Сотрудники полиции в Безенчукском районе раскрыли кражу бензопилы. О преступлении сообщил местный предприниматель. Мужчина пояснил, что обнаружил пропажу во время проверки сохранности имущества в гараже после увольнения водителя. Ущерб он оценил в 10 тысяч рублей.
Предполагаемый 21-летний преступник был задержан по месту жительства. Свою вину молодой человек сразу признал. Он рассказал, что незадолго до увольнения забрал электроинструмент и сдал его в ломбард. Вырученные деньги злоумышленник потратил.
Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, материальный ущерб потерпевшему уже возмещен. На подозреваемого заведено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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