарезали во время празднования его дня рождения в Тольятти

Мужчину зарезали во время празднования его дня рождения в Тольятти

В Тольятти расследуется убийство, которое произошло 19 марта. Мужчина со своим приятелем праздновал день рождения в питейном заведении на бульваре Кулибина. Ему исполнилось 30 лет.

В какой-то момент между мужчинами произошла ссора. После этого один из собутыльников достал нож, 
20 марта 2018, 10:26
Более 4 тысяч литров контрафактного алкоголя нашли у жительницы Похвистневского района

Более 4 тысяч литров контрафактного алкоголя нашли у жительницы Похвистневского района

Полиция Похвистневского района области завела уголовное дело на местную 59-летнюю жительницу. Женщина торговала контрафактным алкоголем. В руках правоохранителей оказались 1370 литров алкоголя, на котором были наклеены поддельные акцизные марки, а также 2800 литров другой спиртосодержащей жидкости. Общая стоимость изъятого контрафакта 

12 марта 2018, 11:07
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх