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«Бункер S» Эфир передачи от 8 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 мая 2018г 
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Парня зажало между двумя авто около вуза в Самаре

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Мужчина украл девять сковородок из торгового центра в Тольятти

В полицию обратился владелец одного из супермаркетов в Тольятти. При просмотре записей с камер видеонаблюдения он заметил подозрительного покупателя. Молодой человек сложил в сумку 9 сковородок и 4 крышки и вынес их из торгового зала, не заплатив. Стоимость украденного товара 

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Парня, обокравшего инвалида, будут судить в Жигулевске

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Потерпевший познакомился со злоумышленником на остановке общественного транспорта в марте этого года. Мужчина пояснил, что хочет продать магнитофон. Молодой человек, в свою очередь, заявил, что готов 

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Раритетный «Москвич» голубого цвета украден в Самарской области

Раритетный «Москвич» голубого цвета украден в Самарской области

В Самарской области полицейские ищут раритетный голубой автомобиль «Москвич». Его украли из гаража в Сызрани. Об исчезновении машины сообщил ее хозяин. Автовладелец рассказал, что поставил машину в гараж в октябре 2017 года и, когда приехал за ней в апреле, обнаружил, 
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Самарец получил ожоги от бензопилы во время курения

Самарец получил ожоги от бензопилы во время курения

7 мая в самарскую больницу поступил местный житель с ожогами, сообщает ИА «Волга Ньюс».
Мужчина был доставлен бригадой «скорой» из квартиры на ул. Сергея Лазо.
В начале одиннадцатого вечера пострадавший вышел на балкон с сигаретой в руках. Он открыл 
8 мая 2014, 12:19
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